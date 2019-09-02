ÇHD: Avukatsız yargı, yargı değil idari faaliyettir

2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni dolayısıyla Türkiye’de hukukçuların çalışma koşulları bir kez daha gündeme geldi. DW Türkçe’ye konu hakkında açıklamalarda bulunan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi Başkanı Gökmen Yeşil, "Avukatların olmadığı bir adliye, avukatların olmadığı bir yargı esasen yargı değil, idari faaliyettir" dedi.

Türkiye'de dosyalara giremeyen ve yargılama süreçlerine katılamayan yüzlerce avukat olduğunu dile getiren Yeşil, çok sayıda avukatın da, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturmalar kapsamında Gülen yapılanmasıyla ilişkili oldukları gerekçesiyle tutuklandıklarını belirtti.

Yeşil, hangi avukatın neden tutuklandığına yönelik somut bilgiler olmadığını vurgularken, kiminin Zaman Gazetesi'nde avukatlık yapmış olmakla bir diğerinin ise Gülen yapılanması içinde faaliyet göstermekle suçlandığını dile getirdi. Avukat Yeşil, söz konusu "cemaat faaliyetlerinin" kapsamının ise belirli olmadığını ifade etti.

Baskı gören ikinci bir grubun da sosyalist ve Kürt kökenli avukatlar olduğunu dile getiren Gökmen Yeşil, bu gruptaki hukukçuların tutuklanmasını, "Türkiye’deki temel hak ve özgürlüklerin engellenmesi amacıyla yapılan tutuklamalar, yargılamalar ve soruşturmalar" olarak nitelendiriyor.

11'i ÇHD, biri Özgürlükçü Hukukçular Derneği'nden olmak üzere 12 sol görüşlü avukatın tutuklu olduğunu kaydeden Yeşil, farklı iddialarla tutuklanan avukat sayısının da 572 olduğunu, bunlardan üçünün tutuklandıkları esnada, dördünün de daha önceden baro başkanı olarak görev yaptıklarını bildirdi. Yeşil aynı zamanda sayısı belli olmayan yüzlerce avukat hakkında da soruşturma ve davaların sürdüğüne dikkat çekti.

Gökmen Yeşil, özellikle hukukçu yargılamalarında, yasal görevi olması itibariyle barolara da denetleme hakkı verilmesi gerektiğini savunuyor. Yeşil'e göre baro denetiminden uzak yargılamalar şaibeye yol açıyor.

Muhalefetin Saray tepkisi

Öte yandan 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılmasına yönelik tepkiler devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden sorduğu üç soru ile törenin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılmasının hukuka aykırı olduğunu ima etti. Kılıçdaroğlu'nun, "Yönetilemeyen Türkiye" başlığı ile yayınladığı mesaj:

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, yeni adli yıl ile ilgili mesajında, özgürlüklere dikkat çekti.

52 baronun boykot ettiği Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenini boykot eden baroları da eleştirdi.

Erdoğan, "Bir takım barolar adli yıl açılılını sadece mekanından dolayı provoke ediyorlar. Bu mekan şahsıma ait değil. Bu mekan milletin evi" diye konuştu. Erdoğan, törene katılan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu da "dayatmalara gösterdikleri duruş" nedeniyle tebrik etti.

DW / ET,GA

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