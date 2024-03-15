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Çanakkale açıklarında bot battı

15 Mart 2024

Çanakkale açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bir botun alabora olup batması sonucu 5'i çocuk 21 kişi hayatını kaybetti.

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Symbolbild Seenotrettung von Bootsflüchtlingen
Fotoğraf: Alexander Stein/Joker/imago images

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin 8 mil açığında açıklarında göçmenleri taşıyan bir bot battı, 21 kişi hayatını kaybetti. Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora olmuştur. 1 uçak, 2 helikopter, 1 İHA ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 9 bot, diğer kurumlara ait 9 bot olmak üzere toplam 18 bot ve 502 personelle arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Son belirlemelere göre 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 2 kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış olup 5'i çocuk, 21 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi. Daha önce yapılan açıklamada ölü sayısı 14 olarak açıklanmıştı.

AKUT Arama Kurtarma Derneği X hesabından yapılan açıklamada da, "#AKUToperasyon #AKUTÇanakkale ekibimiz, Eceabat açıklarında batan gemide kaybolan mültecileri arama çalışmalarına destek vermek için operasyona çıkmıştır" ifadelerine yer verildi. 

DHA / HT,BÖ

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