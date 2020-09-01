Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Bekirler köyü yakınlarında saat 15.00'de ziraat alanda başlayan ve ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı. 7 helikopter ve 1 uçak ile havadan, 26 arazöz ve 165 personel ile karadan müdahale edilen yangında, yaklaşık 30 hektar orman alanı zarar gördü. Yangının kontrol altına alındığını sosyal medya hesabından duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çanakkale Bayramiç Bekirler yangını kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.

Yangına, bölgedeki bir inşaatta yapılan kaynak çalışmasının kıvılcımının neden olduğu iddia ediliyor.

Bitlis’teki yangın da devam ediyor

Bitlis-Diyarbakır kara yolu üzerinde bulunan Buzlupınar mevkisinde çıkan yangın da üçüncü gününde. Örtü yangını olarak görülen yangının bugün kısmen kontrol altına alındığı duyuruldu. Bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına Eskişehir’den gelen bir helikopter’in de destek verdiği bildiriliyor. Rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle hızla geniş bir alana yayıldığı bildirilen yangında şimdiye kadar 20 hektarlık alanına zarar gördüğü bildiriliyor.

Bitlis Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş, "Bu zor şartlar altında çalışmalar devam ediyor. Şu an bir helikopter, 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 6 pikabımızla yangınla mücadele halindeyiz. 2 toplumsal olaylarda kullanılan TOMA da destek veriyor" dedi. Baydaş ayrıca, meteorolojinin verdiği bilgiye göre şiddetli rüzgarın akşam üzeri itibarı ile durmasının beklendiğini de ifade etti. Baydaş, vatandaşa da seslenerek, "Lütfen sigara izmariti, piknik ateşi tarzında ateşe sebebiyet verecek hiçbir şey yapmayalım. Çünkü bir kişinin hatasıyla belki 50-100 kişi, binlerce hayvan hayatını etkilenmektedir. Bu konuda duyarlı olan Bitlislimizi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bütün gücümüzü yangını söndürmeye sarf etmiş durumdayız. Söndürdükten sonra daha detaylı bilgi vereceğiz. Şu an 90 personelimiz araziye dağılmış durumda. Arazi şartları çok sarp. 100 metreden 200-300 metre rakıma kadar yükselebilirler. Şiddetli rüzgarın etkisi de var ama bütün gücümüzle yangını kontrol altına almak için uğraşıyoruz" diye konuştu.

Bayramiç'deki orman yangınına bölgedeki bir inşaatta yapılan kaynak çalışmasının neden olduğu iddia ediliyor

Munzur’daki yangında soğutma çalışmaları başladı

Tunceli’nin Munzur Vadisi Milli Parkı içinde kalan Fırtına Veli mevkisinde çıkan ve ancak 55 saat sonra kontrol altına alınan yangın ile ilgili olarak da soğutma çalışmalarının sürdüğü haber verildi. Türkiye'nin alan bakımından en büyük 2'nci, endemik bitki turu ve yaban hayatı açısından da en zengin birinci milli parkı Munzur Vadisi'nin içinde kalan Fırtına Veli mevkisinde çıkan yangın, 55 saat sonra kontrol altına alınabilmişti. Söndürme çalışmalarına iki yangın söndürme uçağı ile Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar, jandarma, Munzur Arama-Kurtarma, Tunceli ile Ovacık, Pertek, Hozat, Çemişgezek belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra gönüllü vatandaşlar ile birlikte toplam 350 kişiden oluşan bir ekibin müdahale ettiği belirtildi.

Soğutma çalışması tulumbalı ekiplerde

55 saatlik zorlu müdahalenin ardından, AFAD ve AFAD gönüllerinden oluşan 40 kişilik bir ekibin 30 litrelik su çantaları ve tulumbalarla parkın zirvesi olan Gül Yaylası'na askeri helikopterle indirildiği, söz konusu ekibin oradaki soğutma çalışmalarına destek vereceği açıklandı. Bölgede kuru otlar nedeniyle yeni bir yangının çıkmasından endişe ediliyor.

Pülümür'deki yangın da üçüncü gününde

Bu arada Pülümür Vadisi'nde bulunan, özel güvenlik bölgesündeki Roj Deresi ile Mirik mezrası yakınlarındaki kırsal bölgedeki yangına iki söndürme helikopteriyle havadan müdahale edildiği belirtildi.

İstanbul'da ise orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasaklarının 30 Eylül Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

DHA / ETO,ET

© Deutsche Welle Türkçe