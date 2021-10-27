 Çevrecilerden Türkiye′ye kömürden çıkış haritası | Türkiye | DW | 02.11.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Türkiye

Çevrecilerden Türkiye'ye kömürden çıkış haritası

Çevre örgütlerinin hazırladığı rapora göre Türkiye'nin 2030 yılına kadar kamu bütçesini sarsmadan kömürden çıkması mümkün. Kömürden çıkmadan Türkiye'nin iklim hedeflerine ulaşması zor görünüyor.

Bildergalerie Türkei Frau kämpft gegen Kohleunternehmen

Paris İklim Anlaşması'nın geçen ay TBMM tarafından onaylanmasının ardından, 2053 net sıfır emisyon hedefi için yeni bir sürece girildi. Uzmanlar, Türkiye'nin iklim hedeflerini gerçekleştirebilmesi için enerji politikalarında köklü değişiklikler yapması gerektiğini vurguluyor. İklim krizi üzerine çalışan sekiz çevre örgütünün katkısıyla hazırlanan "Karbon Nötr Türkiye Yolunda İlk Adım: Kömürden Çıkış 2030" adlı rapora göre, kömürü önceleyen politikalar doğa, halk sağlığı ve kamu bütçesi üzerinde de ciddi bir yük oluşturuyor. Türkiye'nin elektrik üretiminde kömüre muhtaç olmadığı anlatılan rapor, aynı zamanda kömürden çıkış için bir yol haritası sunuyor.

Raporda, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yarısına sebep olan kömürün en geç 2030 yılına kadar elektrik sisteminden çıkarılması gerektiğini belirtiliyor. Bunun için atılması gereken ilk adımsa, kömürü teşvik eden yerli kömür alım garantisi uygulamasının sonlandırılması.

Kömürün Ötesinde Avrupa (Europe Beyond Coal), Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe) Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA), Greenpeace Akdeniz, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği ve 350.org için modelleme çalışmasını APLUS Enerji'nin yaptığı raporda, 2021-2035 dönemini kapsayan "mevcut durum", "kömürden çıkış", "nükleersiz kömürden çıkış" şeklinde üç senaryo üzerine tartışılıyor.

"Karbon emisyonu fiyatlandırılmalı"

Öte yandan raporda, "kirleten öder" ilkesi çerçevesinde karbon emisyonunun fiyatlandırılması gerektiğinin altı çiziliyor. Buna göre kömür maliyetlerinin termik santral işletmecileri tarafından yüklenilmesi ve kömür teşviklerinin kaldırılması durumunda elektrik üretimi için kömür kullanımı akılcı bir tercih olmaktan çıkacak.

Sunulan yol haritasında 2028 yılı itibarıyla ithal kömürden, 2029 yılı itibarıyla ise yerli kömürden çıkış doğal seyrinde gerçekleşeceği belirtiyor.

Türkiye'nin politika değişikliğine gitmeden devam etmesi durumunda ise 2053 karbon nötr hedefine ulaşmasının çok zor olacağı değerlendiriliyor. Kömürden çıkış senaryosu hayata geçilirse karbon emisyonları, 2035'e kadar yüzde 82,8 azalacak. Bu durum Türkiye'nin iklim hedeflerine ulaşmasını mümkün hale getirecek.

Sivas, Kangal

Sivas, Kangal

Modellemeye göre kömürden çıkılması, elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerjinin payını artıracak. Bu adımın enerji güvenliği açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulanıyor. Rüzgâr ve güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının artmasını öngören kömürden çıkış projeksiyonuyla tamamı yerli ve yenilenebilir olan enerjinin payı 2035'te iki katına çıkarak yüzde 73,6 olacak.

Raporun bulgularının paylaşıldığı basın toplantısına katılan konuşmacılar, kömürün elektrik sisteminden temizlenmesinin teknik ve finansal olarak mümkün olduğunun altını çizdi. Ancak sürecin yöre sakinlerini mağdur etmeyecek şekilde kapsayıcı bir perspektifle planlanması ve adil geçiş mekanimazlarını içermesi gerekiyor.

"Kirletmenin bedeli emisyondan sorumlu kirleticilere ödetilmeli"

Avrupa'da son beş yıl içinde 20 ülkenin kömürden çıkmayı taahhüt ettiğini hatırlatan Kömürün Ötesinde Avrupa (Europe Beyond Coal) Kampanyacısı Duygu Kutluay, Türkiye'nin de aynı yolu izlemesi gerektiği görüşünde.

Kutluay, "Türkiye'de iklim değişikliğine sebep olan sera gazlarını salanlara senelerce destek verildi, oysa bu raporla görüyoruz ki kirletmenin bedeli emisyonlardan sorumlu kirleticilere ödetilirse, kömürden çıkmak kaçınılmaz" diye konuştu.

"Türkiye'nin ticari konumunu geliştirecek"

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA) Direktörü Bengisu Özenç, emisyon azaltım stratejisinin Türkiye'nin ticaret partnerleri karşısındaki konumunu korumasına ve hatta geliştirmesine de katkı sağlayacağını ifade etti.

2053 karbon nötr hedefinin kamu kuruluşları tarafından da sahiplenilmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Özenç, "Eğer bu hedefte samimiysek yeni kömür projelerine bugünden itibaren son vermeli, yeni kömür yatırımları yapmamalı ve mevcut kömür yatırımlarından da en geç 2040'a kadar çıkmalıyız" diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu Yeşil Mutabakat, 2030'a kadar sera gazı emisyonlarının yüzde 55 azaltılmasını, 2050'de ise sıfırlanmasını hedefliyor. Karbon ayak izini en düşük seviyede tutabilmek için ek tedbirler geliştiren plan çerçevesinde "Sınırda Karbon Vergisi" de yer alıyor. Türkiye'den AB'ye ihraç edilen ürünlerdeki emisyon içeriği de bu yolla kontrol edilecek.

Çevre örgütleri, ulusal ölçekte karbon fiyatlandırma mekanizmasının oluşturulması gerektiğine dikkat çekiyor. Böyle bir uygulamanın hayata geçirilmemesi durumunda ise Türkiye'den ciddi bir finansal kaynağın sınırda karbon vergileri yoluyla yurtdışına aktarılacağı ve AB'ye yapılan ihracat üzerinde ek maliyetler oluşacağı kaydediliyor.

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre 2020 yılında 69 milyar dolar ihracat yapılan Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 41,3 ile Türkiye'nin toplam ihracatında ilk sırada yer alıyor.

Aynur Tekin

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

BM İklim Zirvesi'nde iki önemli uzlaşma

Glasgow'da devam BM İklim Değişikliği Zirvesi'nde metan gazı salınımının azaltılması ve orman kaybının durdurulmasında uzlaşma sağlandı.  

COP26'da dünya liderlerinden acil eylem çağrısı

İklim Konferansı'na katılan liderler, iklim koruma konusunda daha önce belirlenen hedeflerden uzaklaşılmaması çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri Guterres, "Kendi mezarımızı kazıyoruz" dedi.  

BM İklim Zirvesi COP26 başladı

BM İklim Zirvesi İskoçya'nın Glasgow kentinde başladı. İki hafta sürecek zirvede dünya liderleri dünyanın ortak sorunu olan küresel ısınma konusundaki vizyonlarını paylaşacak.  

Gezegenimizi kurtarma buluşması: COP26

BM İklim Zirvesi, fosil yakıtlardan vazgeçmeleri, küresel ısınmayı dengelemeleri ve olağanüstü hava koşullarıyla mücadelede maliyet paylaşımı yapmaları konusunda dünya liderlerine baskı unsuru görevini üstlenecek.  

Araştırma: ABD'deki orman yangınlarının en büyük nedeni iklim değişikliği

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre orman yangınlarının en önemli sebebi iklim değişikliği. 2001-2018 yılları arasında çıkan orman yangınlarında yok olan alanın büyüklüğü 1984-2000 arasına göre iki kat fazla.  

Benzer içerik

15.08.2021 Windräder nahe Garzweiler in NRW. (Themenbild, Symbolbild) Garzweiler, 15.08.2021

Türkiye 2050'ye kadar ekonomisini karbonsuzlaştırabilir 27.10.2021

İstanbul Politikalar Merkezi'nin araştırmasına göre Türkiye'nin mevcut ekonomik yapısında büyük değişikliklere sebep olmayacak müdahalelerle 2050 yılına dek karbonsuzlaşması mümkün.

VAN, TURKEY - JUNE 25: Cracks can be seen on dried out soil surface of Lake Van basin in Turkey's eastern Van province on June 25, 2021. Ozkan Bilgin / Anadolu Agency

Türkiye’nin iklimle mücadelesi asıl şimdi başlıyor 14.10.2021

Paris İklim Anlaşması, geçen hafta yürürlüğe girdi. Peki şimdi ne olacak? Uzmanlara göre, Türkiye’nin yeni bir yol haritası belirlemesi ve acilen kömürlü termik santrallerden vazgeçmesi gerekiyor.

People take part in the 'Global march for climate justice' while environment ministers meet ahead of Glasgow's COP26 meeting, in Milan, Italy, October 2, 2021. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Gezegenimizi kurtarma buluşması: COP26 30.10.2021

BM İklim Zirvesi, fosil yakıtlardan vazgeçmeleri, küresel ısınmayı dengelemeleri ve olağanüstü hava koşullarıyla mücadelede maliyet paylaşımı yapmaları konusunda dünya liderlerine baskı unsuru görevini üstlenecek.