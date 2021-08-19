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Çernobil reaktör kazası, 20'nci yüzyılın ilk büyük nükleer kazasıdır. Ukrayna'nın Kiev iline bağlı Çernobil kentindeki Nükleer Güç Reaktörünün 4. ünitesinde 26 Nisan 1986 tarihinde meydana gelmiştir.
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Akıllı kentler büyük miktarda veri toplarlar. Bizim verilerimizi. Bu aslında iyi bir şey, çünkü şehir planlamacıları, "big data" yani büyük verilere dayalı olarak daha verimli kararlar alabilir. Ancak bunlar yaşam kalitemizi iyileştirmek için de olsa, büyük veri pek çok riski de beraberinde getiriyor. Akıllı kentler gelecekte Çernobil gibi bir felakete neden olabilir mi?
Sovyetler Birliği’nin Pripyat kentindeki Çernobil Nükleer Santralı’nda 26 Nisan 1986'da meydana gelen patlama sonrasında radyoaktif yüklü bulutlar kısa sürede Türkiye’ye de ulaştı. Sovyet yönetimi gibi Türkiye’de de felaketin boyutları gizleniyordu. Artan kanser vakaları Türkiye’ye ve özellikle Doğu Karadeniz’e Çernobil’den miras kaldı. Uzmanlarla, Çernobil’in Türkiye’ye etkilerini araştırdık.
ABD, Kanada ve Avustralya da dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden turistler Çernobil'in yasak bölgesinde açılan yeni otelde konaklamaya geliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 1986'da yaşanan nükleer felaketin ardından bölgede görev yapmaya giden yaklaşık 600 bin kişi ağır radyasyona maruz kaldı.
30 yıl önce Ukrayna'da meydana gelen Çernobil faciası birçoklarına göre, nükleer enerjinin tehlikelerini ortaya koyan bir kaza, ancak o anı birebir yaşayanlar için ise hafızalarından çıkarıp atamadıkları korkunç bir an... Belarus'ta 30 yıl önce çocukken Çernobil kazasına tanık olanların çoğu bugün kanserle mücadele ediyor.