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Çin Halk Cumhuriyeti

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti, gerek siyasi gerekse ekonomik açıdan dünyanın en önemli aktörlerinden biridir.

Çin, yaklaşık 5 bin yıllık yazılı tarihi ile dünyanın en eski medeniyetlerinden birine sahiptir. Nüfusu günümüzde 1,5 milyara yaklaşmaktadır. Dünyanın en önemli ekonomik güçlerinden biri haline gelmiştir. Ancak insan hakları ihlalleri nedeniyle zaman zaman uluslararası toplumun eleştirilerine hedef olmaktadır. Çin'le ilgili DW Türkçe'de yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

211028 -- XI AN, Oct. 28, 2021 -- A staff member works at the workshop of Fugu Taida Coal Chemical Co., Ltd. in Fugu County of Yulin City, northwest China s Shaanxi Province, Oct. 22, 2021. Photo by /Xinhua Xinhua Headlines: China s magnesium capital strives to ensure global supply, environmental protection LiuxHewei PUBLICATIONxNOTxINxCHN

Otomobil üretiminde yeni sıkıntı: Magnezyum 07.11.2021

Enerji alanında yaşadığı sorunlar gerekçesiyle Çin son dönemde daha az magnezyum üretiyor. Daha az magnezyum da alüminyum üreticilerini olumsuz etkiliyor. Bu da otomobil üreticileri için ciddi problem teşkil ediyor.
Rauchschwaden (hohe Schornsteine) und Wasserdampf (große Kühltürme) steigen über dem Kohlekraftwerk Lethabo auf. Dutzende Staats- und Regierungschef präsentieren beim UN-Klimagipfel in New York Pläne zum Klimaschutz. (zu dpa «Klimapolitik in anderen Ländern: Alles fürs Klima - oder doch nicht?») +++ dpa-Bildfunk +++

İklim Zirvesi'nde kömüre veda ittifakı kuruldu, en çok tüketenler katılmadı 04.11.2021

İklim Zirvesi’nde iklim değişikliğinin en önemli kaynağı olan kömür kullanımına son verilmesi için ittifak oluşturuldu. Kömüre en bağımlı ABD, Çin, Hindistan ve Avustralya gibi ülkeler ise ittifaka katılmadı.

ARCHIV - Militärparade zum 60. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China (Archivfoto vom 01.10.2009). China plant eine große Militärparade zum 70. Jahrestag des Ende des Zweiten Welkriegs in Asien. EPA/ADRIAN BRADSHAW +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Pentagon: Çin beklediğimizden çok daha hızlı silahlanıyor 03.11.2021

ABD Savunma Bakanlığı, Çin'in nükleer silah envanterini çok hızlı bir şekilde geliştirdiğini belirterek 2027'ye kadar Tayvan konusunda sıcak çatışma olasılığına işaret etti.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Xinjiang - Uighuren/Baumwollanbau *** 25.03.21 ***A children from the Uyghur community living in Turkey wears a mask during a protest against the visit of China's Foreign Minister to Turkey, in Istanbul on March 25, 2021. - Hundreds protested against the Chinese official visit and what they allege is oppression by the Chinese government to Muslim Uyghurs in the far-western Xinjiang province. (Photo by Bulent KILIC / AFP) (Photo by BULENT KILIC/AFP via Getty Images)

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 43 ülke Çin’i kınadı 22.10.2021

BM’de Türkiye ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu 43 ülke Çin’i Uygur Türkleri ve diğer azınlıkların maruz kaldığı insan hakları ihlalleri nedeniyle kınayarak, “gözlemcilerin girişine izin ver” çağrısı yaptı.

President Joe Biden speaks during an event marking the 10th anniversary of the dedication of the Martin Luther King, Jr. Memorial in Washington, Thursday, Oct. 21, 2021. (AP Photo/Susan Walsh)

Biden, Tayvan’ı Çin’e karşı koruyacaklarını açıkladı 22.10.2021

Çin’in saldırması halinde, Tayvan’ı savunacaklarını açıklayan ABD Başkanı Biden, "Bunu yapma taahhüdümüz var" dedi. Çin ise ABD’ye "tehlikeli hamlelerde bulunduğu" suçlaması yöneltti.

Trucks transport shipping containers at a dockyard in Qingdao in east China's Shandong province on Sept. 25, 2020. China has passed a new law restricting sensitive exports to protect national security, allowing Beijing to reciprocate against the U.S. as tensions mount between the sides over trade and technology. (Chinatopix Via AP)

Çin’in ihracatında büyük artış 13.10.2021

Çin Halk Cumhuriyeti, Ağustos ayının ardından Eylül’de de ihracatının, geçen yılın aynı dönemine oranla büyük oranda arttığını duyurdu. Resmi verilere göre ihracatın artış oranı yüzde 28,1.
Computing Thought

ABD'ye yapay zeka uyarısı: Geleceğin hakimi Çin olacak 11.10.2021

Pentagon'da teknolojideki atıllığa ve bürokrasiye isyan ederek istifasını sunan baş yazılımcı Chaillan, yapay zekada Çin'e karşı yarışın kaybedilmek üzere olduğunu söyledi, ABD'ye sert eleştirilerde bulundu.
Chinese President Xi Jinping delivers a speech at an event commemorating the 110th anniversary of Xinhai Revolution at the Great Hall of the People in Beijing, Saturday, Oct. 9, 2021. (AP Photo/Andy Wong)

Çin Devlet Başkanı Şi'den Tayvan'a "birleşme" çağrısı 09.10.2021

Çin Devlet Başkanı Şi, Tayvan'a barışçıl yollarla yeniden birleşme çağrısı yaptı. Şi'ye tepki gösteren Taipei yönetimi ise Tayvan'ın "bağımsız bir ülke" olduğunu vurguladı.

March 18, 2021*** Taliban co-founder Mullah Abdul Ghani Baradar (C) and other members of the Taliban delegation arrive to attend an international conference on Afghanistan over the peaceful solution to the conflict in Moscow on March 18, 2021. (Photo by Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP)

Rusya, Taliban'ı uluslararası konferansa davet edecek 07.10.2021

Rusya, Çin, İran, Pakistan ve Hindistan'ın katılımı ile Moskova'da düzenlenecek uluslararası konferansa Taliban'ı da davet edeceğini açıkladı. Konferansta Afganistan'ın geleceği ele alınacak.

5.10.2021***Leaders of Balkans and the EU attend an informal meeting before the EU-Balkans summit, in Brdo, Slovenia, October 5, 2021. REUTERS/Borut Zivulovic

AB zirvesinde Türkiye için "süper güç" yorumu 07.10.2021

AB-Batı Balkanlar zirvesinde konuşan Avusturya Başbakanı Kurz, AB'nin bölgeye üyelik perspektifi sunmaması durumunda burada "Rusya, Çin ve Türkiye gibi süper güçlerin rolünün artacağı" uyarısı yaptı.
Minister of Justice Fu Zhenghua receives an interview before the third plenary meeting of the second session of the 13th National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, China, 12 March 2019.

Çin'in eski adalet bakanı hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı 02.10.2021

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu (CCDI) eski adalet bakanı Fu Zhenghua hakkında yolsuzluk soruşturması başlattı.
President of Germany Frank-Walter Steinmeier addresses the 76th Session of the U.N. General Assembly at United Nations headquarters in New York, on Friday, Sept. 24, 2021. (John Angelillo /Pool Photo via AP)

Steinmeier'den liderlere mesaj: BM boks ringi değil 24.09.2021

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, BM Genel Kurulundaki konuşmasında, ABD, Çin ve Rusya'ya dünyanın diğer ülkelerine olan sorumluluğunu hatırlatırken, Afganistan'daki hezimette Almanya'nın da payı olduğunu ifade etti.

The United Nations Emblem hangs above the speakers at the 72nd General Debate at the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters at GA Hall in New York City on September 21, 2017. Photo by John Angelillo/UPI Photo via Newscom picture alliance

BMGK daimi üyelerinden Taliban’a karşı ortak tavır 23.09.2021

BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’nın dişişleri bakanları, Taliban'la ilişkiler konusunda ortak bir çizgi izleme konusunda anlaşmaya vardı.
Chinese President Xi Jinping speaks remotely during the 76th Session of the General Assembly at UN Headquarters in New York on September 21, 2021. Mary Altaffer/Pool via REUTERS

Çin yurt dışında yeni termik santral inşa etmeyecek 22.09.2021

Dünyadaki karbon salınımına neden olan başlıca ülkelerden Çin, yurt dışında artık termik santral inşa etmeyeceklerini açıkladı. Ancak Çin'in bu hedefini nasıl hayata geçireceğinin ayrıntıları bilinmiyor.

MOSCOW, RUSSIA - JUNE 19, 2021: Russia's President Vladimir Putin addresses delegates during Phase 1 of the 20th conference of the United Russia Party at ExpoCentre, before the forthcoming Russian State Duma election, which is scheduled for 19 September 2021. The United Russia Party convened to draft its election strategy and consider candidates. Sergei Karpukhin/TASS

Putin: Moskova ve Pekin Taliban'la işbirliğine öncülük etmeli 17.09.2021

Rusya Devlet Başkanı Putin, Afganistan'da etkisini artırmak için bölge ülkeleriyle harekete geçiyor. Putin, Moskova ve Pekin'in Taliban'ın sözlerini tutmasını sağlamaya liderlik etmesi gerektiğini söyledi.
Das U-Boot «USS Georgia» der US-Marine durchquert die Straße von Hormus im Persischen Golf. Die «USS Georgia» durchquerte die strategisch wichtige Wasserstraße zwischen dem Iran und der Arabischen Halbinsel inmitten der steigenden Spannungen mit dem Iran.

ABD, İngiltere ve Avustralya'dan Pasifik'te güç birliği 16.09.2021

ABD, İngiltere ve Avustralya Hint-Pasifik bölgesinde savunma alanında yeni bir ittifak oluşturdu. Avustralya'nın nükleer denizaltılarla donatılmasını da içeren ittifakın Çin ile gerilimi daha da artırması bekleniyor.
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