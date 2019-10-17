 Çavuşoğlu: Trump′ın mektubuna cevap sahada verildi | TÜRKİYE | DW | 17.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Çavuşoğlu: Trump'ın mektubuna cevap sahada verildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektuba ilişkin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz cevabımızı sahada verdik" dedi. Diplomatik kaynaklar ise mektubun "çöpe atıldığını" belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Önerdiğimiz linkler

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası Suriye'de ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Çavuşoğlu ise ateşkes olmadığını, operasyona ara verdiklerini söyledi. (17.10.2019)

AP Başkanı Sassoli, Suriye’ye yönelik düzenlediği askeri harekât nedeniyle Türkiye’ye AB’nin sert yaptırımlar uygulamasını talep etti. Sassoli, AB üyelik müzarekerelerinin de askıya alınmasını istedi. (17.10.2019)

Trump'ın Erdoğan'a hitaben yazdığı mektup Ankara'da tartışmalara neden oldu. Emekli büyükelçi Uluç Özülker'e göre mektubun yırtmak yerine geri gönderilmesi gerektiğini savundu. (17.10.2019)

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği 9 Ekim tarihli mektuba ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan değerlendirme geldi. ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında Çavuşoğlu, "Biz harekatı ne zaman başlattık, 9'unda başlattık. Dolayısıyla biz zaten cevabımızı sahada verdik" dedi. Çavuşoğlu ayrıca "Amerikan toplumunda 'böyle bir seviyesizlik görmedik' diye birçok yorumlar var. Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir, Cumhurbaşkanımızın böyle bir seviyeye inmesi olmamıştır, olmaz da" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı (DHA) diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde ise "diplomatik nezaketten uzak ifadeler içeren" mektubun "çöpe atıldığını" aktardı.  

Trump'ın mektubuna ilişkin bir değerlendirme de Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'dan geldi. Peskov, Trump'ın mektuptaki sert tonu karşısında şaşırdığını söyledi. Peskov, "Bu tarz bir dile genelde devlet başkanlarının iletişiminde rastlanmaz. Bu oldukça olağandışı bir mektup" dedi.   

Siyasetçiler tepki gösterdi

Eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Trump'ın mektubuna Twitter üzerinden tepki gösterdi. Davutoğlu, Trump yönetiminin özür dilemesi gerektiğini savundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Erkoç, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Trump, nasıl olur da T.C. Cumhurbaşkanına "salak olma" diyebilir? Nasıl böyle gayriciddi bir resmi yazı gönderebilir?" ifadesine yer verdi.

İYİ Parti'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda mektup için "Türk dış politika tarihinin en ciddi kırılmalarından biri" değerlendirmesi yapıldı.

Mektupta hangi ifadeler yer alıyor?

Mektup, Suriye konusunda sert politika izlediğini ıspatlamak amacıyla Trump'ın talebi üzerine ilk olarak Kongre lideriyle paylaşılmıştı. Basın mensuplarının da eline geçen mektupta Suriye Demokratik Güçleri'nin komutanı Mazlum Kobani'nin Türkiye ile müzakereye hazır olduğu belirtiliyor.

Mektupta ayrıca Trump, Erdoğan'a "Eğer bu işi doğru ve insani bir şekilde yaparsanız tarih de sizi iyi hatırlar. Eğer iyi şeyler olmazsa, sizi sonsuza dek hep bir şeytan olarak hatırlarlar. Sert adamı oynama. Aptallık etme! Seni sonra arayacağım" sözleriyle sesleniyor. 

Türkiye mektubun gönderildiği 9 Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.

DHA,rtr/ÖA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Donald Trump und Recep Tayyip Erdogan NATO Treffen

"Trump’ın mektubu iade edilmeliydi" 17.10.2019

Trump'ın Erdoğan'a hitaben yazdığı mektup Ankara'da tartışmalara neden oldu. Emekli büyükelçi Uluç Özülker'e göre mektubun yırtmak yerine geri gönderilmesi gerektiğini savundu.

Der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow

Kremlin’den Trump’ın Erdoğan mektubuna tepki 17.10.2019

Rusya, ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı ve “Aptalık etme” diye biten mektupla ilgili “son derece alışılmadık bir dil” yorumunda bulundu.

USA | Donlad Trump und Nancy Pelosi | Rede zur Lage der Nation

Trump'ın üzerindeki Suriye baskısı artıyor 17.10.2019

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den ABD askerlerini çekme kararı Temsilciler Meclisi'nde partiler üstü bir kararla kınandı. Trump'ın Erdoğan'ı askeri harekattan vazgeçirmek için mektup yazdığı ortaya çıktı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Washington Oval Office Trump Pence Pompeo (Getty Images/A. Harrer)

ABD'den Ankara'ya art arda mesajlar

Türkiye'de temaslarda bulunacak olan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Erdoğan'ı bölgedeki istikrarsızlıktan sorumlu tutarken Başkan Trump da "PKK, IŞİD'den daha kötü" şeklinde konuştu.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  