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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
Çin Devlet Başkanı Şi CinpingFotoğraf: Andy Wong/AP Photo/picture alliance
PolitikaÇin

Çin: Şi üçüncü kez Komünist Parti Genel Sekreteri

4 saat önce

Çin Komünist Partisi'nde (ÇKP) genel sekreterlik görevine bir kez daha Devlet Başkanı Şi Cinping seçildi. Şi'yi ilk kutlayan liderler arasında Putin ve Kim yer aldı.

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Tek parti devleti Çin'de Cumartesi günü sona eren 20. Komünist Parti Ulusal Kongresi'nin ardından bugün genel sekreter seçimi yapıldı. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi, Devlet Başkanı Şi Cinping'i yeniden genel sekreter seçti. ÇKP'nin 2012'den beri Genel Sekreteri olan 69 yaşındaki Şi, beş yıl daha görevde kalacak.

Şi, böylece Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'dan sonra parti genel sekreterliğini iki dönemden fazla sürdüren ilk lider oldu. Şi, iktidarı döneminde 68 yaş ve iki dönem sınırlamalarını kaldırmıştı.

Kongrede Merkezi Askeri Komisyon Başkanı da seçilen Şi, ordunun başındaki görevini de sürdürecek.

ÇKP, bu kongrede yedi kişilik Siyasi Büro Daimi Komitesi'nin üyelerini de belirledi.

Komiteye seçilen dört yeni üyenin de Şi'ye sadık isimler olması dikkat çekti. Başbakan Li Kıçiang ve en üst düzey siyasi danışma organının başındaki Wang Yang'ın Daimi Komite'den çıkarılması ise artık başka fraksiyonlardan temsilcilere en üst kademede yer verilmeyeceğinin göstergesi olarak görülüyor.

Siyasi Büro Daimi Komitesi'nin üyeleri basına tanıtıldı.
Siyasi Büro Daimi Komitesi'nin üyeleri basına tanıtıldı.Fotoğraf: Andy Wong/AP Photo/picture alliance

Siyasi Büro Daimi Komitesi'nin üyeleri, devlette ve hükümet içinde üst düzey görevlere atanıyor. Komite üyelerinden ÇKP Genel Sekreteri, devlet başkanlığına; diğer isimler ise başbakanlık ve meclis başkanlığı dâhil çeşitli görevlere getiriliyor.

Şi'nin önümüzdeki Mart ayındaki Çin Ulusal Halk Kongresi toplantısında yeniden devlet başkanlığına seçilerek iktidarını üçüncü döneme taşıması bekleniyor.

Kuzey Kore ve Rusya'dan tebrik

Şi'nin seçilmesinin ardından Çin'in müttefiki Kuzey Kore'den kutlama mesajı gecikmedi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Çin Devlet Başkanı Şi'ye "en sıcak tebriklerini" gönderdiği bildirildi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kim'in Şi'ye Kuzey Kore-Çin ilişkilerinde birlikte "daha güzel bir gelecek" şekillendireceklerini söylediğini aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Şi'yi kutladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin de "en sıcak tebriklerini" gönderdiği Şi'ye "yeni başarılar" diledi. Şi'yle "yapıcı diyaloğu ve iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini güçlendirmeye yönelik ortak çalışmayı sürdürmekten mutlu olacağını" belirten Putin'in, Çin liderine "Parti Kongresi'nin sonuçları, yüksek siyasi otoriteni ve liderlik ettiğini partinin bütünlüğünü tamamen teyit ediyor" dediği açıklandı.

DW,rtr,AFP,AP/CÖ,BÖ

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