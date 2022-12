Zimski turizam i inflacija: bogati će se skijati bez gužve na pistama

Svi oni koji zarađuju od zimske turističke sezone ove godine se pitaju da li će potrošači, koji štede na svakom koraku kako bi amortizovali efekte inflacije od preko deset odsto, ponovo žrtvovati odmor na snegu. Prve naznake ukazuju na to da će ljudi s normalnim prihodima to ove godine zaista i da urade. Prema nekim ispitivanjima, dve trećine Nemaca zbog inflacije štedi i uzdržava se kad su u pitanju izdaci koji nisu preko potrebni.

Kratkoročne rezervacije

Ono što za sada javljaju tur-operateri ukazuje da je broj rezervacija hotelskih soba u padu. „Ukupno računamo s padom od 20 do 25 procenata“, kaže Tomas Gepert iz krovnog udruženja bavarskih hotelijera i ugostitelja.

Doduše, u periodu oko Božića i Nove godine kapaciteti su dobro popunjeni, ali je ostatak zime još uvek velika nepoznanica. Gepert se nada efektu viđenom prethodne zime, kada su gosti, poučeni iznenadnim promenama pandemijskih pravila, bukirali vrlo kratkoročno.

Oberhof u Tiringiji, Nemačka

Izuzetak su, kaže, najskuplji aranžmani. Njihova prodaja nije pala. „Procenjujemo da one dobrostojeće inflacija nije pogodila do te mere da bi menjali svoje navike što se zimskog odmora tiče“, kaže Gepert.

Slične vesti stižu i iz susedne Švajcarske. Tamo posebno luksuzni resorti, poput Sent Morica, beleže dobru popunjenost kapaciteta. „Prošla zima je bila dobra, a sve ukazuje na to da će i nastupajuća biti slična“, kaže Jan Štajner iz turističkog udruženja Sent Morica.

Računi za energiju gutaju zaradu

U Tirolu su za sada zadovoljni brojem rezervacija, ali razmišljaju o tome kako da, uprkos višim cenama smeštaja (od 7 do 15 odsto), pokriju povišene troškove, posebno kada je reč o energiji. „Promet će još možda i da bude u redu, ali zarada će, zbog povećanih troškova, biti osetno niža“, kaže Karin Zajler iz firme „Tirol verbung“ iz Insbruka.

U austrijskim i bavarskim skijaškim centrima već sada su pripremili mere štednje kako bi smanjili enormno povećane račune za energiju ove godine. Planira se ukidanje rada nekih skijaških liftova ili smanjenje frekvencije u periodima sa manje gostiju. Isto tako, u mnogim mestima neće biti noćnog skijanja pod reflektorima.

Zimsko selo u Francuskoj

Međutim, jednog „žderača“ energije skijaški centri ipak ne mogu da se odreknu: topova za veštački sneg. „To za nas nije luksuz, nego sredstvo za rad“, poručuju iz udruženja skijaških centara Austrije.

Istovremeno, i ove godine se očekuje stabilna zarada za proizvođače zimske sportske opreme. Oni su, za razliku od turističkih radnika, tokom pandemije profitirali zbog potrebe građana za rekreacijom na svežem vazduhu. Iako je ove godine prodaja, pogotovo preko interneta, u padu, trgovci i proizvođači i dalje očekuju dobre brojke. „Sport na otvorenom i dalje je u trendu“, poručuju iz Saveza nemačkih sportskih prodavnica.

nk (dpa)

