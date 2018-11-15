Çavuşoğlu: Trump "Gülen'in iadesi için çalışıyoruz" dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Gülen'i iade etmeyi düşündüğünü söyledi. Katar'da düzenlenen Doha Forumu'nda konuşan Çavuşoğlu, Ankara'nın ABD'den iadesini istediği Fethullah Gülen konusuna değindi. Çavuşoğlu, Başkan Trump'ın Arjantin'deki G20 Zirvesi sırasında Erdoğan'a "Washington'ın Gülen ve diğer kişilerin iade edilmesi konusunda çalıştığını" söylediğini aktardı.

Türkiye 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin arkasında, Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen'in olduğunu iddia ediyor. 1999'dan beri ABD'de yaşayan Gülen, Ankara'nın iddialarını reddediyor. Türkiye, Gülen'in iadesi için gerekli hukuki kanıtların ABD makamlarına teslim edildiğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 21 Kasım'daki Washington ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Gülen dahil iadesini istediği 84 kişilik listeyi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a verdiğini söylemişti.

ABD Başkanı Trump ise 17 Kasım'da yaptğı açıklamada bir soru üzerine Gülen'in iadesinin gündemlerinde olmadığını açıklamıştı.

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