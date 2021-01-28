 Çavuşoğlu: Umarız Biden nükleer anlaşmaya geri döner | TÜRKİYE | DW | 29.01.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Çavuşoğlu: Umarız Biden nükleer anlaşmaya geri döner

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu "Umarım Biden yönetimi nükleer anlaşmaya geri döner. Böylece kardeş İran’a yönelik ambargolar kalkmış olur" dedi.

Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşme sonrasında iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu ikili görüşmede Suriye'deki son durum, Irak, Körfez ve Güney Kafkasya gibi bölgesel konuların ele alındığını söyledi. "Güney Kafkasya'da şimdi bir ateşkes var. Hepimiz bu ateşkesin kalıcı olmasını istiyoruz" diyen Çavuşoğlu "3+3 formatta Güney Kafkasya ile ilgili bir iş birliği planlıyoruz. Kardeşim Cevad Zarif bu çerçevede Türkiye'ye gelmeden önce Azerbaycan, Rusya, Ermenistan ve Gürcistan'ı da ziyaret etti ve bu konularda o ülkelerle de görüş alışverişinde bulundu. Bunları da bugün kendi aramızda değerlendirdik" dedi.

"İran, ABD ve Avrupa üçlüsüyle imzalanan nükleer anlaşmaya başından beri destek verdik. Maalesef Trump yönetimi bu anlaşmadan çekildi" diyen Çavuşoğlu "Umarım Biden yönetimiyle ABD tekrar bu anlaşmaya geri döner ve iş birliği tekrar tesis edilmiş olur. Böylece kardeş İran'a yönelik yaptırımlar, ambargolar da kalkmış olur" dedi.

"Türk mürettabatın durumu iyi"

Çavuşoğlu Gine Körfezi'nde kaçırılan Türk mürettebatın durumuna da değindi. "Dün memnuniyet verici bir haber aldık. Mürettebat ve kaptan, şirket yetkilileriyle temasa geçtiler. 15 kardeşimizin tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik" diyen Çavuşoğlu "Güzel haberleri inşallah yakında alacağız. Bir süreç var, devam ediyor" dedi. Çavuşoğlu Gemide bulunan 3 personelin bugün THY ile Türkiye'ye döneceğini söyledi.

Zarif de "İran ile Türkiye arasındaki iş birliği alanları çok geniş. ABD'nin daha mantıklı tutum almasıyla ilişkileri derinleştireceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edileceğini söyleyen Zarif "Biz de Sayın Erdoğan'ı İran'a bekliyoruz. İnşallah yakında tarihini netleştireceğiz" dedi.

DW/EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İran’dan ABD’nin Türkiye’ye yaptırım kararına tepki

ABD’nin S-400’ler nedeniyle Türkiye’ye yaptırım kararı almasına İran’dan tepki geldi. ABD’li senatörler ise kararı savundu.  

Ruhani'den Dağlık Karabağ açıklaması: Sınırlarımıza terörist gönderiliyor

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Dağlık Karabağ'la ilgili yaptığı açıklamada "Suriye ve başka yerlerden sınırımıza terörist gönderiliyor" dedi. Fransa da Türkiye'yi çatışmalara askeri olarak dahil olmakla suçladı.  

Ruhani: Türkiye ile şiir krizi çözüldü

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiirle Tahran’ın toprak bütünlüğüne karşı bir art niyet barındırmadığı konusunda Ankara'nın güvence verdiğini söyledi.  

Benzer içerik

USA Washington | Präsident Joe Biden unterschreibt Executive Order zum Klimawandel

Biden BAE ve Suudilerle silah anlaşmalarını askıya aldı 28.01.2021

Joe Biden liderliğindeki yeni ABD yönetimi Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile yapılan silah satış anlaşmalarını geçici olarak durdurdu. Washington İran ile diplomasiye dönüş sinyali verdi.

Symbolbild USA Türkei Beziehungen

Jeffrey: Türkiye fırsatları kaçırdı, Biden döneminde iyileşme beklemiyorum 26.01.2021

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Türkiye ile ilişkilerde Biden döneminde iyileşme beklemediğini, Ankara'nın SDG konusunda da artık Ruslarla konuşması gerektiğini söyledi.

Iran | Außenminister Mohammed Dschawad Sarif

İran’dan Biden’a "yaptırımları kaldırın" çağrısı 22.01.2021

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD’nin yeni başkanı Biden’ın yeni bir diyalog için, Trump Yönetimi'nin devreye soktuğu ağır yaptırımları koşulsuz olarak kaldırması gerektiğini savundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Yolsuzluk Algı Endeksi’nde Türkiye 86'ncı sırada

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Yolsuzluk Algı Endeksi'ne göre Türkiye, 180 ülke arasında 86’ncı sırada yer aldı. Uluslararası Şeffaflık Derneği Başkanı Oya Özarslan'a bunun nedenlerini sorduk.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  