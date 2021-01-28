Çavuşoğlu: Umarız Biden nükleer anlaşmaya geri döner

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşme sonrasında iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu ikili görüşmede Suriye'deki son durum, Irak, Körfez ve Güney Kafkasya gibi bölgesel konuların ele alındığını söyledi. "Güney Kafkasya'da şimdi bir ateşkes var. Hepimiz bu ateşkesin kalıcı olmasını istiyoruz" diyen Çavuşoğlu "3+3 formatta Güney Kafkasya ile ilgili bir iş birliği planlıyoruz. Kardeşim Cevad Zarif bu çerçevede Türkiye'ye gelmeden önce Azerbaycan, Rusya, Ermenistan ve Gürcistan'ı da ziyaret etti ve bu konularda o ülkelerle de görüş alışverişinde bulundu. Bunları da bugün kendi aramızda değerlendirdik" dedi.

"İran, ABD ve Avrupa üçlüsüyle imzalanan nükleer anlaşmaya başından beri destek verdik. Maalesef Trump yönetimi bu anlaşmadan çekildi" diyen Çavuşoğlu "Umarım Biden yönetimiyle ABD tekrar bu anlaşmaya geri döner ve iş birliği tekrar tesis edilmiş olur. Böylece kardeş İran'a yönelik yaptırımlar, ambargolar da kalkmış olur" dedi.

"Türk mürettabatın durumu iyi"

Çavuşoğlu Gine Körfezi'nde kaçırılan Türk mürettebatın durumuna da değindi. "Dün memnuniyet verici bir haber aldık. Mürettebat ve kaptan, şirket yetkilileriyle temasa geçtiler. 15 kardeşimizin tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik" diyen Çavuşoğlu "Güzel haberleri inşallah yakında alacağız. Bir süreç var, devam ediyor" dedi. Çavuşoğlu Gemide bulunan 3 personelin bugün THY ile Türkiye'ye döneceğini söyledi.

Zarif de "İran ile Türkiye arasındaki iş birliği alanları çok geniş. ABD'nin daha mantıklı tutum almasıyla ilişkileri derinleştireceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edileceğini söyleyen Zarif "Biz de Sayın Erdoğan'ı İran'a bekliyoruz. İnşallah yakında tarihini netleştireceğiz" dedi.

DW/EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe