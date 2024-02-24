Çin'de çok katlı binada yangın: Onlarca ölü

Çin'in Nanjing kentindeki çok katlı binada çıkan yangında en az 15 kişi öldü. Yaralanan 44 kişiden birinin durumu ise kritik.

Çin'in doğusundaki Nanjing kentinde çok katlı bir binada çıkan yangında en az 15 kişini hayatını kaybettiği belirtildi. Cuma sabahı erken saatlerde başladığı belirtilen yangında yaralanan 44 kişiden birinin durumunun kritik olduğu, diğerlerinin de ağır yaralandığı kaydedildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın ilk sonuçlarının yangının binanın elektrikli bisikletlerin konulduğu giriş katında çıktığına işaret ettiği açıkladı.

Çin ulusal haber ajansı Xinhua, itfaiye biriminin yerel saatle 04:39 sularında yangın alarmı bildirimi aldığını kaydetti. Yangının 06:00 itibarıyla söndürüldüğü; arama kurtarma çalışmalarına da sekiz saat sonra son verildiği ifade edildi.

Sosyal medyada dolaşımda olan görüntülerde çok katlı binadan siyah dumanlar yükseldiği ve binanın birçok katının yangında kül olduğu görülüyor.

Çin'in yangın geçmişi

Güvenlik önlemlerinin yaygın biçimde gözardı edildiği ya da yetersiz uygulandığı Çin'de sık sık yangın vakaları meydana geliyor. Geçen Ocak ayında Xinyu kentindeki bir dükkanda meydana gelen yangında onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Xinhua haber ajansı, yangına dükkanın kilerinde bulunan yasa dışı havai fişeklerin neden olduğunu bildirmişti.

Aynı ay içinde bir yatılı okulda çıkan yangında 13 çocuk uykusunda hayatını kaybetmişti.

Geçen yılın Nisan ayında ise bir hastane yangını 29 kişinin yaşamına mal olmuştu. Yine geçen yılın Kasım ayında ülkenin Şanşi eyaletindeki bir kömür madenine ait binada çıkan yangın 26 kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştu.

Bu yangın felaketinin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkede acil durum planlarının ve önleyici önlemlerin geliştirilmesi çağrısında bulunmuştu.

DW/SÖ,HT

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