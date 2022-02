Zašto je Turska otela svog trgovca oružjem i zašto je to Ukrajina dozvolila

Kad se turski predsednik Erdogan pojavi na televiziji, svi u Turskoj znaju da se radi o nečem važnom. Erdogan je tako nedavno saopštio da u Ukrajini uhvaćen Nuri Gokan Bozkir - čovek za kojeg u Turskoj većina nikada nije čula.

Taj TV nastup u kojem je pohvalio i dobru saradnju s ukrajinskim "sagovornicima" u akciji hvatanja Bozkira. - desio se sedam dana pre Erdoganove posete Ukrajini (03.02.2022) - u vreme kada Kijev traži međunarodne partnere s obzirom na rastuću vojnu prisutnost Rusije na granici.

Eksperti pretpostavljaju da je Ukrajina spremna na ustupke potencijalnim saveznicima u zamenu za podršku u trenutnoj krizi – pogotovo nakon što su se partneri poput Nemačke ograničili samo na slanje zaštitnih šlemova.

Turska ima odličnu mornaricu i zato je za Ukrajinu važno da je ima na svojoj strani, što je više moguće.

I upravo zato, smatra Bozkirov advokat, ukrajinske vlasti su pomogle ili su tolerisale akciju turske tajne službe: "Ukrajina je odlučila da Turskoj uruči jedan poklon."

Ko je Bozkir i zašto je toliko važan za Erdogana?

Gokan Nuri Bozkir

Istraživanje DW-a pokazuje da je Bozkir bio zviždač i da je hteo da obelodani priču o tajnim turskim pošiljkama oružja u ratna područja. Mnogi veruju da je on predstavljao pretnju predsedniku Erdoganu: kao gotovo niko drugi, mogao je razotkriti da Turska sistematski krši međunarode sporazume.

Bozkir je očigledno bio važan deo tajne mreže koja je oružjem snabdevala Siriju i Libiju. Reč je o isporukama oružja, koje morale da ostanu apsulutno tajne, i na kojima je turska vlada zaradila mnogo novca.

Bivši elitni vojnik, a kasnije trgovac oružjem, sada je sklonjen - očito kako bi bio ućutkan. Tokom svog nastupa u provladinim medijima, Erdogan je objasnio da je Bozkira uhvatila turska tajna služba MiT- u Ukrajini.

"Naša tajna služba je otkrila da se ta osoba skriva u Ukrajini. Razgovarali smo s predsednikom Zelenskim o njegovom hapšenju i vraćanju u Tursku", rekao je Erdogan. "Naša tajna služba i dobra saradnja s našim partnerima omogućili su da dođe do ovog hapšenja."

Zviždač obelodanio tajnu

Bozkir je postao rizik za vladu kada je počeo da ​eksplozivnim informacijama snabdeva ukrajinski novinski portal "Strana"​: na primer, o tome kako je po nalogu Turske kupovao oružje u raznim istočnoevropskim zemljama, koje su saradnici turske tajne službe potom prodali islamističkim pobunjeničkim grupama u Siriji. Radi se o oružju vrednom stotine miliona dolara, ukupno 50 pošiljki.

Bozkiru je posao godinama išao dobro. Ali, kada je pokušao da proda oružje Siriji u sopstvenom aranžmanu i za svoj račun, turska policija je presrela njegovu pošiljku. Bozkir je morao da pobegne. Pomogli su mu saučesnici iz turske tajne službe MiT-a i nekako ga izveli iz zemlje.

Bozkir je zatražio politički azil u Ukrajini. Bojao se da će se turske vlasti okrenuti protiv njega i pored toga što su mnoge operacije, u koje je bio uključen, imale odobrenje vlade. I zato je počeo da javnosti dostavlja dokumente i informacije.

Borba protiv izručenja

Turska je na Bozkirov zahtev za azil u Ukrajini odgovorila takozvanom "Red Notice", odnosnom Interpolovim poternicom. U njemu Erdoganova vlada poziva na hapšenje i izručenje Bozkira zbog njegove povezanosti s ubistvom turskog intelktualca Nedžepa Hablemitoglua 2002. godine. Taj slučaj još nije rešen, ali u zahtevu za izručenje Bozkira koji je na uvid dobio DW, Turska navodi dva svedoka koji se sećaju da su videli Bozkira u automobilu - u blizini mesta zločina. Bozkirov ukrajinski advokat smatra da su optužbe izmišljene.

"Pažljivo sam pročitao dokumente koje je dostavila turska strana", rekao je advokat Roman Denjsiuk za DW. "Oni su vrlo sumnjivi. Nema dirketnih dokaza o Bozkirovoj umešanosti u profesorovo ubistvo."

Ukrajinski sudovi već dve godine rešavaju zahtjev za izručenjem, a suci još nisu doneli pravosnažnu presudu. Ne osvrćući se na to, saradnici turske tajne službe sada su oteli Bozkira iz Ukrajine - još uvek je nejasno jesu li to učinili uz znanje ili čak pomoć ukrajinskih vlasti. Ni ukrajinska, ni turska vlada nisu bile spremne da to komentarišu za DW.

"To što su ukrajinske službe bezbednosti učinile je prema ukrajinskom zakonu protivzakonito", kaže advokat Denjsiuk. "Oni su prekoračili ovšćenja, i zbog toga mogu krivično odgovarati”.

Na nišanu Turske

Zapravo, Nuri Gokan Bozkir nije izolovan slučaj. I drugi su takođe bili na meti turske vlade zbog otkrivanja internih detalja o tajnim pošiljkama oružja i mrežama koje stoje iza te trgovine.

Čan Dundar

Najistaknutija žrtva je turski novinar Čan Dundar. On je 2015. objavio video, na kojem se po prvi put vidi isporuka turskog oružja Siriji. Zbog toga je optužen za izdaju državne tajne. Nakon sudske rasprave u Istanbulu, za dlaku je izbegao pokušaj atentata. Dundar je potom otišao u egzil i osuđen je u odsustvu na 27 godina zatvora.

Dundar je uveren da turska vlada namerno koristi takvu taktiku. Kaznene prijave s izmišljenim optužbama i tzv. vanrednim izručenjima kao u slučaju Bozkira, sredstvo su da se ućutkaju neugodni kritičari a potencijalni zviždači spreče da odaju osetljive informacije, izjavio je Dundar za DW nakon Bozkirovog hapšenja.

"To je standardna praksa turske vlade. Ućutkuju one koji hoće da razotkriju prljava stvari učinjene po nalogu države. Oni na vlasti znaju da Bozkir zna puno o njihovom korumpiranom sistemu i da će sva prljavština izaći na videlo ako on progovori."

Vanredne akcije isporučivanja

Organizacija Freedom House sa sedištem u Vašingtonu dokumentovala je da je Turska od 2014. umešana u najmanje 58 slučajeva "vanrednog izručenja" – odnosno otmice građana. U studiji iz 2021. ta organizacija piše da je broj međunarodnih poternica poslednjih godina naglo porastao. Turska koristi "Red Notice" da vrati kritičare i navodne neprijatelje države u Tursku.

Pritom je signifikantno "snažno oslanjanje na isporučenja, u koja turska vlada i njena tajna služba uveravaju treće zemlje, ubeđujući ih da izruče ljude bez odgovarajućeg postupka i bez ikakve naznake legitiminosti takvih akcija".

Turski predsednik Erdogan je u pomenutom TV- nastupu zapretio drugim mogućim zviždačima. „Želim da iskoristim priliku da se obratim svim "izdajicama", rekao je i dodao: "Gde god da odete, nećete pobeći od turskog pravosuđa i odgovaraćete za ono što ste počinili".

