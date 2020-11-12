 Çavuşoğlu′ndan AB ve ABD′ye ″yeni sayfa″ çağrısı | TÜRKİYE | DW | 24.11.2020

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TÜRKİYE

Çavuşoğlu'ndan AB ve ABD'ye "yeni sayfa" çağrısı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB'den Türkiye'nin üyeliğinin katacağı değeri görmesini beklediklerini söyledi, ABD'ye de "yeni sayfa açma" çağrısı yaptı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan gelişmeler nedeniyle Avrupa Birliği ile yaşanan gerginlikle ilgili olarak "AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin Birlik'e katacağı değeri görmesini bekliyoruz." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığının 2021 bütçesinin sunumunu yapan Çavuşoğlu, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile birlikte bazı ülkelerin Türkiye ile yaşadıkları ikili sorunları AB'ye taşıdığını belirterek "Sözde bir üyelik dayanışması maskesi takmışlar. Sürekli aleyhimize suistimal ediyorlar. AB'nin bu yanlıştan dönmesi lazım" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'ne mesaj vererek, "Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa Birliği (AB) liderleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından AB’nin Aralık ayındaki zirvede,Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama faaliyetlerini ele alacağını söyledi.

Türkiye'ye olası yaptırımların gündeme geleceği Aralık ayındaki AB liderler zirvesi öncesinde Almanya'nın ardından AB de Türkiye'yi uyardı. Josep Borrell, Türkiye'nin tavrında köklü değişiklik beklediklerini söyledi.

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Türkiye’yi "agresif" bir dış politika izlemekle eleştiren ABD ve Avrupa ülkeleri yaptırımları da içeren adımlarla Erdoğan üzerindeki baskıyı artırmaya hazırlanıyor. Uzmanlara göre ilişkilerde "kırılma noktasına" gelindi.

Türkiye'nin bu konuda yalnız olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, AB üyeleri arasında bu uyarıların haklılığını idrak eden ve Türkiye ile diyaloğun Avrupa'nın istikrarı için öneminin bilincinde olan ülkelerin çoğunlukta olduğunu söyledi.

"Parlamenter diplomasi özel önem taşıyacak"

Çavuşoğlu, Suriye ve özellikle Libya gibi bölgesel barış ve güvenliği ilgilendiren konularda bazı görüş ayrılıklarına rağmen Türkiye'nin NATO müttefiki ABD ile istişare ve eşgüdüm içinde hareket ettiğini dile getirerek yeni dönemde de ekonomik, siyasi ve güvenlik işbirliği açısından ilişkilerde yeni sayfalar açabilmenin önemli olacağını kaydetti.

"ABD, FETÖ'ye karşı adım atamadı, PKK/PYD/YPG ile ortaklığını sonlandıramadı, yaptırım ve tehdit dilini bir kenara bırakamadı, S-400 tedarikimizi F-35 programına katılımımız ve CAATSA yaptırımlarıyla ilişkilendirmeye devam ederek savunma ilişkilerimize zarar verdi" diyen Çavuşoğlu, "ABD'de seçimler yapıldı. İlişkilerimizi iki ülkenin de stratejik çıkarına olacak şekilde tekrar olumlu bir mecraya sokmak için gereken çabayı göstereceğiz" dedi. Dışişleri Bakanı, yeni dönemde TBMM'nin Amerikan Kongresi ile ilişkileri ve parlamenter diplomasinin de özel önem taşıyacağını dile getirdi.

"Bazen oyun kurmak bazen de bozmak gerekiyor"

Bölgesel ve uluslararası ortamda bir değişim süreci yaşandığını anımsatan Çavuşoğlu, "Bu süreci doğru okumak ve istikametini yönlendirmek şart. Bu nedenle bazen oyun kurmak, bazen de oyun bozmak gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu. 

"Doğu Akdeniz’de Türkiye'nin kendi kıyılarına hapsedilmesini kabul etmeyeceklerini, Kıbrıs'ta da Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin parçası olmadığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağını kaydeden Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz konulu konferans önerisi üzerine AB ile çalışmaların sürdüğünü ifade etti. 

Yunanistan ile istikşafi görüşmelere yeniden başlamak da dahil sorunları konuşarak çözmek istediklerini ancak Atina'dan halen olumlu bir adım göremediklerini belirten Çavuşoğlu, "Gerginlik ve tırmanma veya diplomasi, diyalog ve işbirliği. Seçim Yunanistan’ındır. Biz hamdolsun her yoldan gitmeye muktediriz" ifadesini kullandı. 

DW/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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