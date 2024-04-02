Çöküşün eşiğindeki İYİ Parti'de neler oluyor?

Yerel seçimlerden beklediği sonucu alamayan İYİ Parti, "olağanüstü seçimli kongre" toplama kararı aldı. Genel Başkan Meral Akşener, kongrede aday olup olmayacağına dair net bir mesaj vermedi. Pazartesi günü gerçekleşecek Başkanlık Divanı toplantısında hem kongre süreci hem de Akşener'in adaylığı ele alınacak.

14 Mayıs 2023'te gerçekleşen milletvekilliği genel seçimlerinde yaklaşık 5 milyon 200 bin oy alan İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye meclisleri oyu dikkate alındığında 1 milyon 900 bin oya geriledi. İYİ Parti il olarak sadece Nevşehir'i kazanabildi. Ayrıca 23 ilçe ve 7 beldede İYİ Parti kazandı. Ancak iddialı olduğu Ordu, Balıkesir gibi yerlerde başarı sağlayamadı. İstanbul ve Ankara'da yüzde 1'i dahi bulamayan İYİ Parti, İzmir'de yüzde 4'e yakın oy alabildi.

İYİ Parti bu sonuçlarla beşinci parti konumuna geriledi.

DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre olağanüstü kongrenin Mayıs ayı içerisinde toplanması planlanıyor. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek Başkanlık Divanı toplantısında kongreye dair tüm seçenekler ele alınacak. Seçim sonuçları da bu toplantıda analiz edilecek.

Meral Akşener genel başkanlığı bırakır mı?

Kamuoyu araştırmacı şirketi Panorama TR Araştırma Direktörü Osman Sert'e göre, yerel seçim değil genel seçime de gidilse İYİ Parti'nin alacağı sonuç değişmeyecekti.

Sert, "Daha önce ittifakla seçim kazanabilmişken elitlerin kararı ile seçim öncesine döndüler. İttifak ile sonuç alındıktan sonra ertesi gün, 'ittifak bitti, unutuyoruz yaşananları' denilemez. Burası siyasi bir parti, cemaat değil. Kişilerin bireysel beklentileri var" yorumu yapıyor.

Osman Sert Fotoğraf: Privat

Meral Akşener'in başkanlığı bırakıp bırakmayacağı kamuoyunun yanı sıra parti içinde de merak ediliyor. Osman Sert ise Akşener'in bırakma kararı almasının zor olduğunu söylüyor:

"İYİ Parti kimlik ve kadro partisi değil, Meral Akşener partisidir. Elbette iyi kadrolar var. Ancak taşıyıcı Akşener. Onu geri çekince geriye kalanın siyasal varlığını sürdürmesi zor olacak. Bırakırsa ayrı sorun, bırakmazsa ayrı sorun."

Parti içerisinde de farklı görüşler var. Akşener'e yakın bir üst düzey parti kurmayı, Akşener'in bırakmasının henüz erken olduğunu savunuyor ve "2023 yılında Meral Akşener'in talepleri dikkate alınsa bugün Cumhurbaşkanlığı kazanılmış olacaktı. Sağlıklı değerlendirme yapmak lazım" yorumu yapıyor.

Başka bir üst düzey İYİ Partili ise Akşener'in görevi bırakması gerektiği görüşünde. Partili, "Genel başkan artık yıprandı. Partinin nereye gittiği konusunda netlik yok. Merkez partisi mi olacağız yoksa, Milliyetçi-Türkçü kimliği ağır olan bir parti olarak mı devam edeceğiz. Seçmen bu netliği görmeyince cezayı kesiyor. Biz merkezden uzaklaştık. Sert ve saldırgan bir dil kullandık" ifadelerini kullanıyor.

"Masadan kalkmanın cezası yeni kesildi"

İYİ Parti'de saha çalışmaları yapan milletvekilleri ekonomideki sıkıntılardan sonra en fazla duydukları eleştirilerin "Masadan kalkarak yanlış yaptınız" olduğunu kaydediyor.

İYİ Partili üst düzey kurmaya göre altılı masa aktörlerinden, CHP hariç, diğerleri 2023'te olmadı ancak yerel seçimlerde cezalandırıldı.

İYİ Parti içinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a karşı kullanılan dilin yanlış olduğunu düşünenler de var. İmamoğlu ve Yavaş'a karşı ağır bir söylem kullanılmasının yanı sıra "AKP gibi popülist davranılarak DEM Parti üzerinden milliyetçilik yapılmasının" hata olduğu ifade ediliyor.

Osman Sert'e göre de masadan kalkmayı seçmen unutmadı ve yerel seçimlerde bunun cezasını kesti.

İYİ Parti ve AKP anlaşır mı?

Kamuoyunda "İYİ Parti seçimsiz 4 yıllık süreçte AKP ile anlaşacak" yorumları da yapılıyor. Panorama TR'den Osman Sert'e göre bu öngörüye şu aşamada katılmıyor:

"Önümüzdeki 1,5 yıl ağır bir ekonomik kriz var. Sorumlusu olmadığı bu krizi, İYİ Partililer neden taşıyıcısı olacak, bedelini ödeyecek. Velev ki; Erdoğan ve AK Parti 360 vekili buldu. Erdoğan'ın istediği bir referandumun bu pazar görülen sonuçlarla geçme ihtimali yok."

İYİ Parti kurmaylarına göre de AKP ile de CHP ile de anlaşmadan, ülkücülüğe sapmadan, partinin merkezde bir yol çizmesi, doğru bir muhalefet dili geliştirmesi gerekiyor.

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