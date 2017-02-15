Çin yurt dışında yeni termik santral inşa etmeyecek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nın yıllık toplantısında video-konferans yoluyla yaptığı konuşmada Çin'in yurt dışında artık kömürle çalışan yeni termik santral inşa etmeyeceğini açıkladı. "Çin gelişmekte olan ülkelerde yeşil ve kömürsüz enerjilerin kullanılmasını destekleyecek ve yeni termik santral inşa etmeyecek" diyen Şi, ekonomik gelişmenin insan ve doğayla uyumlu olması gerektiğini dile getirdi.

Pekin'in bu kararı, Güney Kore ve Japonya'nın bu yılın başında küresel ısınmaya karşı benzer önlemler aldığını açıklamasının ardından geldi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İklim Sorumlusu John Kerry, Pekin'in kararının memnuniyetle karşıladı. Kerry, Çin'le uzun zamandır bu konuda görüşmeler sürdürdüklerine işaret ederek bunun küresel ısınmaya karşı mücadeleye "mükemmel bir katkı" olduğunu söyledi. Guterres de Çin'in bu adımıyla birlikte ABD Başkanı Joe Biden'ın küresel ısınmaya karşı gelişmekte olan ülkelere mali destek verme sözü vermesinden dolayı memnun olduğunu ifade etti. Biden, gelişmekte olan ülkelere mali desteği 2024 yılına kadar 11 milyar 400 milyona yükselteceklerini açıklamıştı.

Çin enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü termik santrallerden karşılıyor

Çin Bankası termik santrallerin en büyük finansörlerinden

Ancak enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü termik santrallerden karşılayan Çin'in bu planını nasıl hayata geçireceğinin ayrıntıları bilinmiyor.

Çin, Yeni İpek Yolu projesi çerçevesinde çok sayıda ülkedeyatırımlar yaptı. Resmi olmayan verilere göre devlete bağlı Çin Bankası, dünya genelinde termik santrallerin başlıca finansörlerinden biri ve 2015 tarihli Paris İklim Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana bu sektöre 35 milyar dolar aktardı.

Pekin kendi ülkesinde de termik santrallere büyük yatırımlar yapıyor. Çin'de geçen yıl toplam 38,4 gigawatt kapasiteli santraller şebekeye bağlandı. Londra merkezli düşünce kuruluşu Carbon Tracker'in Haziran ayında yayınlanan bir raporuna göre de Çin, 187 gigawatt kapasiteli 368 yeni termik santral yapmayı planlıyor.

AFP,dpa / HS,ET

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