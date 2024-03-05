Çin yönetimi yüzde 5 büyüme hedefliyor

Çin Ulusal Halk Kongresi'nin açılışında konuşan Başbakan Li, yıllık büyüme hedefinin yüzde 5 civarında olduğunu açıkladı. Çin, askeri harcamaların ise yüzde 7,2 artırılmasını öngörüyor.

Çin Ulusal Halk Kongresi, bugün başkent Pekin'de yıllık toplantısında bir araya geldi. Toplantıya, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yanı sıra yaklaşık 3 bin delege katılıyor.

Toplantının açılışında konuşan Başbakan Li Çiang, bu yıl ekonomik büyüme hedefinin yüzde 5 civarında olduğunu söyledi. "Bu yıl hedeflere ulaşmak çok kolay olmayacak" diyen Başbakan Li, "Çin'in sürdürebilir şekilde ekonomik açıdan toparlanması ve büyüme için uygun zemin yok" ifadelerini kullandı.

2023 yılında Çin ekonomisinde yüzde 5,2 oranında büyüme kaydedilmişti. Bu, on yıllardır kaydedilen en düşük rakam olmuştu. Dünya piyasalarında Çin ürünlerine talebin düşmesi, emlak sektöründe devam eden kriz ve gençler arasında yaygın olan işsizlik Çin ekonomisinin üstünden gelmesi gereken sorunlar arasında bulunuyor.

Askeri harcamalar artırılıyor

Çin Ulusal Halk Kongresi'ne sunulan hükümetin yıllık çalışma raporuna göre, askeri harcamaların da 2024 yılı içinde yüzde 7,2 oranında artırılması öngörüldü. ABD'den sonra dünyada askeri harcamalara en fazla bütçe ayıran ülke olan Çin'de savunma harcamaları için 1,67 trilyon yuan (yaklaşık 213 milyar euro) ayrılması planlanıyor.

Çin yönetimi Ulusal Halk Kongresi'nin açılışında Tayvan'ın bağımsızlığını da bir kez daha reddetti. Raporda, "Tayvan'ın bağımsızlığını öngören ayrılıkçı faaliyetlere ve dışarıdan gelecek müdahalelere kararlılıkla karşı çıkıyoruz" denildi. Çin, 1949 yılından beri Tayvan'ın bağımsız bir ülke olmasını kabul etmiyor ve gerekirse askeri yöntemlerle adanın anakaraya bağlanması gerektiğini savunuyor.

Çin Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık toplantısı 10 gün sürecek. Toplantı süresince kabul edilmesi öngörülen yasa tasarılarının çoğu Komünist Parti tarafından daha önce onaylandı. Yaklaşık 3 bin delegenin üçte ikisini Komünist Parti üyeleri oluşturuyor.

AFP/JD, SÖ

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