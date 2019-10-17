Çavuşoğlu: Trump'ın mektubuna cevap sahada verildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği 9 Ekim tarihli mektuba ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan değerlendirme geldi. ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında Çavuşoğlu, "Biz harekatı ne zaman başlattık, 9'unda başlattık. Dolayısıyla biz zaten cevabımızı sahada verdik" dedi. Çavuşoğlu ayrıca "Amerikan toplumunda 'böyle bir seviyesizlik görmedik' diye birçok yorumlar var. Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir, Cumhurbaşkanımızın böyle bir seviyeye inmesi olmamıştır, olmaz da" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı (DHA) diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde ise "diplomatik nezaketten uzak ifadeler içeren" mektubun "çöpe atıldığını" aktardı.

Trump'ın mektubuna ilişkin bir değerlendirme de Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'dan geldi. Peskov, Trump'ın mektuptaki sert tonu karşısında şaşırdığını söyledi. Peskov, "Bu tarz bir dile genelde devlet başkanlarının iletişiminde rastlanmaz. Bu oldukça olağandışı bir mektup" dedi.

Siyasetçiler tepki gösterdi

Eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Trump'ın mektubuna Twitter üzerinden tepki gösterdi. Davutoğlu, Trump yönetiminin özür dilemesi gerektiğini savundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Erkoç, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Trump, nasıl olur da T.C. Cumhurbaşkanına "salak olma" diyebilir? Nasıl böyle gayriciddi bir resmi yazı gönderebilir?" ifadesine yer verdi.

İYİ Parti'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda mektup için "Türk dış politika tarihinin en ciddi kırılmalarından biri" değerlendirmesi yapıldı.

Mektupta hangi ifadeler yer alıyor?

Mektup, Suriye konusunda sert politika izlediğini ıspatlamak amacıyla Trump'ın talebi üzerine ilk olarak Kongre lideriyle paylaşılmıştı. Basın mensuplarının da eline geçen mektupta Suriye Demokratik Güçleri'nin komutanı Mazlum Kobani'nin Türkiye ile müzakereye hazır olduğu belirtiliyor.

Mektupta ayrıca Trump, Erdoğan'a "Eğer bu işi doğru ve insani bir şekilde yaparsanız tarih de sizi iyi hatırlar. Eğer iyi şeyler olmazsa, sizi sonsuza dek hep bir şeytan olarak hatırlarlar. Sert adamı oynama. Aptallık etme! Seni sonra arayacağım" sözleriyle sesleniyor.

Türkiye mektubun gönderildiği 9 Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.

DHA,rtr/ÖA,HS

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