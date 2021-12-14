 Çavuşoğlu: Ermenistan ile normalleşme süreci başladı | Türkiye | DW | 14.12.2021

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Türkiye

Çavuşoğlu: Ermenistan ile normalleşme süreci başladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ermenistan ile normalleşme sürecinin başladığını, karşılıklı özel temsilci atanacağını açıkladı. Çavuşoğlu, normalleşme adımlarının Azerbaycan ile koordine edildiğini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Dışişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularında verdiği yanıtta Ermenistan ile normalleşme sürecinin başladığını açıkladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın Ermenistan ilişkileri üzerine yönelttiği soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Özel temsilci atıyoruz, büyükelçilik değil. İleride normalleşirse Ermenistan bu son yaşananlardan ders alıp barışı, huzuru tercih ederse yarın büyükelçilik de açılabilir bu normalleşme sürecinde. Bu konuda da yine Azerbaycan'la birlikte karar veririz" dedi. Çavuşoğlu, süreçteki her konunun "Azerbaycan'la koordine edildiğini" belirtti.

"Charter uçuşlar başlayacak"

Kafkasya'da Azerbaycan'la birlikte bölgesel barış ve refahı inşa etmek için yoğun diplomatik gayret içinde olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, Erivan ile İstanbul arasında charter uçuşlarının yakın bir tarihte başlayacağı bilgisini paylaştı.

1993 yılında sınırları karşılıklı olarak kapatan Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişki bulunmuyor. Nikol Paşinyan liderliğindeki Ermenistan hükümeti, Ağustos ayında açıklanan hükümet programında "Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye yönelik çaba sarf etmeye hazır olunduğu" ifadelerine yer vermişti. Açıklamada, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da 44 gün sğren savaşa müdahil olmasının bölgesel "barış ve istikrarı tehdit ettiği" belirtilmişti.

ANKA,DW/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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