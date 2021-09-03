Çelik, alaşımında demirle birlikte karbon, magnezyum, krom, vanadyum ve volfram gibi elementlerin kullanıldığı metal. Her yıl 1 milyar 600 milyon ton üretimi ile dünyada en çok kullanılan ortak malzemelerden birisidir.

DW Türkçe'nin çelik ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.