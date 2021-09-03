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Çelik

Çelik, alaşımında demirle birlikte karbon, magnezyum, krom, vanadyum ve volfram gibi elementlerin kullanıldığı metal. Her yıl 1 milyar 600 milyon ton üretimi ile dünyada en çok kullanılan ortak malzemelerden birisidir.

DW Türkçe'nin çelik ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Bildnummer: 58254793 Datum: 18.07.2012 ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JULY 18, 2012. Chairman of the Justice and Prosperity party Omer Celik attends a meeting between Russia s president Vladimir Putin and Turkey s prime minister Recep Tayyip Erdogan. +++ Copyright: Imago/Itar-Tass

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir 03.09.2021

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Cumhur İttifakı'nın seçim barajına ilişkin bir mutabakata vardığını söyleyerek, "Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir" dedi.

ANKARA, TURKEY - NOVEMBER 7: Turkey's EU Minister Omer Celik delivers a speech after his meeting with European Union's Ambassadors of Turkey at JW Marriott Hotel in Ankara, Turkey on November 7, 2016 Evrim Aydin / Anadolu Agency |

Çelik: Taliban'ın açıklaması "iletişim kazası" 14.07.2021

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Taliban'ın Afganistan'dan çekilmemesi durumunda Türkiye'yi "işgalci güç" sayacakları şeklindeki açıklamayı "iletişim kazası" olarak değerlendirdiklerini söyledi.

IZMIR'IN KONAK ILCESINDEKI BIR BINAYA GIREN KIMLIGI BELIRSIZ BIR KISI, TABANCAYLA SOKAGA ATES ACTI. OLAY YERINE GELEN POLIS EKIPLERININ CALISMASI SONUCU 1 KISI GOZALTINA ALINDI. (FOTO: TOLGA TAHCI / IZMIR DHA)

HDP binasına saldırı Ankara'da tansiyonu yükseltti 17.06.2021

HDP, İzmir HDP İl Başkanlığı'na yapılan saldırıdan iktidarı sorumlu tuttu. Ankara'da tansiyonu yükselten saldırıyı hükümet ve muhalefet partilerin kınadı. Saldırıya MHP liderinden de tepki geldi.

Koronaya karşı aşı olmak neden önemli? 15.06.2021

"Kendinizi genç de hissetseniz ailenizi ve sevdiklerinizi düşünerek aşınızı olun." Dâhiliye ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Cihan Çelik, pandeminin sonunu getirebilmek için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

DW Haber - 21.04.2021 21.04.2021

DW Haber'de bugün: "Ruhsar Pekcan'ın görevden alınması yetmez yargılanmalı", "Nutuk"u sakıncalı bulan müdür görevden alındı, Gülen şüphelilerini dolandırmakla suçlanan Doğan Çelik'in "tartışmalı" tahliyesi.

Palace of Justice in Ankara (Ankara Adalet Sarayı) in Turkey, August 2019

Ankara'da şaibeli bir tahliye hikayesi 21.04.2021

Dolandırıcılık iddiasıyla adliye çıkışında gözaltına alınan ve tutuklanan Doğan Çelik adlı iş insanının tutuklandıktan 11 gün sonra soruşturma savcısı izindeyken tahliye edildiği ortaya çıktı.
***ACHTUNG: Bild nur zur mit der Rechteinhaberin abgesprochenen Berichterstattung verwenden!** via Tuncay Yildirim Türkei DW-Reporterin in Istanbul Fatima Celik. Rechte: privat

DW Türkçe'ye Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden ödül 19.04.2021

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarafından verilen 2020 Yılı Başarılı Gazetecileri ödüllerinde, DW Türkçe muhabiri Fatima Çelik, "İstanbul'un kaybolan deniz kültürü" videosu ile TV Belgesel Ödülü'ne layık görüldü.
DW Korrespondenten Tunca Ögreten und Fatima Celik.

DW Türkçe muhabirleri Metin Göktepe Jüri Özel Ödülü’nü aldı 09.04.2021

Metin Göktepe Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen DW Türkçe muhabirleri Fatima Çelik ve Tunca Öğreten'e ödülleri bugün düzenlenen törenle takdim edildi.

Bildnummer: 58254793 Datum: 18.07.2012 ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JULY 18, 2012. Chairman of the Justice and Prosperity party Omer Celik attends a meeting between Russia s president Vladimir Putin and Turkey s prime minister Recep Tayyip Erdogan. +++ Copyright: Imago/Itar-Tass

"Kabine değişikliği Cumhurbaşkanı'nın takdirinde" 24.03.2021

AKP'nin yeni MKYK üyeleri belli oldu. Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş genel başkanvekilliğine getirildi. AKP sözcüsü Ömer Çelik, kabine değişikliğinin ise "Cumhurbaşkanı'nın takdirinde olduğunu" söyledi.

ISTANBUL, TURKEY - JANUARY 08: Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends special session of Satellite Technologies Week via videoconference at Vahdettin Mansion in Istanbul, Turkey on January 8, 2021. Murat Kula / Anadolu Agency

ABD’deki Erdoğan aleyhtarı ilanlara soruşturma 04.03.2021

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı New York'taki bazı caddelerde bulunan reklam panolarında Erdoğan aleyhtarı ilan verenler hakkında soruşturma başlattı. AKP Sözcüsü Çelik ilanlarla ilgili olarak Gülen cemaatini suçladı.
Turkish Interior Minister Suleyman Soylu delivers a speech during a press conference in Ankara, on April 22, 2019. (Photo by Adem ALTAN / AFP) (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

Soylu’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu 26.01.2021

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında valilerle ilgili sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. AKP Sözcüsü Çelik ise Kılıçdaroğlu'nu "Nazi ağzıyla" konuşmakla suçladı.
BRUSSELS, BELGIUM - NOVEMBER 29: Turkey's EU Minister Omer Celik meets press members in Brussels, Belgium on November 29, 2016. Dursun Aydemir / Anadolu Agency |

Çelik: İranlı siyasetçiler Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken saygılı olmalı 12.12.2020

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Türkiye ile İran arasında yaşanan şiir krizine ilişkin açıklama yaptı. Çelik "Bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz" dedi.
ANKARA, TURKEY - APRIL 8: Chairman of the Republican People's Party (CHP) Kemal Kilicdaroglu and Leader of the IYI Party Meral Aksener (not seen) hold a press conference after their meeting at IYI Party headquarters in Ankara, Turkey on April 8, 2019. Mehmet Ali Ozcan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya suç duyurusu 18.11.2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu avukatı Celal Çelik aracılığıyla Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle Nisan ayında tahliye olan Çakıcı Kılıçdaroğlunu tehdit etmişti.
ANKARA, TURKEY - NOVEMBER 7: Turkey's EU Minister Omer Celik delivers a speech after his meeting with European Union's Ambassadors of Turkey at JW Marriott Hotel in Ankara, Turkey on November 7, 2016 Evrim Aydin / Anadolu Agency |

Ömer Çelik: İstifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir 09.11.2020

AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik Berat Albayrak’ın istifasıya ilgili olarak, "Görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir" dedi.

Tuma Çelik, ein Abgeordneter der HDP. Nach Vergewaltigungsvorwürfen hat er sein Sitz als Abgeordneter aufgegeben. © DHA

Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılıyor 02.10.2020

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu hakkında nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen bağımsız milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

ANKARA, TURKEY - NOVEMBER 7: Turkey's EU Minister Omer Celik delivers a speech after his meeting with European Union's Ambassadors of Turkey at JW Marriott Hotel in Ankara, Turkey on November 7, 2016 Evrim Aydin / Anadolu Agency |

Türkiye’nin Kıbrıs tepkisi büyüyor 02.09.2020

ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne silah ambargosunu kaldırma kararına Dışişleri’nden sonra AKP Sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi. Çelik, "tümüyle yanlış bir karar" değerlendirmesinde bulundu.
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