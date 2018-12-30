Çin Ay'ın karanlık yüzüne indi

Çin'in insansız uzay aracı Chang'e-4 Ay'ın karanlık tarafına başarılı bir şekilde indi. Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden yapılan açıklamada, Aralık ayında fırlatılan uzay aracının yüzeye temas ettiği ve Ay'ın karanlık tarafının yakın plandan çekilen ilk görüntüsünü gönderdiği bildirildi.

Bugüne kadar uzay araçları Ay'ın karanlık yüzünün görüntüsünü çekse de hiç biri Dünya'dan görülmeyen Ay'ın bu tarafına inmemişti. Bir ilke imza atan Çin Ulusal Uzay İdaresi misyonun "bir sır perdesini" araladığını ve insanlığın Ay üzerindeki araştırmalarında yeni bir sayfa açtığını belirtti.

Ay'ın kendi etrafında ve Dünya etrafında dönüş süresi aynı olduğu için yeryüzünden bakıldığında hep aynı tarafı görülüyor. Görülmeyen bu yüzeye bu nedenle "karanlık" deniyor.Chang'e-4'ün başlıca görevi Ay'ın yüzeyindeki en büyük, en eski ve en derin krater olan Aitken havzasını incelemek olacak. Ay'ın güney kutbunda yer alan bu havzayla ilgili bugüne kadar elde edilen bilgiler sınırlı.

Arazi yapısı ve mineral oluşumu incelenecek

Uzay aracının bölgenin arazi yapısını ve mineral oluşumunu hakkında veriler toplayacak. Görev başarıyla tamamlanırsa Ay'ın oluşumuna dari yeni bilgiler gün yüzüne çıkabilir. Derin krater olan Aitken havzasının büyük bir çarpmanın etkisiyle oluştuğu ve Ay'ın merkezindeki bazı maddelerin bu çarpmayla yüzeye çıktığı düşünülüyor.

Ay'a yapılan bu iniş uzay çalışmalarında Rusya ve ABD'yi yakalamaya çalışan Çin'in tarihi bir adım niteliğinde. 2030'a kadar uzaydaki başlıca güç olma hedefini açıklayan Çin kendi insanlı uzay istasyonunu da inşa etmeyi planlıyor.

Çin, 2013'te de Ay'a bir uzay aracı indirmişti ancak, "Yeşim Tavşanı" adı verilen bu araç görevini tamamlayamadan bir kaç hafta içerisinde arızalanmıştı.

Ay'a bugüne kadar insanlı iniş yapan tek ülke ise ABD. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Rusya ile birlikte yakın gelecekte Ay'a bir uzay istasyonu kurmayı planlıyor.

rtr,AFP,dpa/GY,GA

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