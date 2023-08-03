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Çekya Cumhurbaşkanı kasksız motosiklet kullanırken yakalandı

33 dakika önce

Kasksız motosiklet kullandığı ortaya çıkan Çekya Cumhurbaşkanı Pavel özür diledi. Pavel, "Hatamı kabul ediyorum ve bu açık trafik ihlali için özür diliyorum" dedi.

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Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel (Arşiv)
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel (Arşiv)Fotoğraf: Sean Gallup/Getty Images

Kask ve koruyucu giysiler olmadan motosiklet kullandığı ortaya çıkan Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel özür diledi.

Pavel, cep telefonuyla çekilmiş görüntülerinin CNN Prima News televizyon kanalında yayınlanmasından sonra yaptığı açıklamada, kasksız motosiklet kullandığını doğruladı, "Hatamı kabul ediyorum ve bu açık trafik ihlali için özür diliyorum" dedi.

Motosiklet tutkunu olduğu bilinen ve bazı resmi seyahatlerine de kendi kullandığı motosikletiyle giden 61 yaşındaki Pavel, o gün sadece motosikletinin lastiklerini şişirmek için benzin istasyonuna "kısa bir yolculuk" yaptığını savundu.

Videoda, Cumhurbaşkanının şortla olduğu görünüyor.

Hatasını telafi edecek

Hatasını kabul eden Pavel, bunu telafi edeceğini de vurguladı.

Pavel, kaza sonucu engelli duruma düşen ve tekerlekli sandalyeye muhtaç olan motosiklet sürücüleri için düzenlenen bir bağış etkinliğine katılacağını ve "bu tür durumlarda alışılageldiğinden daha yüksek bir miktarda bağış yapacağını" söyledi.

Cumhurbaşkanının kasksız ve koruyucu giysiler olmadan motosiklet kullanmasını eleştiren ulaşım ve trafik güvenliği uzmanları, bu davranışın gençler için kötü bir örnek oluşturduğunu belirttiler.

Pavel, Çekya yasalarına göre dokunulmazlığı nedeniyle bu tür suçlardan dolayı cezalandırılamıyor. Çekya'da cumhurbaşkanları yalnızca vatana ihanet ve anayasaya karşı ciddi suçlar işlemeleri durumunda cezalandırılabiliyor.

Eski Genelkurmay Başkanı Pavel, Mart ayının başından beri Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Çekya'yı yönetiyor. 

dpa/TY,AÜ

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