 Çavuşoğlu: Mısır ile diplomatik düzeyde temaslarımız başladı | TÜRKİYE | DW | 12.03.2021

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TÜRKİYE

Çavuşoğlu: Mısır ile diplomatik düzeyde temaslarımız başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır ile üst düzey diplomatik temasların başladığını açıkladı. İki ülke arasında 2013 yılından bu yana diplomatik ilişkiler maslahatgüzar seviyesinde ilerliyordu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır ile diplomatik düzeyde temasların başladığını açıkladı. Anadolu Ajansı ve TRT'ye açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" ifa delerini kullandı.

Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleştirilmesinde iki ülkenin de herhangi bir ön koşul öne sürüp sürmediği konusunda Çavuşoğlu "Herhangi bir ön koşul Mısırlılardan gelmedi. Bizden de herhangi bir ön koşul şu anda gitmedi. Ama yıllarca bağlar kopuk olunca bir günde hiç bir şey olmamış gibi hareket etmek de o kadar kolay olmuyor. Yavaş yavaş görüşerek, bir yol haritası belirleyerek ve o konularda adım atarak oluşuyor. Yıllardır ister istemez bu kadar kopukluk olunca bir güven eksikliği de oluyor. Bu normal, iki tarafta da olabilir. O nedenle belli bir strateji, yol haritası çerçevesinde görüşmeler oluyor, devam ediyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Semih Şukri ile daha önce uluslararası toplantılarda denk geldikçe görüştüklerini, iki yıl önce de New York'ta bir araya geldiklerini ve 2013'ten bu yana ilişkilerde kopukluk olduğu için ön şarttan ziyade, temasların aşama aşama gerçekleştiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi'nin Muhammed Mursi'yi 2013'te darbeyle devirmesine Türkiye sert tepki gösterdiği için son 8 yıldır Ankara-Kahire hattında diplomatik ilişkiler maslahatgüzar seviyesinde ilerliyordu.

İkili ilişkilerin yumuşayabileceğine ilişkin ilk sinyaller ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ile Mısır istihbarat servisleri arasında görüşmeler olduğunu geçen yıl duyurmasıyla gelmişti. Sonrasında taraflar dışişleri bakanları düzeyinde görüşmeler gerçekleştirdi.

 

DW / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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