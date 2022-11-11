ÇHD davası: Avukatlara 146 yıl hapis cezası çıktı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, derneğin üyeleri Barkın Timtik ve Oya Aslan'ın tutuklu, 19 avukatın tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Davada, Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik terör örgütü üyeliği suçunu işledikleri gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kozağaçlı'ya propaganda suçundan 1 yıl, Timtik ise 6 kez 1 yıl hapis cezası verildi. Davanın tutuklu sanıklarından Oya Aslan ise, örgüt üyeliği suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aslan'a, propaganda suçundan 6 defa ayrı ayrı 1 yıl, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 10 ay hapis cezası verildi.

Hafta başından bu yana süren davada, bugün sanık avukatları savunma yaptı. Savunmaların ardından mahkeme heyeti sanıklara son sözlerini soruldu.

Son sözünün ilk olarak ÇHD'nin tutuklu genel başkanı Selçuk Kozağaçlı söyledi. Duruşmayı takip eden avukatlara teşekkür ederek söz başlayan Kozağaçlı, "Dijitalleri uzmanlara incelettik. Başımıza 10 yıl önce örülen Hollanda/Belçika Belgeleri çorabını bugün çıkarttık. O dijitallerde iddia edilenler yok. Biz asla bu tip komplolarla, tutuklamalarla avukatlık mesleğinden vazgeçmeyiz. Bir gerçeğin ortaya çıkması, bu organize yalanı bir anda boşa düşürmez. Ama gerçekler ısrarcıdır. Biz kazanacağız" dedi.

"Hayat Ebru'yu doğruladı"

Kozağaçlı'nın ardından söz alan tutuklu avukat Oya Aslan, "Meslektaşlarımıza ve ailelerimize teşekkür ediyoruz" diyerek söz başladı. Adil yargılanma talebiyle başlattığı ölüm orucu eyleminde hayatını kaybeden davanın sanıklarından Ebru Timtik'i anarak sözlerini noktalayan Aslan, "Hayat Ebru'yu doğruladı" dedi.

Aslan'ın ardından konuşan tutuklu avukat Barkın Timtik, "Aileme ve meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki sosyalistim, iyi ki avukatım. Bu dosya benim için 27 Ağustos 2020'de kapandı. Ebru'nun 30 kiloluk bedeninin altında kaldı yargı sistemi. Ben inanıyorum ki ülkemizde bir gün adaletin olduğu günler gelecek" ifadelerini kullandı.

Başka bir dosyadan tutuklu olan bu davanın sanığı Özgür Yılmaz ise, "Tek kişilik bir hücrede kalıyorum ama kendimi hiç yalnız hissetmedim. Hayatımda ilk kez bir davada hukuki savunma yapmak istedim, bu bana yaptırılmadı. Hayat beni doğruladı, Türkiye'deki davalardaki hukuki değil siyasi savunma yapmak gerekiyor. Sizin Hollanda/Belçika Belgeleri'nizin içinde delil yok, yok, yok. Ama siz buna rağmen hüküm kuracaksınız. 50 yaşına geldim, yaptığım her şeyin arkasında durdum. Özgür bir vatan için, adalet için, sosyalizm için her zaman mücadele edeceğim. Haklıyız, kazanacağız" diye konuştu.

Kozağaçlı, Timtik, Aslan ve Yılmaz'ın ardından tutuksuz sanıklar da davayla ilgili son sözlerini söyledi. Tutuksuz avukatların son sözlerinde ortaklaştığı nokta, Hollanda/Belçika Belgeleri'nin sahte olduğuydu ve beraatlerini talep ettiler.

Mahkeme heyeti son sözlerin ardından kararını açıkladı. Davada, Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik terör örgütü üyeliği suçunu işledikleri gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kozağaçlı'ya propaganda suçundan 1 yıl, Timtik ise 6 kez 1 yıl hapis cezası verildi. Davanın tutuklu sanıklarından Oya Aslan ise, örgüt üyeliği suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aslan'a, propaganda suçundan 6 defa ayrı ayrı 1 yıl, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 10 ay hapis cezası verildi.

Davanın sanıklarından Zeki Rüzgar ve Günay Dağ'ın dosyaları ayrıldı. Ölüm orucu eyleminde hayatını kaybeden Ebru Timtik hakkındaki düşme kararı verildi.

Sanık avukatlardan Şükriye Erden propaganda suçundan 4 defa 10 ay hapis cezasına çaptırıldı. Bu kararın hükmünün açıklanması geri bırakıldı.

Başka dosyadan tutuklu olan Özgür Yılmaz'a propaganda suçundan 1 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, Naciye Demir'e 5 defa 10 ay hapis cezası verildi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mahkeme, Güray Dağ, Efkan Bolaç, Taylan Tanay, Serhan Arıkanoğlu, Mümin Özgür, Sevgi Sönmez, Metin Narin, Alper Tunga Saral, Güçlü Sevimli, Betül Kozağaçlı, Gülvin Aydın ve Selda Özer'e örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Bu sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmedi.

Mahkeme, avukatlar hakkında toplamda 146 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Kararın ardından Selçuk Kozağaçlı, "Bu cezalar kabul edilemez. Devrimci avukatlar teslim alınamaz" dedi.