Çavuşoğlu: Türkiye'de iltica merkezi kurulacağı iddiaları gerçek dışı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo, ikili görüşme sonrası Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, Uruguay ile son zamanlarda ilişkilerin yeni bir ivme kazandığını, karşılıklı temasları artırdıklarını söyledi. Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, İngiliz basınında yer alan 'Türkiye'de iltica merkezi kurulacağına' yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine, "Bu haber tamamen gerçek dışıdır. Haberde bahsedilen sözler, İngiltere Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı tarafından söylenmemiş sözler. BBC hatasını anladı, tweeti sildi ve özür diledi. Bu bir erdemdir. BBC gibi bir kuruluşa yakışmadı" diye konuştu.

"Muhalefet gerçek olmayan bir haberin üstüne atladı"

Muhalefet partilerine de yüklenen Çavuşoğlu, "Bu haberler üzerine bazı muhalefet partileri bunu gerçekmiş gibi değerlendirerek bir taraftan saldırdı. İngiliz hükümetine yönelik hedef alan açıklamalar yaptı. Muhalefet bu duruma düşmemeli. Gerçek olmayan bir haberin üzerine atladı. Buna çok üzüldüm. Bu haberin doğru olup olmadığını muhalefet teyit edebilir mi, kolayca edebilir. Bakanlığımıza sorabilirler, kendilerine gerçekleri anlatırız. Bu bilgilere erişebilecek kapasiteleri var. Amacımız, Afganistan'da barış ve istikrarın devam etmesidir. Sadece belli grupla değil tüm taraflarla temas içinde olduğumuzu söylemek isterim" diye konuştu.

DHA/BÖ,TY

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