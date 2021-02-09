 Çin ilk koronavirüs vakalarına dair verileri DSÖ’ye vermedi | DÜNYA | DW | 13.02.2021

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DÜNYA

Çin ilk koronavirüs vakalarına dair verileri DSÖ’ye vermedi

Pekin yönetimi, koronavirüs salgınını kökeninin araştırmak için Çin’e giden DSÖ ekibine ilk tespit edilen 174 vakaya dair ham verileri vermeyi reddetti.

Çin'de araştırmalarda bulunan DSÖ ekibinin halkla temas etmesine izin verilmedi

Çin'de araştırmalarda bulunan DSÖ ekibinin halkla temas etmesine izin verilmedi

Çin'in, koronavirüs salgınının kökeninin araştırmak için bu ülkeye giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibine, virüsün ne zaman ve nerede ortaya çıktığına dair ilk vakalara ilişkin verileri vermeyi reddettiği bildirildi.

DSÖ ekibi, Pekin yönetiminden Aralık 2019'da Wuhan kentinde salgının ilk döneminde tespit edilen 174 Covid-19 vakasına ilişkin ham verileri talep ettiklerini, ancak bunun geri çevrildiğini açıkladı. Ekipte bulunan Avustralyalı enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dominic Dwyer, Çinli yetkilikerin sadece özet bilgileri ve veri analizlerini verdiğini dile getirdi.

Reuters haber ajansına konuşan Dwyer, söz konusu ham verilerin, hastalara belirtilere dair hangi soruların sorulduğunu ve bu sorulara ne cevaplar verildiği gibi bilgiler içerdiğini kaydetti. Dwyer, bunun bir salgının nasıl ortaya çıktığına dair araştırmalarda standart bir uygulama olduğunu belirtti.

"İlk vakaların sadece yarısı hayvan pazarına maruz kalmış"

DSÖ uzmanı, salgının ilk olarak Wuhan'daki canlı hayvan pazarında tespit edildiğinin, ancak söz konusu ilk 174 vakanın sadece yarısının bu pazara maruz kaldığının altını çizdi. Salgının kökenini araştırmak konusunda ham verilere özellikle bu nedenle ihtiyaç olduğunu ifade eden Dwyer, "Bu bilgileri almak konusunda ısrar ettik. Neden vermediler, bu konuda yorum yapamam. Siyasi bir neden mi, zamanla  mı ilgili yoksa verileri paylaşmak mı zordu bilmiyorum" diye konuştu.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dominic Dwyer

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dominic Dwyer

Ham verilerin paylaşılmadığının nihai raporlarında belirtileceğini söyleyen Dwyer, bunun dışında Çinli yetkililerin geçen yıla göre çok daha fazla veriyi kendilerine sağladığını söyledi.

Pekin, koronavirüsün Çin'de ortaya çıktığı fikrine karşı, virüsün ithal donmuş gıdalarla ülkeye girmiş olabileceği fikrini gündeme getiriyor.  Araştırmada ye alan DSÖ heyetine liderlik eden bilim insanı Peter Ben Embarek, geçen salı günü yaptığı açıklamada bunun bir olasılık olduğunu söylemiş ama şimdiye kadarki çalışmaların vahşi hayvan pazarlarını işaret ettiğini belirtmişti. DSÖ, Çin'de görev alan ekibin ön raporunun en erken önünüzdeki hafta hazır olabileceğini belirtti. 

Ocak ayında Çin'e giden DSÖ ekibi Covid-19 salgınının kökenini araştırmak için bu ülkede dört hafta geçirdi. Çinli yetkililerin kontrolünde araştırmalar yapan ekibin halkla temas etmesine izin verilmedi. Heyet virüsle ilgili araştırmalar yapan kurumlar, hastaneler ve bilim insanlarıyla görüştü.

Pekin'in ilk koronavirüs vakalarına dair ham verileri paylaşmadığına dair haber ilk olarak cuma günü Amerikan Wall Street Journal gazetesi tarafından gündeme getirilmişti.

Reuters / GY,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe

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