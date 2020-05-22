 Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz′de Türkiye′yi dışladılar | TÜRKİYE | DW | 03.06.2020

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TÜRKİYE

Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışladılar

Doğu Akdeniz'de bölge ülkelerinin Ankara'yı dışlayarak kendi aralarında işbirliği girişiminde bulunduğunu belirten Çavuşoğlu "Türkiye'nin olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir" çağrısında bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin dışlandığını belirterek diğer ülkelerin kendi aralarında işbirliği yaptığını söyledi.

24 TV'de katıldığı programda konuşan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleriyle ilgili olarak bölge ülkelerine "Doğu Akdeniz'de işbirliği yapmak istiyorsanız bize gelin" diye seslendi. "Biz, Doğu Akdeniz'de herkesle iş birliğine varız" diyen Çavuşoğlu "Ama bugüne kadar Yunanistan, Mısır, İsrail gibi bölgedeki diğer ülkeler bizi dışlayarak kendi aralarında iş birliği yapma girişiminde bulundu" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Biz de onlara diyorduk ki Türkiye'nin olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir, Türkiye'nin olmadığı hiçbir iş birliği de sonuçta netice getirmez. Bunu da attığımız adımlarla gösterdik. Oldu bittiye izin yok" sözlerini kullandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti'ni de eleştiren Çavuşoğlu, "Rum kesimi ise Kıbrıs etrafındaki zenginliklerin hakça paylaşılmasıyla ilgili KKTC ile bir kere anlaşması lazım" dedi.

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"Ayasofya fethedilmiştir"

Çavuşoğlu'nun gündeminde, geçen hafta İstanbul'un fethi kutlamaları sırasında Ayasofya'da Kur'an'dan Fetih suresinin okunmasına Yunanistan'ın gösterdiği tepki de vardı.

Çavuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyetinde ezanın ya da Kur'an-ı Kerim'in nerede okunacağını biz başka birine mi soracağız?" diye konuştu. Türkiye'ye bu konuda akıl verecek son ülkenin Yunanistan olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Avrupa'da camisi olmayan tek başkentin Atina olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, "Ayasofya, Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür ve fethedilmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Ayasofya'da Fetih suresi okutulması kararının ardından bir açıklama yapan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Ayasofya'nın dünya kültür mirasına ait bir müze olduğunu belirerek, Türkiye'nin adımının kınanmayı hak ettiğini söylemişti.

DW/GY,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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