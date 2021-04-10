Çavuşoğlu: ABD'den denge politikası bekliyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ve Mısır ile ilişkilerde gerilimin geride bırakılmasına dönük attıkları adımlar hakkında açıklamalarda bulunurken, “Montrö Anlaşması’nı harfiyen uyguladıklarını” söyleyerek, Ukrayna-Rusya arasında tırmanan gerilimde “taraf tutmadıklarını” açıkladı.

NTV haber kanalında, Türkiye’nin dış politika gündemine ilişkin açıklamalar yapan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’ın bugün gerçekleşecek Türkiye ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Meselelerimizi oturup konuşmaya hazırız” diyen Çavuşoğlu, tüm anlaşmazlıkları bir ya da bir kaç görüşmede çözüme kavuşturmanın mümkün olmayabileceğini ancak diyalog yoluyla “pozitif bir atmosfer” oluşturulmasının önem taşıdığını vurguladı.

"Ne AB'ye ne başka bir ülkeye ihtiyacımız var"

Dendias’ı Ankara’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını, kendisiyle Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs gibi konulardaki tüm anlaşmazlıkları “samimi bir ortamda” görüşmeyi hedeflediklerini söyleyen Çavuşoğlu, ikili üst düzey siyasi diyaloğun önemine vurgu yaparak, “Meseleleri konuşmak ve çözüm bulmak için ne AB ne de üçüncü herhangi bir ülkeye ihtiyacımız var. Ancak kendi aramızda konuşarak, anlaşarak çözebiliriz” diye konuştu.

Çavuşoğlu’nun bu bağlamda ABD’den beklentileri olduğuna vurgu yapması da dikkat çekti. Türk Dışişleri Bakanı, Washington yönetiminden geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye ile Yunanistan arasında “denge politikası” izlemesini beklediklerini vurguladı, bu beklentiyi ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’a da ilettiğini açıkladı.

Mısır’a heyet gidecek

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin son yıllarda ağır gerilimlere sahne olan Mısır ile ilişkileri ve 8 yıl aradan sonra başlayan diplomatik temaslar hakkında da açıklamalar yaptı.

Mısır’daki darbe sonrasında ilişkilerin gergin bir süreçten geçtiğini, siyaset ve diplomaside bazen kırgınlıklar olabileceğini söyleyen Çavuşoğlu, gelinen noktada normalleşme sürecine odaklandıklarını vurguladı.

Mayıs’ın ilk haftasında Türkiye’den dışişleri bakan yardımcısı düzeyinde bir heyetin Mısır’a gideceğini daha sonra kendisinin Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya geleceğini açıklayan Çavuşoğlu, “İlişkilerimizde normalleşme için neler yapılması gerektiğini açık açık konuşacağız” dedi.

Mısır’ı "Arap dünyası, İslam dünyası, Ortadoğu, Akdeniz, Afrika ve hatta ötesi için önemli bir ülke” olarak nitelendiren Çavuşoğlu, ilişkilerin en gergin olduğu dönemlerde bile "Mısır halkı bizim kardeşimizdir” mesajını verdiklerini vurgulayarak,“Mısır’ın istikrarı, refahı ve ekonomik kalkınması herkesin yararınadır” görüşünü kaydetti.

“Türkiye Montrö Anlaşması’nı harfiyen uyguluyor”

Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna ile Rusya arasında tırmanan gerilim ve ABD savaş gemilerinin Karadeniz’e geçişi ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin dün sözlü olarak kendilerine iki Amerikan savaş gemisinin Boğazlardan geçişinin iptal edildiğini bildirdiğini açıklayan Çavuşoğlu, "Türkiye Montrö Anlaşması'nı harfiyen uyguluyor. Bundan ne Rusya'nın ne başkasının bir endişesinin olmaması lazım” dedi.

Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin barışçıl yollardan çözümlenmesinden yana olduğunu, her iki tarafa sorunların barışçıl yollardan çözümlenmesi yönünde “telkinlerde” bulunduklarını söyleyen Çavuşoğlu, “her iki ülkeyle çok iyi ilişkilerimiz var” ve “her iki ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasını destekliyoruz” açıklamalarını yaptı.

DW/DA, BK

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