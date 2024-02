Zašto Ukrajina želi krstareće rakete Taurus?

Krstareće rakete Taurus KEPD-350 smatraju se jednim od najmodernijih oružja nemačke vojske Bundesvera. Te rakete duge pet metara i teške 1.400 kilograma izbacuju borbeni avioni, one imaju mlazni pogon i samostalno pronalaze cilj na zemlji koji im je zadat.

Kreću se brzinom do 1.170 kilometara na sat, dakle nešto manjom od brzine zvuka, lete na visini od oko 35 metara i zato ih neprijateljski radar teško otkriva. Domet im je do 500 kilometara. To znači da avion koji ih izbacuje ne mora nužno da ulazi u neprijateljski vazdušni prostor, već može iz daljine da napada ciljeve.

Za kakve ciljeve se upotrebljava Taurus?

Ratno vazduhoplovstvo pritom govori o „ciljevima velike važnosti“, kao što su bunkeri ili komandna mesta s kojih se upravlja neprijateljskim jedinicama. Taurus je u stanju da probije i više zidova od armiranog betona. U tu svrhu raketa se neposredno pre cilja podigne više u vazduh, a zatim se gotovo vertikalno obrušava na cilj s velikom kinetičkom energijom.

Pre nego što udari u bunker, Taurus se uspinje, a zatim gotovo vertikalno ponire Foto: Luftwaffe

Pre nego što stvarna bojna glava eksplodira, druga eksplozija probija rupu u zidu bunkera. Kroz tu rupu onda ulazi 400 kilograma težak takozvani „metalni penetrator“, koji senzorima ispituje koliki otpor još mora svladati. Tako Taurus može da probije i više spratova bunkera, pre nego što bojeva glava eksplodira.

Kako Taurus pronalazi cilj?

Taurus koristi više međusobno nezavisnih navigacionih sistema sustava kako bi leteo prema zacrtanom cilju. Satelitski sistem GPS za određivanje položaja na Zemlji zaštićen je od mogućih pokušaja ometanja. Drugi sistem koji koristi Taurus proverava konfiguraciju tla i poredi te podatke s ranije memorisanim podacima.

Taurus je opremljen laserskim daljinomerima i infracrvenim tragačima Foto: Bernhard Huber/MBDA

Uz pomoć video-senzora, Taurus može da se orijentiše i prema mostovima, rekama ili ukrštanjima puteva. Osim toga, Taurus može da odredi svoju poziciju tako što stalno meri svoje kretanje.

Kako bi ukrajinska vojska koristila Taurus?

Krstarećim raketama Taurus ukrajinska vojska bi mogla da napada ruske položaje daleko iza prve linije fronta. To bi joj omogućilo uništavanje puteva za snabdevanje ili komandnih centrala ruskih napadača. Ukrajina bi tako posebno mogla da napada ciljeve na Krimu, koji je pod ruskom okupacijom, što bi bilo presudno za vraćanje te njene teritorije.

Pogled iz vazduha na ciljno područje nakon udara Taurusa tokom jedne vojne vežbe Foto: Bundeswehr

Velika Britanija i Francuska već isporučuju Ukrajini svoje krstareće rakete „Storm Shadow“ i „Scalp“, koje su slične, ali imaju manji domet, a navodno nisu ni tako precizne kao Taurus.

Zašto nemačka vlada odugovlači s isporukom Taurusa?

Ukrajina bi raketama Taurus mogla da napada ciljeve i daleko na ruskoj teritoriji. To nemačka vlada želi da izbegne, jer strahuje od dalje eskalacije rata. Pre svih se kancelar Olaf Šolc zato protivi isporuci Taurusa. Moskva je u više navrata upozoravala da se Ukrajini ne isporučuju rakete Taurus ili američke ATACMS, ali ona istovremeno koristi rakete velikog dometa kako bi napadala ukrajinske gradove.

Iz stranaka nemačke vladajuće koalicije, kao i iz delova opozicije, sve češće se čuju zahtevi da se Ukrajini isporuče rakete Taurus. Tvrdi se da bi samo s njima Ukrajina bila u stanju da se odbrani od ruskih napada.

Koliko brzo bi Nemačka mogla da isporuči Taurus?

Od oko 600 raketa Taurus koje ima Bundesver, između 150 i 300 verovatno je spremno za upotrebu, a ostale bi najpre morale da budu pripremljene. Cena jedne rakete je oko milion evra. Pre toga bi krstareće rakete Taurus, koje je razvio koncern MBDA, morale da budu prilagođene za borbene avione ukrajinske vojske. Rakete Taurus, koje ima Bundesver, prilagođene su za avione tipa Tornado i Eurofajter.