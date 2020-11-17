Çanakkale şehitliğinde kemikler tahrip edildi

Tekirdağ Valiliği denetiminde, Gama Restorasyon Taahhüt İnşaat San. Ve TİC. LTD. ŞTİ tarafından yapılan çalışmalarda, yaklaşık 5 dönümlük şehitlik arsasına iki büyük iş makinesi sokuldu. Şehitlik içerisinde çalışma yapan iş makineleri, kazılar sırasında mezarda yatanların kemiklerine zarar verdi.

İş makineleriyle mezarlara zarar verildi

DW Türkçe, yenileme çalışmaları sırasında yapılanları fotoğraflarla belgeledi. Fotoğraflarda iş makinelerinin mezarları kazdığı, kazı işlemi sırasında da savaşta hayatını kaybedenlerin kemiklerine zarar verildiği görülüyor.

Bir başka fotoğrafta ise mezarlardan iş makinesiyle çıkarılan kemiklerin, karışık bir şekilde plastik pazar kasaları içerisinde bekletildiği görülüyor. Bazı kasalarda birden fazla kafatası görülürken kemiklerin birbirine karıştırıldığı anlaşılıyor.

Mezarlıkta iş makineleri kullanıldı

Tapusu Tekirdağ Valiliği'nde olan Kurtçeşme Şehitliği'deki yenileme çalışmaları iki yıl önce başlamıştı. İhaleyi de daha önce devletten birkaç yenileme ve restorasyon işi almış Gama Restorasyon kazanmıştı. Ancak yaklaşık 5 dönüm arsa içerisindeki şehitlikteki çalışmalar, iki yıldır tamamlanamadı.

"İddialar yalan, iş makinesi sokmadık"

Telefonla ulaştığımız Tekirdağ Belediyesi yetkilisi, ihale aşamasında belediyenin de sürece dahil olduğunu ancak yenileme çalışmalarının işleyişinden haberdar olmadıklarını söyledi. Belediye, çalışmaların valilik denetiminde devam ettiğini de aktardı.

DW Türkçe'nin görüştüğü Gama Restorasyon'un şehitlik şantiyesinin şefi ise iş makinelerinin sokulduğunu yalanladı. Şantiye şefi, "Kesinlikle içeriye iş makinesi sokulmadı. Mezarlar, arkeologlar eşliğinde açılıyor. İddiaların tamamı asılsız" diye konuştu. Şantiye şefi ayrıca, kontrollerin valilikçe yapıldığını, daha detaylı bilgi için valiliği aramamız gerektiğini de ifade etti.

Valilik yetkilisi: Cüzi noktalarda iş makinesi kullanıldı

Telefonla görüştüğümüz Tekirdağ Valiliği'nin iki yetkilisi ise farklı açıklamalar yaptı.

İlk yetkili, "Kesinlikle iş makinesiyle kazı yaptırılmadı. Kazılar elle yapıldı. Çıkarılan bütün kemikler de müzeye teslim edildi" dedi. Valilik yetkilisine, "şehitliğe iş makinesi sokulduğunu, mezarların bu makinelerle kazıldığını, kemiklerin tahrip edildiğini ve pazar kasalarında bekletildiğini görüntülediğimizi" aktardıktan sonra ise şu yanıtı aldık: "Yani müzenin haberi var bunlardan. Şey yapıldı, müzeye yazı yazıldı."

İlk yetkili, konuşmamızın ilerleyen bölümlerinde bizi bir başka yetkiliye aktardı.

İkinci yetkili de "Şehitlik içerisindeki iş makineli kazıların valilik kontrolünde yapılıp yapılmadığını" şeklindeki sorumuza şu yanıtı verdi: "Anıtlar Kurulu'ndan onaylanmış bir proje var. Projeye göre şehitlik içerisine bir anıt inşa edilecek. Temelleri oturtmak için de kazı yapmamız gerekiyordu. İş makineleri, çok gerekli görülen yerlerde, cüzi noktalarda kullanıldı. Çıkarılan kemikler de yeniden defin edilecek."

Yetkili aynı zamanda valiliğin düzenli olarak kontrol yaptığını ve mümkün olduğunca iş makinesi sokturmadığını da sözlerine ekledi.

19 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Mezarlık Yerlerinin İnşaası" ile ilgili yönetmeliğin ilgili maddesinde ise "mezarlık ve şehitlikler ile mezarların bozulamayacağını, tahrip edilemeyeceğini ve kirletilemeyeceğini" belirtiliyor.

Tekirdağ Kurtçeşme Şehitliği'nde kaç mezarın bulunduğuna dair net bir bilgi yok. Kimi kaynaklarda 10 bin kişinin burada yattığı belirtilse de Milli Savunma Bakanlığı arşivlerine göre şehitlikte 373 kayıtlı kişinin mezarı bulunuyor.

Tunca Öğreten

© Deutsche Welle Türkçe