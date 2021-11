Zbog nove mutacije ograničen saobraćaj s Južnom Afrikom

Širenje nove, potencijalno veoma opasne varijante korona-virusa na jugu Afrike izazova zabrinutost u čitavom svetu. Stručnjaci strahuju da je varijanta B.1.1.529 ne samo veoma zarazna zbog neobično velikog broja mutacija, već da možda i lakše prodrire kroz zaštitni zid vakcine.

Južnoafrički institut za zarazne bolesti NICD objavio je da su prva 22 slučaja nove varijante otkrivena u Južnoafričkoj Republici. Za očekivati je da se pronađe i više slučajeva tokom analiza genoma koje se trenutno sprovode.

„Iako je situacija s podacima još uvek ograničena, naši stručnjaci rade prekovremeno sa svim sistemima praćenja kako bi razumeli novu varijantu i moguće implikacije povezane s njom“, navodi se u saopštenju. Slučajevi su potvrđeni i u Bocvani i Hongkongu.

Virus B.1.1.529 navodno ima i do 30 mutacija

Odjednom opet mnogo novih infekcija

Južnoafrički ministar zdravstva Džo Pala opisao je varijantu kao „ozbiljno zabrinjavajuću“ i kao uzrok „eksponencijalnog“ povećanja broja prijavljenih slučajeva u toj zemlji. Bilo je, kaže, upadljivo koliko je broj infekcija porastao poslednjih dana – nakon meseci s veoma malo pozitivnih testova. Porast je, prema njegovim rečima, uglavnom zabeležen u Pretoriji, Johanesburgu i Ekuhurleniju. On je pozvao Južnoafrikance da nose maske i da se vakcinišu.

Broj zaraženih u Južnoafričkoj Republici u sredu je porastao na više od 1.200, a još početkom meseca ponekad je bilo i samo oko sto novih slučajeva. Beta varijanta virusa otkrivena je u Južnoj Africi prošle godine. Sa oko 2,95 miliona slučajeva korone i više od 89.600 smrtnih slučajeva, to je najteže pogođena zemlja na afričkom kontinentu.

Najmanje deset mutacija

Naučnici ukazuju da nova varijanta ima najmanje deset mutacija, a neki govore i do 30. Poređenja radi, kada je reč o delta varijanti tu postoje samo dve varijante, a kod bete tri. Ričard Lesels s Instituta KRISP kaže da postoje znaci da se nova varijanta širi brže od delte i da bi ona mogla dodatno da optereti imuni sistem čoveka. Sledeći dani i nedelje su, kaže Lesels, ključni za prikupljanje više informacija. Do sada se, tvrde stručnjaci, varijanta širila uglavnom među mladima.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da „pomno prati“ novu varijantu. SZO će verovatno danas održati i sednicu na kojoj će se odlučiti da li bi trebalo da B.1.1.529 bude klasifikovan kao varijanta „od interesa“ ili kao „zabrinjavajuća“. Za očekivati je da će SZO na to sednici varijanti dati i neki grčki naziv.

Posledice za putnike

Zbog zabrinutost nakon širenja nove varijante, više zemalja ograničilo je avio-saobraćaj s Južnoafričkom Republikom i još nekoliko afričkih zemalja. Nemačka vlada je tu zemlju stavila na spisak područja sa „virusnom mutacijom“ i donela odluku o ograničavanju saobraćaja koja stupa na snagu od večeras.

„Aviokompanije smeju samo još da prevoze nemačke državljane u Nemačku“, izjavio je ministar zdravlja Jens Špan. Prema njegovim rečima, tom odlukom pogođene su i zemlje koje se graniče sa Južnoafriškom Republikom.

„Novootkrivena varijanta nas zabrinjava. Zato delujemo proaktivno i pravovremeno. Poslednje što nam treba jeste nova uvezena varijanta koja pravi još više problema“, rekao je Špan.

Jens Špan: Delujemo proaktivno i pravovremeno

Prethodno je i Izrael zbog nove varijante virusa stavio Južnoafrišku Republiku, ali i Lesoto, Bocvanu, Zimbabve, Mozambik, Namibiju i Esvatini u „crvene zemlje“. Stranci iz tih zemalja više ne smeju da ulaze u Izrael, a Izraelci koji se vraćaju iz tih zemalja moraju da budu u karantini 14 dana u hotelu predviđenom za to. Oni ipak, nakon sedam dana, mogu da izađu ukoliko dva PCR-testa budu negativna.

U Izraelu, nezavisno od nove varijante iz Afrike, strahuju da se zemlja nalazi pred novim talasom pandemije – to je procena nacionalonalnog poverenika za koronu Salmana Sarka. Prema njegovom mišljenju, aktuelni porast broja novih infekcija stiže „prerano i prebrzo“.

Izrael je u septembru s više od 11.000 novih slučajeva bio na vrhuncu pandemije. Zahvaljujući trećoj dozi vakcine, broj slučajeva ponovo je smanjen na prosečnih 400 dnevno. Smatralo se da je četvrti talas korone prevladan.

Prema navodima medija, stručnjaci novi rast broja slučajeva objašnjavaju između ostalog i padom imuniteta više od milion Izraelaca koji su primili drugu dozu vakcine pre više od šest meseci. Izrael je inače bio prva zemlja na svetu koja je krajem juča započela kampanju davanja treće doze.

Izrael prednjači s vakcinacijom - sada vakcinišu i decu

I Velika Britanija ograničava saobraćaj s Južnom Afrikom

I vlada Velike Britanije od danas ograničava avio-saobraćaj iz Južnoafričke Republike, Lesota, Bocvane, Zimbabvea, Esvatinija i Namibije. Putnici koji do tada stignu u Veliku Britaniju iz neke od tih zemalja moraju u karantin, a moraće i da urade PCR-test drugog i osmog dana nakon dolaska. Svi putnici koji su došli iz tih zemalja u proteklih deset dana pozvani da se izoluju i testiraju.

Do sada u Velikoj Britaniji nije identifikovan nijedan slučaj s novom varijantom. No, prema novinskoj agenciji PA, i do 700 ljudi svakoga dana stiže u Britaniju samo iz Južne Afrike. Još veći broj očekuje se uoči božićnih praznika.

I Japan i Singapur uveli su pooštrene kontrole za putnike iz Južnoafričke Republike i drugih zemalja s tog kontinenta. Indijsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da putnici iz Južne Afrike i drugih zemalja moraju da budu „konsekventno testirani i pregledani“.

U Brazilu smanjena indicencija

Istovremeno, iz Brazila, zemlje koja je bila snažno pogođena korona-virusom, stižu pozitivne vesti. Sedmodnevna incidencija u toj zemlji trenutno iznosi samo 30, na odeljenjima intenzivne nege u velikim gradovima nema nijednog pacijenta obolelog od kovida. Najmanje jednom dozom vakcinisano je 76 odsto građana.

