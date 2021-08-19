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Çernobil reaktör kazası

Çernobil reaktör kazası, 20'nci yüzyılın ilk büyük nükleer kazasıdır. Ukrayna'nın Kiev iline bağlı Çernobil kentindeki Nükleer Güç Reaktörünün 4. ünitesinde 26 Nisan 1986 tarihinde meydana gelmiştir.

DW Türkçe'nin Çernobil ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Akıllı kentler Çernobil gibi büyük bir felakete neden olabilir mi? 19.08.2021

Akıllı kentler büyük miktarda veri toplarlar. Bizim verilerimizi. Bu aslında iyi bir şey, çünkü şehir planlamacıları, "big data" yani büyük verilere dayalı olarak daha verimli kararlar alabilir. Ancak bunlar yaşam kalitemizi iyileştirmek için de olsa, büyük veri pek çok riski de beraberinde getiriyor. Akıllı kentler gelecekte Çernobil gibi bir felakete neden olabilir mi?

(160424) -- CHERNOBYL, April 24, 2016 () -- Photo taken on April 19, 2016 shows a warning sign in the forest near Chernobyl, Ukraine. Chernobyl, a place replete with horrific memories in northern Ukraine, close to Belarus, is now open to tourists, almost 30 years to the date after a nuclear power plant there exploded. It was the worst nuclear accident in human history. A large tract of land around the plant was designated a forbidden zone and ordinary people were completely prohibited from entering after the disaster occurred on April 26, 1986. The accident released more than 8 tons of radioactive leaks, directly contaminated an area of over 60,000 square kilometers and exposed some 3.2 million people to dangerous levels of radiation. (/Dai Tianfang)(zhf) |

Çernobil’de radyasyon seviyesi 16 kat arttı 06.04.2020

Eski Çernobil Nükleer Santrali yakınındaki ormanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken bölgede radyasyon seviyesinin 16 kat arttığı bildiriliyor.
Emilia Clarke as Dany and Drogon in the last season of Game of Thrones. (Helen Sloan/HBO/TNS) Photo via Newscom picture alliance |

Emmy'nin kazananı Game of Thrones 23.09.2019

Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Game of Thrones dördüncü kez en iyi drama ödülünü alırken, Fleabag ve Çernobil de ödül kazanan yapımlar oldu.

Çernobil'in Türkiye'deki izleri 30.08.2019

Sovyetler Birliği’nin Pripyat kentindeki Çernobil Nükleer Santralı’nda 26 Nisan 1986'da meydana gelen patlama sonrasında radyoaktif yüklü bulutlar kısa sürede Türkiye’ye de ulaştı. Sovyet yönetimi gibi Türkiye’de de felaketin boyutları gizleniyordu. Artan kanser vakaları Türkiye’ye ve özellikle Doğu Karadeniz’e Çernobil’den miras kaldı. Uzmanlarla, Çernobil’in Türkiye’ye etkilerini araştırdık.
An aerial view of Ukraine's Chernobyl nucler power plant, the site of the world's worst nuclear disaster, is seen in this May 1986 file photo made a few days after the April 26 deadly explosion. In front of the chimney is the destroyed 4th reactor. Ukraine commemorates victims of Chernobyl catastrophe Thursday, April 25, 2002, on the eve of the 16th anniversary of the tragedy when a nuclear explosion, many times bigger that Hiroshima and Nagasaki combined, sent a radioactive cloud over parts of then-Soviet Ukraine, Belarus, Russia and parts of Western Europe. The plant was closed for good in 2000, but many environmental problems persist. (AP Photo/STR/FILE) |

Yeşiller Milletvekili: Çernobil'e rağmen nükleer enerjide ısrar ediliyor 26.04.2018

Çernobil felaketinin üzerinden 32 sene geçti. Bölgeyi ziyaret eden Alman Yeşiller Milletvekili Sylvia Kotting-Uhl DW'ye izlenimlerini aktardı. Kotting-Uhl, Ukrayna'nın nükleer enerji konusundaki tutumunu eleştirdi.
Ukraine Tschernobyl Kraftwerk

Çernobil tiroid kanseri vakalarının artmasına yol açtı 26.04.2018

32 yıl önce bugün gerçekleşen Çernobil faciasından sonra bölgede kanser vakalarının arttığı saptandı. BM'nin araştırmasına göre bölgedeki her dört tiroid kanseri vakasından birinin nedeni radyasyon.

Çernobil'e turist olarak gider miydiniz? 24.07.2017

ABD, Kanada ve Avustralya da dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden turistler Çernobil'in yasak bölgesinde açılan yeni otelde konaklamaya geliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 1986'da yaşanan nükleer felaketin ardından bölgede görev yapmaya giden yaklaşık 600 bin kişi ağır radyasyona maruz kaldı.
***ARCHIV - HANDOUT - Das am 03.11.2016 aufgenommene**** und am 15.11.2016 zur Verfügung gestellte Foto zeigt die neue Schutzhülle für die Atomruine Tschernobyl, die über den havarierten Reaktor zu gleiten beginnt. EPA/EBRD PHOTOSTREAM/HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur bei Nennung: «Foto: EPA/EBRD PHOTOSTREAM», kein Verkauf. - zu dpa «Sarkophag für Tschernobyl: Atomruine verschwindet, Probleme bleiben» vom 28.11.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Çernobil’e dev koruyucu kalkan 30.11.2016

Faciadan 30 yıl sonra Çernobil nükleer reaktörünün enkazı dev bir çelik çadırla kaplandı. Koruyucu kalkanın yapımı altı yıl sürdü.
ARCHIV: Dampf steigt bei Antwerpen (Belgien) aus den Kühltürmen des Atomkraftwerks Doel des Stromversorgers Electrabel, aufgenommen am 26.02.2016. +++(c) picture-alliance/dpa/O. Berg

'Nükleer Türkiye' önündeki soru işaretleri 26.04.2016

Çernobil ve Fukuşima’daki nükleer faciaların ardından dünyada atom enerjisiyle ilgili soru işaretleri arttı. Türkiye'nin nükleer santraller kurma planına uzmanlar kuşkuyla yaklaşıyor.

Çernobil'in 30. yıldönümü 26.04.2016

Doğrudan ve dolaylı on binlerce kişinin hayatını kaybettiği nükleer felaketin 30. yıldönümünde kurbanlar anılıyor.
Gas masks lay strewn on the floor, Pripyat Copyright: Filip Warwick (Copyright: F Warwick/DW) aus Tchernobyl zum Jahrestag. Alle Bilder aus der Tschernobyl und Umgebung 2016

Rakamlarla Çernobil felaketi 26.04.2016

Çernobil, dünyanın şimdiye kadarki en büyük nükleer kazası. Etkileri Türkiye'de hissedilmişti. Ukrayna'da 26 Nisan 1986'da meydana gelen kazanın bilançosunu rakamlarla derledik:
KIEV, UKRAINE. APRIL 26, 2016. Ukraine's president Petro (Pyotr) Poroshenko (R) lays flowers at a memorial honouring the Heroes of Chernobyl, on the 30th anniversary of the Chernobyl nuclear power station disaster. Mikhail Markiv/Press Office of the President of Ukraine/TASS © picture-alliance/dpa/M.Markiv/Press Office of the President of Ukraine

30 yıldır kapanmayan yara: Çernobil 26.04.2016

Çernobil'deki nükleer felaketin üzerinden tam 30 yıl geçti. Patlamanın doğrudan ve dolaylı etkilerinin on binlerce can aldığı tahmin ediliyor. Ölenler için bugün Ukrayna'da anma törenleri düzenleniyor.

Belarus: Çernobilin çocukları 25.04.2016

30 yıl önce Ukrayna'da meydana gelen Çernobil faciası birçoklarına göre, nükleer enerjinin tehlikelerini ortaya koyan bir kaza, ancak o anı birebir yaşayanlar için ise hafızalarından çıkarıp atamadıkları korkunç bir an... Belarus'ta 30 yıl önce çocukken Çernobil kazasına tanık olanların çoğu bugün kanserle mücadele ediyor.

Çernobil'in zırhı 2017'de bitecek 22.04.2016

Nükleer felaketin 30. yıldönümünde radyoaktif kirlenmenin en yüksek olduğu bölgede yaklaşık 800 kişi yaşıyor.
Reportage aus dem havarierten AKW Tschernobyl Reportage über die Stilllegung des Kraftwerks *** Alle Bilder aufgenommen von DW-Mitarbeiter Yevgen Teyze am 6. Juni 2013

Çernobil'e özel kaplama 19.10.2014

Çernobil felaketinin üzerinden 28 yıl geçti. Dev bir enkaz halinde gözlerden uzak radyasyon yaymaya devam eden tesisin özel bir kaplama ile kapatılması planlanıyor.
Chernobylshelter nach Crash im Jahr 1986 Foto ohne Bezahlung Fotos, die Chefingenieur Tschernobylkernkraftwerken im Jahr 1986, Nikolai Karpan aus dem persönlichen Archiv 13.02.2013 gesendet hat Copyright Privat

Çernobil'de çatı çöktü 13.02.2013

Çernobil Nükleer Santrali'nin çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü.
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