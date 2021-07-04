Çiftlik Bank: Ortaokul mezunu CEO'nun dolandırıcılık hikayesi

Türkiye, geçmişten bugüne birçok dolandırıcılık vakasıyla karşılaştı. Yüzyılın yolsuzluğu olarak adlandırılan Deniz Feneri e.V'den Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz’ün başını çektiği Jetpa Holding'e, YİMPAŞ'tan Selçuk Parsadan'a kadar birçok dolandırıcılık olayı yaşandı. Günümüzde ise dolandırıcılık vakalarında yöntem değişti. Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına kaçarak, binlerce kişiyi yüz üstü bıraktı.

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın’ın Brezilya'da teslim olup 1 Temmuz'da İstanbul’a getirilmesiyle birlikte de yine Çiftlik Bank dolandırıcılığı gündeme geldi. Mehmet Aydın, ortaokul mezunu sıradan bir gençken, kurduğu Çiftlik Bank oyunuyla milyonlarca TL paraya hükmeden, gösterişli çiftlikler açan bir CEO oldu.

Peki, Mehmet Aydın'ın tutuklanmasına neden olan Çiftlik Bank vurgunu nasıl yapıldı? Mehmet Aydın, şirketlere 300-400 TL'ye internet sitesi yapan bir kişiden, nasıl milyonlarca TL’le hükmeden bir CEO'ya dönüştü?

2015'te bireysel oyunla başladı

1991 doğumlu, ortaokul mezunu olan Mehmet Aydın, kendi deyimiyle 2015 yılında Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tek tek şirketleri dolaşarak kurumsal web sitesi yapan sıradan bir insandı. 2015'te Antalya’ya giden ve burada tarımla uğraşan bir firmada sosyal medya uzmanı olarak işe başlayan Aydın, buradan ayrılarak kendi işini kurmaya karar verdi. Aydın, ilk önce burada bir arkadaşıyla birlikte amatör olarak Çiftlik Bank oyun sitesini kurdu ve Ağustos 2015'de faaliyeti geçirdi. Arkadaşıyla anlaşmazlık yaşayan Aydın, döndüğü Bursa'da tek başına sitenin işlerini sürdürdü. Aydın, daha çok kişiye ulaşmak için Facebook üzerinden reklam verdi.

Bir ayda 10 bin üye

Sanal oyunda sanal hayvanlardan elde ettiği ürünler ve bunları satacağı sanal bir pazar oluşturdu. Bir ay içinde 10 bin üyeye ulaşan Aydın, 30 bin TL topladı. Aydın, para kazandıkça daha çok reklam yaptı ve daha çok kişiye ulaştı. Üçüncü aya gelindiğinde Çiftlik Bank'ın 30 bin üyesi olmuştu. Talebin artması üzerine üyelerin isteklerine yetişemeyen Aydın, yanına çalışan almaya karar verdi ve dördüncü ayında Çiftlik Bilgi İşlem Tarım Hayvancılık A.Ş.'yi kurdu. Aydın, şirketin başına genel müdür olarak ağabeyi Fatih Aydın'ı atadı.

Çiftlik Bank sistemi nasıl çalışıyor?

Oyun için www.ciftlikbank.com internet sitesi üzerinden üye olunması gerekiyordu. Cep telefonuna gelen onay kodunun girilmesiyle üyelik işlemi tamamlanıyordu. Oyunda, ücretsiz olarak Manisa Tavuğu isimli sanal çiftlik hayvanı ve oyunda kullanılan sanal para birimi olan "oyun altını" bir seferliğine ücretsiz olarak veriliyordu.

Sanal hayvanın ömrü ise 365 gün olarak belirlendi. Katılımcının, bu nedenle sanal çiftliğindeki oyunu sürdürmek için daha çok yatırım yapması gerekiyordu. Sistemde, eski üyelere referans geliri verilerek avantaj sağlandı. Böylece piramit satış içerikli bir sistem oluşturuldu.

132 bin kişi para harcadı

Bu şekilde oyuna 388 bin 99 kişi katılımcı olarak girdi, ancak herhangi bir gelir elde etmedi. Oyun için yatırım yapan katılımcı sayısı ise 132 bin 22 oldu. Bu kişiler, sanal hayvanların ücretlerini, oyun parası olan altınla sistem üzerinden ödeyip, oyunda oluşturulan hayvan pazarından satın aldılar. Katılımcılar, ambar, yem deposu, ürün deposu gibi sanal alanlarda gerekli ürünleri alarak hayvanların bakımını sanal ortamdan yaptı. Bu şekilde hayvanlardan elde edilen gelirler brüt olarak hesaplandı. Bu gelirlerden yem gideri düşülerek net oyun altını elde edildi.

Katılımcılara yüzde 140’a kadar gelir vaat edildi. Bu yöntemle 132 bin katılımcıdan sistemin çalışmaya başladığı 31 Temmuz 2016'dan itibaren 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 TL toplandı. Katılımcılara bu dönemde 687 milyon 838 bin 995 TL geri ödeme yapıldı.

İşleri büyütüp bayilik vermeye başladı

Oyuna, referans sistemi, klan uygulaması ve bayilik ile yeni katılımcılar eklendi ve pramit satışı andıran bir sistem oluşturuldu. Mehmet Aydın, işlerini büyütünce 2017'den itibaren bayilikler vermeye başladı. Bayiler, görünürde kurdukları limited şirketlerle şarküteri işleten işyerleri oldu. Buradaki satışların yüzde 95'i oyunda kullanılan para birimi altın ile yapılırken kalan kısmın ise şarküteri ürünlerinin satışını oluşturdu. Bu şekilde 132 bayilik verildi.

Oyun içerisinde klan denilen bir sistem de oluşturuldu. Bu uygulama kapsamında, klan başkanı unvanıyla bir üye tarafından klan kuruldu. Bu klana katılmak isteyen üyeler, örneğin minimum 100 adet tavuk satın almak gibi belirlenen asgari şartları taşımak zorundaydı. Klandaki hayvanların üretimlerinin satışı sonucu elde edilen gelir klan geliri olarak kabul edildi. Bu tutarın yüzde 5'i klan üyelerine tekrar dağıtıldı.

"Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul’u fethettiği yaştasın"

Çiftlik Bank reklamlarında, yatırım yapan kullanıcılardan alınan paralar ile gerçek çiftlikler kurularak, hayvanlar alındığı ve buradan elde edilen karların yine kullanıcılara dağıtıldığı öne sürüldü. Mehmet Aydın, bu amaçla Konya ve Sakarya gibi bazı yerlerde çiftlik açılışları gerçekleştirdi. "Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul’u fethettiği yaştasın" denilerek övülen Aydın, Konya ve Sakarya'nın yanı sıra Balıkesir, Bursa, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ ve İstanbul'da taşınmazlar satın aldı. Bu gayrimenkullere 42 milyon 711 milyon TL ödendi. Bu tesislerdeki hayvan varlığının değeri şirket bilançolarında 11 milyon 980 bin TL olarak gösterildi.

Kıbrıs'ta şirket kurdu

Aydın, toplanan parayı yurt dışına kaçırmak için 2017'de KKTC’de Fame Game Software şirketini kurdu. SPK raporuna göre, katılımcılardan toplanan 113,4 milyon TL Kıbrıs’ta kurulan şirkete, oradan da Mehmet Aydın ve eşinin şahsi hesaplarına aktarıldı.

2018’e kadar her şey yolunda gidiyordu. İddianameye göre Sermaye Piyasası Kurulu, bu tarihte şirketin bir gelirinin olmadığını, gerçek çiftliklerin ise yatırım yapılıyormuş izlenimi yaratmaya yönelik olduğunu, şirketlerin toplamda zarar ettiğini tespit etti. Üyeler, noter kanalıyla ihtarname çekerek paralarını geri istemeye başladı.

Bitcoin işine de girdi

Çiftlik Bank ile ilgili şikayetler gelmeye başlayınca Mehmet Aydın yurt dışına çıktı. Arjantin, Brezilya, Uruguay, Paraguay ülkelerinde gidip gelen Aydın, işlerini buradan yürütmeye çalıştı. Aydın, Paraguay'da 3 milyon Dolar karşılığında bitcoin satın olarak, bu işe de girdi. Aydın, Türkiye'deki adamlarına yaklaşık 11 milyon TL göndererek, Manisa’nın Akhisar ilçesindeki tavuk çiftliği içerisine bitcoin makinaları koydurdu. Gümrük Bakanlığı yetkililerinin bunun yasal olmadığına yönelik uyarısı üzerine Aydın, bitcoin makinalarını Paraguay'a göndertti. Aydın 10 milyon Dolarlık işlem hacmi yakaladı.

75 bin yıl hapis isteniyor

Aydın yurt dışındayken soruşturma yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 48 kişi hakkında dava açmıştı. İddianamede 3 bin 762 kişi müşteki olarak yer aldı. Mehmet Aydın’ın arasında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 75 biner yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Çiftlik Bank davasının bir sonraki duruşması, İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Eylül'de görülecek.

Cezasına çifte indirim

Mehmet Aydın, Brezilya'da yaptığı açıklamada, "Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur" diyerek Türk yargısına güvendiğini savundu.

Ancak Aydın'ın teslim olma gerekçesinin altında ise dosyadan az cezayla kurtulma planı yattığı anlaşıldı. Buna ilişkin ipucu, Aydın'ın savcılık ifadesindeki "Basında, adliyeye başvuran mağdurların zararının 64 milyon TL olduğunu öğrenince el konulan malvarlığımın bunu karşılamaya yeteceğini düşünerek, teslim oldum. Mağdurların zararlarının el konulan malvarlığımdan ödenmesini istiyorum" sözleri oldu. Çünkü Mehmet Aydın, dolandırıcılık ve örgüt yöneticiliği suçlarından yargılanıyor.

Türk Ceza Yasası’nın 168. maddesine göre Mehmet Aydın, dolandırıcılık suçu yönünden dava sürecinde mağdurların zararlarını karşılarsa alacağı ceza yarı oranında indirilecek.

Aydın, Nisan 2020’de çıkan infaz düzenlemesinden de yararlanacak. Bu kapsamda Aydın, verilecek cezanın yarısını yatacak. Cezanın son 3 yılı da denetimli serbestlik kapsamında girecek.

Alican Uludağ

© Deutsche Welle Türkçe