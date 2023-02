Zelenski, predsednik kojeg je Putin potcenio

Godinu dana nakon početka ruske invazije, Ukrajina se još uvek žestoko odupire. Za to je zaslužan i njen predsednik Volodimir Zelenski koji je iznenadio sve, a posebno agresora.

To je svetski rekord: nijedan šef države nije održao govor svaki dan u uporedivom vremenskom periodu. Volodimir Zelenski obraća se tako već dobrih godinu dana. Svakodnevno. Video-poruke ukrajinskog predsednika, ponekad snimljene u njegovoj kancelariji, a ponekad u skloništu, njegova su ratna hronika. One su dokument toga kako su se njegova zemlja i on sam promenili nakon ruske invazije.

Flešbek: 23. februara 2022, nekoliko sati uoči ruskog napada na Ukrajinu, Zelenski je snimio poseban govor. Obratio se svojim sunarodnicima i prvenstveno građanima Rusije, i pokušao da spreči nadolazeći rat. Pozvao je na proteste u Rusiji i upozorio: „Ako nas napadnu, ako neko pokuša da uzme našu zemlju, našu slobodu, naše živote i živote naše dece – mi ćemo se braniti“, rekao je Zelenski na ruskom jeziku. To je poslednji put da je taj tada 44-godišnjak viđen uredno obrijan i u odelu sa kravatom. „Ako budete napali, videćete naša lica, a ne naša leđa“, rekao je. I održao je svoje obećanje.

Poslednji govor pre rata, 23. februar 2022. Foto: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

„Potrebna mi je municija, a ne prevoz“

Nakon napada, Zelenski i njegova vlada ostali su u glavnom gradu, Kijevu, pa čak i vreme kada su ruske trupe napredovale prema predgrađima. To je iznenadilo mnoge. Pre svega je ruski predsednik Vladimir Putin očigledno računao s tim da će Zelenski da pobegne u zapadnu Ukrajinu ili u inostranstvo. Takvih ponuda je verovatno i bilo. Odgovor Zelenskog koji je prenela novinska agencija AP sada je već legendaran: „Potrebna mi je municija, a ne prevoz.“ Nema doduše dokaza da je to baš tako formulisao, ali poruka je ta koja dolazi do izražaja. Ona je Zelenskom donela mnogo simpatija u inostranstvu i ojačala borbeni duh njegovih sunarodnika.

Zelenski je i simbol zaokreta za 180 stepeni. U nedeljama uoči agresije mnogi su bili zbunjeni njegovim ponašanjem. Kada su zapadne tajne službe i šefovi država upozoravali na predstojeću rusku invaziju i povlačili osoblje ambasada iz Kijeva, Zelenski je reagovao osetljivo, s nepoverenjem i kritikom. Kasnije je to objasnio time da je želeo da izbegne paniku. Ali ruski napad promenio je sve.

Kamera – najjače oružje Zelenskog

U svom govoru 24. februara 2022, prvog dana rata, predsednik nosi maslinastozelenu bluzu. Vojni dres-kod ostao je njegov zaštitni znak sve do danas, kao i trodnevna brada. Takvog ga poznaje čitav svet, takav se pojavljuje u bezbrojnim intervjuima i na naslovnim stranama.

Drugog dana rata snimio je jedan od svojih najvažnijih i najpoznatijih spotova. Na otprilike poluminutnom snimku vide se Zelenski i državni vrh Ukrajine ispred predsedničkog ureda u Kijevu u večernjim satima. Osnovna poruka glasi: „Svi smo tu, ostajemo i borimo se.“

Zelenski u Kijevu u martu 2022. Foto: Ukranian Presidential Press Ofice/AP/picture alliance

U početku je i bio spreman na ustupke Moskvi, recimo oko želje Ukrajine za ulazak u NATO. Ali nakon što se saznalo za prve zločine ruske vojske i aneksiju daljih područja, odbacio je bilo kakve kompromise. I zna da je većina ljudi na njegovoj strani.

Kao ratni predsednik, Zelenski se oslanja na ono što najbolje zna: komunikaciju. Kamera postaje njegovo najjače oružje. Zelenski snima video u gradu, širi poverenje, ponača se ljudski, pronalazi prave reči. Takođe stalno putuje na front, susreće se s vojnicima, bilo u oslobođenom Izjumu ili u opkoljenom Bahmutu. U nekim govorima Zelenski se koristi snimcima iz ukrajinskih gradova koje je uništila ruska vojska.

Njegova popularnost, koja je strmoglavo pala uoči ruske invazije, od početka rata se utrostručila. Trenutno ga podržava 80 do 90 odsto građana Ukrajine. Kako je Vladimir Putin mogao toliko da ga potceni?

Putin nije ozbiljno shvatio Zelenskog

Odgovor možda leži u neobičnoj karijeri mladog predsednika. Zelenski je promenio karijeru i 2019. neočekivano postao predsednik. Pre nego što se kandidovao, bio je uspešan komičar, glumac i producent. Nekada je zabavljao tadašnjeg ruskog predsednika Dmitrija Medvedeva na pozornici tokom poseta Ukrajini. Bilo je to gotovo kao u onoj popularnoj satiričnoj seriji „Sluga naroda“, u kojoj sam Zelenski glumi školskog učitelja koji se kasnije uzdiže do šefa države. To je jedan od razloga zašto rusko rukovodstvo Zelenskog očigledno nije shvatalo ozbiljno i postupno je bivalo sve više i više iritirano time što Zelenski kao predsednik nije hteo da čini veće ustupke.

Kao komičar koji govori ruski, Zelenski je godinama ismevao tzv. „ukrajinizam“ i prozapadne političare. S druge strane, proruskog predsednika Viktora Janukoviča u svojim je šalama tretirao relativno blago. Negovao je odlične kontakte u Rusiji, a tamo je zarađivao i nakon aneksije Krima. Neki u Ukrajini su mu to veoma zamerali.

Ruska invazija bila je prekretnica. Kritike na račun Zelenskog su utihnule. Uspeo je da uveri mnoge skeptike, uglavnom zato što je ostao pri svom i nije pobegao. To takođe može da bude i posledica njegove socijalizacije. Zelenski je, naime, odrastao u Krivom Rogu, radničkom industrijskom gradu u jugoistočnoj Ukrajini.

Krivi Rog, rodni grad Volodimira Zelenskog (arhivska fotografija) Foto: Konstantin Sazonchik/itar-Tass/picture alliance

Iako je kao sin univerzitetskog profesora bio privilegovan, njegova generacija proživela je poslednje teške godine Sovjetskog Saveza koje su obeležili polukriminalni kodeksi ponašanja. Jedna od lekcija iz tog vremena je bila: od sukoba se ne beži. Kad je Putin napao Ukrajinu, Zelenski je mogao da iskoristi i to iskustvo. Gazda Kremlja to je potcenio. Putin se prema ukrajinskom predsedniku ponašao kao prema neiskusnom slabiću za kojeg je verovao da može brzo da ga porazi.

Dobri odnosi sa Zapadom

Zelenskom ne ide sve glatko, njegova vlada nije bez mana. Neki vodeći političari morali su da odu, a bez funkcija su ostali i bliski prijatelji predsednika. Sam predsednik izazvao je negativne reakcije u inostranstvu kada je u novembru potvrdio da je ruski projektil pao na poljsku teritoriju i ubio dvoje ljudi. Prema američkim informacijama, radilo se o ukrajinskoj protivvazdušnoj raketi.

Ali taj incident je izuzetak. Zelenski smatra da je njegov primarni zadatak obezbeđivanje veće pomoći za zemlju kroz prisustvo u medijima. Neprestano apeluje na zapadne političare i traži – neki kažu moli – za oružje. I to radi sa uspehom, jer se isporučuje sve više i više. Nijedan predsednik nije održao toliko video-obraćanja parlamentima ili konferencijama širom sveta kao Volodimir Zelenski. I to je isto tako svetski rekord.

