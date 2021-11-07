Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti, gerek siyasi gerekse ekonomik açıdan dünyanın en önemli aktörlerinden biridir.

Çin, yaklaşık 5 bin yıllık yazılı tarihi ile dünyanın en eski medeniyetlerinden birine sahiptir. Nüfusu günümüzde 1,5 milyara yaklaşmaktadır. Dünyanın en önemli ekonomik güçlerinden biri haline gelmiştir. Ancak insan hakları ihlalleri nedeniyle zaman zaman uluslararası toplumun eleştirilerine hedef olmaktadır. Çin'le ilgili DW Türkçe'de yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.