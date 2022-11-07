ÇHD davası: Dijitallere 19 ay sonra ekleme yapılmış

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve derneğin üyesi 21 avukatın yargılandığı davanın karar duruşması bugün görülecek. Duruşmanın en az üç gün sürmesi bekleniyor. Davanın ana delillerinden olan “Hollanda/Belçika Belgeleri” adı verilen dijitallerin, ele geçirildiği söylenen operasyondan sonraki tarihte üretildiği anlaşılan bir CD içeriğine dayandırıldığı, içeriğinde Spiderman, Kill Bill, Leon gibi filmlerin olduğu ortaya çıktı.

Dijitaller, davanın ana delillerinden

ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, derneğin üyeleri Barkın Timtik, Özgür Yılmaz ve Oya Aslan’ın tutuklu, 18 avukatın tutuksuz yargılandığı 9 yıldır sürüyor. Davada avukatlara örgüt üyeliği ve örgüt yöneticiliği suçlamaları yöneltiliyor. Davanın, ana delillerden biri olarak gösterilen Hollanda/Belçika belgeleri adı verilen dijitallerin, yasadışı DHKP-C örgütünün iç yazışmaları ve notlarından oluştuğu ileri sürülüyor.

Gülen yapılanmasının üyesi olduğu iddia edilen ve hala firari olan savcı Adem Özcan'ın 2013 yılında hazırladığı iddianamede, sanıklar hakkında Hollanda/Belçika belgeleri adı verilen dijitallerde bulunan notlar suç unsuru sayılıyor.

Resmi evrakta sahtecilik hükümlüsü Akyürek'in imzası var

1 Nisan 2004'te Hollanda ve Belçika ülkelerinde yapılan uluslararası operasyonda ele geçirildiği belirtilen dijitaller, 2007 yılında dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in imzasıyla adli emanete alınmıştı. Akyürek şu anda, Gülen yapılanması üyeliği, resmi evrakta sahtecilik ve resmi belgeyi yok etme suçlarından hükümlü.

Adli Tıp inceledi

Resmi kayıtlara 2007 yılında giren dijitaller, o tarihten bu yana delil kabul edildiği hiçbir davaya gönderilmemişti. İlk kez ÇHD davasının görüldüğü İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'nden istenen dijitaller, Adli Tıp Kurumu'nda dökümü yapılarak dava dosyasına gönderildi.

Savcılığın delilleri ATK'nın dökümünde bulunamadı

Dava dosyasından edinilen bilgilere göre, 1 Nisan 2004'te ele geçirildiği belirtilen dijitallerin içinde 23 Kasım 2005 tarihinde değiştirilen klasörlerbulunuyor. İddianamede savcılık tarafından sanıkların yasadışı DHKP-C örgütüyle bağlantılı olduğu, emir ve talimat aldıkları, kod isim kullandıkları gibi iddialara dayanak gösterilen dosyalar, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan dökümde bulunamadı.

"1 DVD çıkarılıp 1 CD eklendi" iddiası

Sanık avukatlarının tespitine göre, Ramazan Akyürek tarafından adli emanete alınmak üzere savcılığa gönderilen dijitallerin 6 harddisk, 4 DVD ve 1 CD'den oluştuğu belirtiliyor. Ancak, savcılığın adli emanete aldığı dijitallerin 6 harddisk, 3 DVD ve 2 CD'den oluşuyor. DW Türkçe'ye konuşan avukat Derviş Aydın, "Dijitallerin içinden 1 DVD'nin çıkarılarak yerine 1 CD'nin eklendiği anlaşılıyor." dedi.

Ele geçirildikten sonra vizyona giren film dijitallerin içinde bulundu

Ayrıca, dijitallerin içinde Spiderman, Leon gibi popüler filmler, Ahmet Kaya, Burhan Berken gibi sanatçıların şarkıları da yer alıyor. 1 Nisan 2004'te ele geçirildiği belirtilen dijitallerin içinde, ele geçirilmesinden 22 gün sonra 23 Nisan 2004'te vizyona giren Kill Bill: Volume 2 filminin yer alıyor olması da dikkat çeken bir başka bulgu.

Mahkeme “tahrifat incelemesi” talebini reddetmişti

Mahkeme, sanık avukatlarının tahrifat incelemesi yapılması talebini, “Başka dosyada sahtecilik ve kumpas işlerine bulaşmış olmaları, bu dosyada da yaptıkları anlamına gelmez, bu dosyaya özel inceleme yapmak gerekir” diyerek reddetmişti.