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Dijital DünyaÇin

Çin çocuk ve gençlere interneti sınırlayacak

1 saat önce

Pekin, 18 yaş altı çocuk ve gençlerin internet bağımlılığını azaltmak için bu yaş grubunun çevrimiçi geçirdiği zamanı sınırlandırmaya hazırlanıyor. Teknoloji firmaları endişeli.

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Çin'deki uygulamanın amacı internet bağımlılığı ile mücadele
Çin'deki uygulamanın amacı internet bağımlılığı ile mücadeleFotoğraf: CFOTO/picture alliance

Çin, çocuk ve gençlere yönelik internet kısıtlamasına gidiyor. Buna göre 18 yaş altı çocuk ve gençlerin geceleri akıllı telefonları üzerinden internete girmeleri mümkün olmayacak. 2 Eylül'de uygulamaya girecek düzenlemeye göre söz konusu yaş grubunda yer alan kullanıcılar 22.00 ile 06.00 saatleri arasında mobil internete erişemeyecek.

Ülkede internet düzenlemelerinden sorumlu olan Çin Siber Uzay İdaresi'nin (CAC) açıkladığı uygulama, bu yaş grubu için gün içindeki internet kullanımına da önemli kısıtlamalar getiriyor. Kurumun açıklamasına göre amaç, internet bağımlılığını azaltmak.

Düzenleme 18 yaş altını da kategorilere ayırarak farklı yaş grupları için ayrı uygulamalar öngörüyor. Buna göre, sekiz yaş altı çocuklar günde yalnızca 40 dakika çevrimiçi olabilecek. 16-17 yaş grubu için ise maksimum iki saatlik bir internet kullanımı öngörülüyor. Ancak ebeveynler isterse kontrol sistemini devre dışı bırakabilecek. 

Çocuklarda internet kullanım oranı arttı

Yeni müdahalelerin sinyali mi?

CAC, yeni kuralların "internetin olumlu yönlerini optimize ederken, 18 yaş altında internet bağımlılığının yol açtığı sorunları minimize etmeyi, daha uygun bir internet atmosferi oluşturmayı" amaçladığını ve düzenlemenin bu yaş grubunun "internet kullanımında iyi alışkınlar geliştirmesini sağlayacağını" savundu. Kurum, ayrıca düzenlemenin bir amacının da bu yaş grubunu kötü bilgilerin etkilerinden korumak olduğunu ifade etti.

Çinli otoriteler daha önce de ülkede teknoloji sektöründe radikal düzenlemeler gitmişti. Pekin, 2021'de çocukların internette video oyunları oynamalarına da zaman kısıtlaması getirmiş ve yeni oyunların onaylanması sürecini dokuz ay boyunca askıya almıştı. Aralarında sektörün dev ismi Tencent'in de olduğu dijital oyun firmaları düzenlemeden ağır darbe almıştı.

CAC'nin açıkladığı son düzenlemeyle Çinli otoritelerin sektöre müdahalelerinin devam edeceğinin sinyallerini vermesi ise firmaları yeniden alarma geçirdi. Tencent ve Baidu gibi firmaların hisseleri önemli bir düşüş yaşadı.

AFP/SÖ,TY

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