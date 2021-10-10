Çekya Cumhurbaşkanı Zeman yoğun bakımda

Çekya'da geçen Cuma ve Cumartesi günü düzenlenen genel seçimlerin ardından başlayan hükümet kurma sürecinde önemli bir rolü bulunan Cumhurbaşkanı Miloş Zeman hastaneye kaldırıldı.

Başkent Prag'daki bir askeri hastanede tedavi altına alınan 77 yaşındaki Zeman'ın rahatsızlığının ne olduğu kamuoyuna açıklanmadı.

Hastanenin yöneticisi Miroslav Zavoral, "Biz teşhisi kesin olarak koyduk. Teşhisimiz doğrultusunda tedaviye de başladık" ifadesini kullanırken koydukları teşhisi kamuoyuna açıklama yetkisi olmadığını söyledi.

Zavoral, yoğun bakımda tedavi gören Çek liderin rahatsızlığının ne derece ciddi olduğu konusunda da açıklama yaptı. Ancak Zeman'ın ambulansla hastaneye getirildiğinde bilincinin yerinde olmadığı ve kafasının başka biri tarafından tutulduğu görüldü.

Yeni başbakan adayını belirleme rolüne sahip olan Zeman, hastaneye kaldırılmadan kısa süre önce Prag yakınlarındaki Lany kasabasında bulunan cumhurbaşkanlığı konutunda, seçimlerden mağlubiyetle ayrılan Başbakan Andrej Babiş ile biraraya gelmişti.

Karaciğer sorunu

Aynı askeri hastanede geçen ay da bir haftadan fazla süre tedavi gören Zeman, sağlık sorunları nedeniyle resmi konutunda oy kullanmıştı. Cumhurbaşkanlığı, geçen ayki tedavi sürecinde Zeman'ın ciddi bir rahatsızlığının olmadığını, sıvı kaybı ve yorgunluk nedeniyle hastaneye yatırıldığını duyurmuştu. Çek basını ve siyaset çevreleri, Zeman'ın karaciğerinden kaynaklanan sağlık sorunlarıyla boğuştuğunu öne sürüyor.

Çekya'da seçimler sonrası yapılan hükümet kurma görüşmelerine cumhurbaşkanı öncülük ediyor. Anayasaya göre, cumhurbaşkanlığı makamı boşalırsa başbakan atama yetkisi parlamento başkanına geçiyor.

Çekya'da Babiş liderliğindeki popülist ANO (evet) partisi, az farkla kaybettiği genel seçimlerin ardından hükümet kurma hedefine bir hayli uzak. Zira merkez sağdaki "Birlikte" koalisyonu ve liberal Korsanlar/Belediye Başkanları koalisyonu, 200 sandalyeli mecliste kazandıkları 108 sandalyeyle hükümet kurma konusunda şimdiden anlaşmaya varmış durumda.

DW,AFP,rtr/CÖ,BÖ

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