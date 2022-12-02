Çin koronavirüs önlemlerini gevşetmeye başladı

Çin'de "sıfır vaka" politikasına karşı düzenlenen protesto gösterilerinin ardından koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler gevşetilmeye başlandı. Ülkenin birçok kentinde Cuma günü karantina kuralları ve test zorunluluğu gevşetildi.

Fransız haber ajansı AFP'nin Avrupa Birliği (AB) memurlarından edindiği bilgilere göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e koronavirüsün daha az tehlikeli olan Omikron varyantının yayılmasının tedbirlerin gevşetilmesini mümkün kıldığını söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi, dün Pekin'de AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti Fotoğraf: Ding Lin/Xinhua/picture alliance

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Direktörü Michael Ryan, Çin'in önlemleri gevşetme sinyallerini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Ryan, Cenevre'deki basın toplantısında "Çinli yetkililerin stratejilerini düzelterek, gereken denetim tedbirlerinin insanların yaşamı, geçim kaynakları ve insan hakları ile uyumlu hale getirme çabalarından" memnuniyet duyduklarını söyledi.

Tedbirler gevşetiliyor

Ülkede geçen günlerde yaşanan protesto gösterilerinin ardından bugün Çin'in birçok kentinden kuralları gevşetme sinyalleri geldi.

Devlete bağlı gazete People's Daily'in cuma günkü nüshasında görüşleri yayımlanan sağlık uzmanları enfeksiyona yakalananların şimdiye kadar olduğu gibi devlete ait tesisler yerine evde izolasyona alınabileceğini bildirdi.

Pekin'deki bir bölge yönetimi de, test sonucu pozitif olanların devlete ait tesislerde kalmak zorunda olmadığını duyurdu.

Ülkenin güneyindeki Dongguan ve güneydoğudaki Shenzen'de de yetkililer enfeksiyona yakalananların "bazı ön koşullar" yerine getirildiği takdirde evde izole edilebileceklerini açıkladı.

Birçok kentte test zorunluluğu da gevşetildi. Pekin'de sağlık kurumları hastanelere çağrı yaparak, PCR test sonucu negatif olmayanların da tedavi edilmesini istedi.

Başkentte cumadan beri toplu taşıma araçlarında da negatif test sonucu ibraz etme zorunluluğu kaldırıldı.

Siçuan eyaletinin başkenti Çengdu'da kamuya ait yerlerde ve toplu taşıma araçlarında negatif test ibraz etmek gerekmeyecek, "Yüksek risk bölgesinden" gelmediğini teyit eden bir aplikasyonun gösterilmesi yeterli sayılacak.

Ülkede artan vaka sayılarına rağmen, birçok kentte restoran, alışveriş merkezi ve okulların da açılmasına izin verildi.

Çin'de korona tedbirleri gevşetiliyor, birçok kentte kamuya ait alanlarda test zorunluluğu kaldırılıyor Fotoğraf: ALY SONG/REUTERS

Urumçi kademeli olarak açılıyor

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de de yetkililer süpermarket, otel, restoran ve kayak merkezlerinin kademeli olarak açılacağını duyurdu. Yaklaşık 5 milyon nüfuslu kent, Çin'de korona önlemlerinin en uzun süredir uygulandığı bölgelerin başında geliyor. Kentin bazı bölgelerinde Ağustos ayı başından bu yana kapanma yaşanıyor.

Urumçi'de 24 Kasım akşamı çıkan ve 10 kişinin yaşamını kaybettiği yangın, ülkede protestoların başlamasına neden olmuştu. Sosyal medyada korona önlemleri nedeniyle yetkililerin yangına zamanında müdahaleyi engellediği iddia edilmiş, ülkenin birçok kentinde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Çin'in "sıfır vaka" politikası ve bununla bağlantılı olarak uygulanan sert korona tedbirlerine karşı düzenlenen protestolar, Devlet Başkanı Şi ile Komünist Parti'yi de hedef aldı. Geçen hafta sonu ülke genelinde protesto gösterileri düzenlenirken, polisin aldığı önlemler yeni protestoların düzenlenmesini büyük ölçüde engelledi. Ancak buna rağmen, bazı bölgelerde yine protesto eylemleri sürüyor.

Perşembe akşamı sosyal medyaya yayılan bir videoda, Hubei eyaletinin Yincheng kentinde bir okulun önünde çok sayıda kişi ile koruyucu giysiler içindeki memurlar arasında arbede yaşandığı görüldü. Ailelerin, korona testleri pozitif çıkan çocuklarının devlete ait bir tesiste karantina altına alınmasına karşı çıktığı belirtildi.

AFP/JD, EC