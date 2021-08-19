Çernobil reaktör kazası

Akıllı kentler Çernobil gibi büyük bir felakete neden olabilir mi?

Akıllı kentler büyük miktarda veri toplarlar. Bizim verilerimizi. Bu aslında iyi bir şey, çünkü şehir planlamacıları, "big data" yani büyük verilere dayalı olarak daha verimli kararlar alabilir. Ancak bunlar yaşam kalitemizi iyileştirmek için de olsa, büyük veri pek çok riski de beraberinde getiriyor. Akıllı kentler gelecekte Çernobil gibi bir felakete neden olabilir mi?