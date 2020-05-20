Çavuşoğlu'dan Almanlara yaz tatili daveti

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman halkına hitaben kaleme aldığı ve bazı Alman gazetelerinde yayınlanan makalesinde Almanları yaz tatili için Türkiye'ye davet etti.

21 Mayıs 2020 tarihli makalede, "Bu yaz Alman dostlarımızı güvenli ve huzurlu bir tatil için Türkiye’ye bekliyoruz” diye yazan Çavuşoğlu, Türkiye'deki turistik tesislerin Covid-19’a karşı Alman TÜV ve Royal Cert tarafından sertifikalandırılacağını kaydetti.

"Otellerimizin, tatil köylerimizin ve tüm hizmet sektörümüzün Alman dostlarımızı Haziran ayından itibaren ağırlaması için gerekli önlemleri almaktayız" diye yazan Çavuşoğlu, "Tüm konaklama tesisleri, otobüsler, yolcular ve hizmet personelinin Covid-19’a karşı Alman TÜV ve Royal Cert tarafından sertifikalandırılma işlemi tamamlanmaktadır. Ayrıca, havalimanlarımız ve uçak seferleri bakımından da uyulması gerekli tüm sağlık protokolleri oluşturulmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Oteller Alman kurumu tarafından da denetlenecek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la 19 Mayıs’ta telefonla görüştüğünüve iki ülke arasında turizmin başlatılmasını detaylarıyla ele aldıklarını da aktaran Bakan Çavuşoğlu, Covid-19'un Türkiye’de ve Almanya’da kontrol altına alındığını belirterek Türk sağlık sisteminin ağır bir kriz karşısında gücünü gösterdiğini belirtti.

Türkiye'deki hastanelerin kapasitesi, yoğun bakım yatağı ve tedavi protokolleriyle başarılı bir sınav verdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye, artık, Haziran ayından itibaren uluslararası uçuşlar ve turizm açısından kademeli olarak açılmaya, turist kabul etmeye başlayacaktır" diye yazdı.

"Görevlendirme aldık"

TÜV Süd İstanbul görevlisi Çağrı Develioğlu, Alman kamu yayın kuruluşu ARD'ye yaptığı açıklamada, Türkiye hükümetinden bu yönde bir görevlendirme aldıklarını doğruladı.

Federal hükümetin turizm sorumlusu Thomas Bareiß, Ankara'da TÜV Süd ile sözleşme imzalanması için girişimlerde bulunmuştu.

Bareiß, Türkiye Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yazdığı mektupta, Alman TÜV Süd ile yapılacak bir anlaşmanın Almanlarda Türkiye'ye karşı güven duygusunun artmasına neden olacağını vurgulamıştı.

DW/TY,HS

©️Deutsche Welle Türkçe