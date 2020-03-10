 Çavuşoğlu: AB arabuluculuk anlayışıyla davranmalı | TÜRKİYE | DW | 06.07.2020

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TÜRKİYE

Çavuşoğlu: AB arabuluculuk anlayışıyla davranmalı

Ankara’da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borell ile görüşen Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB'de Türkiye kararlar alınırsa sorunların daha da derinleşeceğini söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, ortak basın toplantısında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. "Şu an aramızda arzu etmediğimiz bazı sorunlar var" diyen Çavuşoğlu, "(AB’nin) Siyasi saikle değil Avrupa’nın ortak değerleri ve objektif kriterler çerçevesinde Türkiye’ye yaklaşmasını arzu ediyoruz. Özellikle teknik konularda. Teknik konularla siyasi konuları iyi ayırt edebilirsek birçok sorunu baştan çözmüş oluruz" diye konuştu.

Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’ın Türkiye-AB ilişkilerini rehin aldığını belirten Çavuşoğlu "Ve son zamanlarda da açık söyleyelim bir de Fransa var" dedi.

"Doğu Akdeniz’de tıkanma"

"Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda bir tıkanma görüyoruz" diyen Çavuşoğlu, "Bunun da müsebbibi biz değiliz" diye konuştu. Çavuşoğlu, "Elbette Türkiye bir garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkının haklarını ve kendi egemenlik sahasındaki haklarını korumakla mükellef" dedi.

Gümrük Birliği ve vize serbestisi

"Türkiye’ye verilen taahhütlerin yerine gelmesi lazım" diyen Çavuşoğlu, "Almanya’nın dönem başkanlığında Gümrük Birliği anlaşmasının modernizasyonu önemli. Vize serbestisi de Avrupa Birliği’nin bir sözüdür. Sevsek de sevmesek de, hoşunuza gitse de gitmese de bu sözünüzü de yerinize getirmek zorundasınız" diye konuştu.

Vize serbestisi için gerekli olan kriterlerin 67’sini Türkiye’nin yerine getirdiğini belirten Çavuşoğlu "Bunun birçoğunu yerine getirmeyen ülkelere esneklik gösteriliyor. Türkiye’ye gelince daha fazla kural, daha fazla şart koşmak doğru değil. AB'nin bu konudaki sözünü yerine getirmesi gerekiyor" dedi.

Türkei | PK | Mevlut Cavusoglu - Josep Borrell Fontelles in Ankara

"AB objektif bir arabulucu anlayışıyla yaklaşmalı"

"Önümüzdeki günlerde komisyon toplantısında ve zirvesinde Türkiye’nin yine malum ülkeler yüzünden Fransa dahil yine gündemde olacağını görüyoruz" diyen Çavuşoğlu, "Türkiye aleyhine kararlar almak sorunları çözmez, daha da derinleştirir. Biz gereken iyi niyeti samimiyeti gösteriyoruz. Ama AB, Türkiye'ye yönelik ilave kararlar alırsa bunun karşılığını vermek durumunda kalacağız. O zaman durum daha da gerginleşecek" dedi.

AB’den sorunun değil çözümün tarafı olmasını beklediklerini söyleyen Çavuşoğlu "Gerek Akdeniz gerekse Kıbrıs konularında üyelik dayanışması anlayışı yerine dürüst, objektif bir arabulucu anlayışıyla yaklaşırsa AB, o üye ülkelerin de yararına sorunların çözümüne katkı sağlayabilir" diye konuştu.

"Fransa özür dilemeli"

Çavuşoğlu, Fransa’nın Libya konusunda Hafter'i tuttuğunu ve her türlü desteği verdiğini ifade etti. "Şimdi sahada kaybedince agresifleşerek bunun acısını Türkiye'den çıkarmaya çalışıyor" diyen Çavuşoğlu, "En son Doğu Akdeniz'de taciz iddiasında bulundu. Bunun doğru olmadığını ispatladık. NATO da 'böyle bir delil yok' diyor. NATO ve AB söyleyemez, ama biz çok açık söylüyoruz: Fransa dürüst davranmadı. Dürüst davranmadığını ispatladık. Fransa'nın Türkiye'den açık net şekilde özür dilemesi gerekiyor. AB'den ve NATO'dan da onları yanılttığı için özür dilemesi lazım" diye konuştu.

Çavuşoğlu, AB’nin koronavirüs nedeniyle Türkiye’ye yönelik seyahat kısıtlaması kararının da "epidemiyolojik datalar çerçevesinde ve objektif olmadığını" söyledi.

Borrell: İlişkilerimizdeki dinamiği değiştirmeliyiz

Türkiye'nin kilit bir ortak ve bir aday ülke olduğunu belirten Borrell, "Sık sık kapsamlı şekilde Türkiye’yi tartışıyoruz. Bu da bu ilişkiye ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesi. Şu andaki mevcut durum, ideal olmaktan çok uzak. İlişkimizdeki dinamikleri değiştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Çavuşoğlu ile Doğu Akdeniz'deki durum, Libya ve Suriye gibi bölgesel konular ile ikili ilişkilerin ele aldıklarını belirten Borrell "İlişkileri iyileştirmek için birlikte çalışmamız gerekiyor" dedi.

DW / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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