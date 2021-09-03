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Çelik, alaşımında demirle birlikte karbon, magnezyum, krom, vanadyum ve volfram gibi elementlerin kullanıldığı metal. Her yıl 1 milyar 600 milyon ton üretimi ile dünyada en çok kullanılan ortak malzemelerden birisidir.
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AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik Berat Albayrak’ın istifasıya ilgili olarak, "Görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir" dedi.