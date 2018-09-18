Çin ithalatı kısacak

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı "People's Daily" gazetesinin baş makalesinde Çin'in ABD ile arasındaki ticari anlaşmazlıktan ithalat bağımlılığını azaltma ve ileri teknoloji ürünlerine ağırlık vermede yararlanacağı dile getirildi. Yazıda "ABD'nin önlemleri yüzünden Çin'deki fiyatların yüksek oranda artmasından çekinmedikleri ve ithalatı düşürüp, yerli üretimi arttıracakları ve ileri teknoloji ürünleri geliştirip dışarıya satacakları" belirtildi.

İhracatçı Alman şirketleri şokta

ABD Başkanı Donald Trump Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar tutarındaki mala daha ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuş, Çin de misilleme kararı alarak ABD menşeli ithal mallarının 60 milyar dolarlık bölümüne daha ek vergi koyduğunu açıklamıştı.

Çin ile ABD arasındaki ticari anlaşmazlığın tırmanması ihracatçı Alman şirketlerini endişelendiriyor. Alman Dış Ticaret Odası Başkanı Holger Bingmann Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada "Son ana kadar ticaret görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını bekliyordum ama Trump'un ağır yaptırım kararı uykumu kaçırdı" dedi.

Holger Bingmann

"Çin daha sert önlemlere başvurabilirdi"

Beyaz Saray'dan gelen şok açıklama piyasaları fazla tedirgin etmedi. Amerikan ve Alman borsalarının önde gelen endeksleri prim yaptı. Bingmann Çin yönetiminin temkinli tepki gösterdiğini belirterek, "Çin çok daha sert adımlarda karar kılsa ve örneğin ABD'nin borç senetlerini elinden çıkarsa ABD yüz milyarlarca dolar ödemek zorunda kalır ve küresel ekonomik kriz patlak verirdi" dedi.

Donald Trump gümrük tarifeleriyle ilgili kararına Çin'in misillemede bulunması durumunda Çin menşeli 267 milyar dolar tutarındaki mala daha gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurmuştu. Bu durumda ABD'nin Çin'den ithal ettiği bütün mallar zamlı gümrük tarifesi kapsamına alınmış olacak. Donald Trump zamlı gümrük vergisi kozunu ikili ticarette verdikleri muazzam açığı kapatmak amacıyla kullanıyor.

Avrupa tedirgin

Çin mallarına uygulanan gümrük vergisi oranı 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 olacak ve bu oran yıl başında yüzde 25'e çıkacak. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD'nin ticaret görüşmelerini sürdürmeye hazır olduğu ve bazı dayanıklı tüketim mallarıyla Amerikan şirketlerinin Çin'de imal ettiği elektronik cihazlardan zamlı gümrük alınmayacağı belirtildi.

Pekin'deki Avrupa Ticaret Odası'nın Başkanı Mats Harborn "ticari anlaşmazlığın Çin'deki Avrupa şirketlerini olumsuz etkileyeceğini" söyledi. Harborn, ABD'nin gümrük vergilerini arttırmasının hatalı bir karar olduğunu ancak Washington'un Pekin'e yönelttiği eleştirileri prensipte doğru bulduklarını söyledi. Harborn reform vaatlerinin aksine Çin'deki yabancı şirketlerin dezavantaja uğratıldığını söyledi. Avrupa Ticaret Odası Başkanı Harborn, "ABD tarafından başlatılan ticari anlaşmazlığın yapıcı olmadığını, Çin'in de ekonomisini dışa açmak yerine yerli şirketleri zamlı gümrük vergisinin etkilerinden korumaya yönelik önlemler aldığını" sözlerine ekledi.

DW, dpa/AG, HT

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