Çin'de Corona virüsünden ölenlerin sayısı üçe çıktı

Çin’de yeni tespit edilen ve akciğer hastalığına neden olan Corona virüsünden ölenlerin sayısı üçe çıktı. Çin makamları Pazartesi günü ilk kez Vuhan kenti dışında da virüsün görüldüğünü açıkladı. Açıklamaya göre Pekin'de iki ve Şenzen'de de bir kişide virüs tespit edildi. Her üç hastanın da daha önce Vuhan'a gitmiş olduğu belirtiliyor.

Çin makamlarına göre virüsten hastalananların sayısı yaklaşık 140. Çin Halk Cumhuriyeti'nde esrarengiz virüsü taşıdığı tespit edilen kişi sayısı ise 201. Hastalık nedeniyle 170 kişinin Vuhan'daki hastanelerde tedavi altına alındığı, 35 kişinin durumunun ağır ve dokuz kişinin durumunun da kritik olduğu belirtildi.

Doktorlar Pekin'de iki kişiye zatürre teşhisi konduğunu ve buna yeni virüsün neden olduğunu açıkladı. Çin'in güneyindeki Şenzen'de de 66 yaşında bir adamın virüs nedeniyle hastalandığı tespit edildi.

Virüsün yayılmasından endişe duyuluyor

Çin'de gelecek Cumartesi günü yeni yıl kutlamaları nedeniyle virüsün daha da yayılabileceğinden endişe ediliyor. Her yıl milyonlarca Çin vatandaşı tren, otobüs ya da uçakla ülke içinde seyahat ediyor.

Vuhan'daki sağlık makamlarının verdiği bilgilere göre virüs ilk kez aralık ayında görüldü. Virüsün kentte vahşi hayvanların da alınıp satıldığı bir balık pazarından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Ancak virüs tespit edilen kişilerinin bazıları söz konusu pazarla herhangi bir temasta bulunmadıklarını söyledi. Dolayısıyla henüz virüsün insandan insana bulaştığı yönünde resmi bir açıklama bulunmasa da bu, güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.

Yeni virüsün ölümcül Sars virüsünün de dahil olduğu virüs familyasına dahil olduğu belirtiliyor. Sars virüsü nedeniyle 2002 ve 2003 yıllarında Çin'de yaklaşık 350, Hongkong'da ise yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetmişti.

Virüse Güney Kore'de de rastlandı

Corona virüsüne Güney Kore'de de rastlandı. Güney Kore sağlık makamları virüsün 35 yaşındaki Çinli bir kadında görüldüğünü ve kadının Vuhan'dan Güney Kore'ye geldiğini açıkladı. Sözkonusu kadında ateş ve nefes alma zorluğu görüldüğü belirtildi. Şimdiye kadar Tayland'da iki, Japonya'da da iki kişide virüs tespit edilmişti.

dpa,AFP / EC,JD

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