 Çin koronavirüsün aşısı için klinik çalışmalara başladı | DÜNYA | DW | 22.03.2020

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DÜNYA

Çin koronavirüsün aşısı için klinik çalışmalara başladı

Çin yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) aşısında klinik çalışmaların ilk aşamasını başlattı.

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Yeni tip koronavirüse (SARS-CoV-2) karşı etkili olabilecek ilacı bulmak için ülkeler arasında yarış sürerken Çin'den bir haber geldi. Çin'in aşı için klinik araştırmaların ilk aşamasına başladığı öğrenildi. Çin hükümeti tarafından finanse edilen projede ilk gönüllülere aşı yapıldı. Konuyla ilgili açıklamayı proje çalışanlarından biri tarafından Fransız haber ajansı AFP'ye yaptı. ABD'de de hafta başında gönüllü olmayı kabul edenler test amaçlı aşılanmıştı.

Çin'deki projede geliştirilen aşı 18 ila 60 yaş arasında 108 kişi üzerinde deneniyor. Kişilere farklı dozda aşılar enjekte ediliyor. Tüm deneklerin koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan kenti sakinleri olduğu belirtiliyor. Test sürecinin yıl sonuna kadar süreceği belirtiliyor.

Henüz şimdiye kadar tüm dünyada 13 binden fazla can alan yeni koronavirüse karşı izin verilmiş bir aşı ya da ilaç bulunmuyor. ABD'deki bilim insanları da denedikleri aşının en erken bir yıl içinde hazır olacağını duyurdu.

Aşı geliştirme çalışmaları ABD ile Çin arasındaki virüs tartışmasının gölgesinde kamuoyuna duyuruldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni koronavirüs hakkında "Çin virüsü” tabirini kullanması Pekin'i sinirlendirmişti. Çin hükümetine yakın olan Global Times'ta yer alan bir makalede "aşının geliştirilmesinin Çin'in kaybedemeyeceği bir mücadele olduğu” belirtildi.

ABD menşeli Gilead Sciences firması tarafından üretilen Remedesivir adlı antivirütik ilacın Asya'daki klinik çalışmaları son aşamasında bulunuyor. Çinli doktorlar ilacın Covid-19 hastalığıyla mücadelede etkili olduğunun kanıtlandığını duyurdu.

Deutschland Biotech-Unternehmen CureVac

CureVac da aşı çalışmaları yapıyor

Almanya'nın Tübingen eyaletinde bulunan ilaç şirketi CureVac da ilacın geliştirilmesi için birbiriyle yarışan şirketler arasında. Şirketin yöneticilerinden Franz Werner Haas ilacın on binlerce kişiye ancak sonbaharda ulaştırılabileceğini söyledi. Wirtschaftswoche dergisine açıklama yapan Haas ilacın geliştirilmesinde gerekli olan verilerin yılın üçüncü çeyreğinde ellerinde olacağını belirtti.

"Eğer veriler olumluysa ve yetkili makamlar olur verirlerse, henüz bu yıl içerisinde büyük bir araştırma başlatabiliriz” diyen Haas o takdirde on binlerce kişinin de ilaca kavuşabileceğini ifade etti.

Haas "Aşının geniş bir kitle için ne zaman hazır olacağı, bunun bu yıl içerisinde mi yoksa 2021'de mi olacağı klinik çalışmaların sonuçlarına ve izin yetkisine sahip makamların kararına bağlı” diye konuştu. Haas mevcut tesislerde yeni tip koronavirüse karşı "yılda 200 ila 400 milyon doz aşının” üretilebileceğini ifade etti.

AFP / EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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