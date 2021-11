Zašto je nemački novinar uhapšen u Hrvatskoj?

Sebastijan Leber, bloger i novinar berlinskog lista Tagesšpigel, prošle srede (17. novembar) je otputovao u BiH kako bi izveštavao o izbeglicama koje se nalaze u toj zemlji. Preciznije, o praksi takozvanih pušbekova za koje se optužuje hrvatska policija. To je situacija kada se izbeglice ilegalno potiskuju nazad u susednu zemlju, pri čemu im se, kako kaže Leber, „oduzima elementarno pravo, a to je mogućnost podnošenja zahteva za azilom“.

Leber je na spoljnoj granici EU hteo da istraži način na koji hrvatske vlasti, kako kaže, „sistematski krše Ženevsku konvenciju o statusu izbeglica“. Ali, umesto da radi novinarski posao, on je završio u zatvoru. Šta se dogodilo?

Dve verzije priče

Tu postoje dve verzije priče – jednu je zvaničnim saopštenjem objavila karlovačka Policijska uprava, a drugu je u izdanju Tagesšpigela od ponedeljka (22. novembar) ispričao sam novinar. Te dve verzije se razlikuju i u ključnom delu – zbog čega je novinar uopšte uhapšen.

U saopštenju koje je u subotu objavila hrvatska policija piše da su pripadnici MUP u petak u Cetingradu, tik uz Veliku Kladušu koja je preko granice, „zatekli sedmoro stranih državljana s kojima je bio i jedan muškarac koji je izjavio da je novinar i nemački državljanin, a za koje je postojala sumnja da su nezakonito prešli državnu granicu“.

Nad 44-godišnjim nemačkim državljaninom je sprovedeno kriminalističko istraživanje te je, kako tvrdi MUP, utvrđeno da je „19. novembra nezakonito pešice iz BiH, zajedno sa zatečenim stranim državljanima, ušao u Hrvatsku te im pomogao u nezakonitom prelasku i tranzitu po Republici Hrvatskoj“.

Nemački novinar tvrdi da MUP ne govori istinu, osim da jeste uhapšen u petak oko 11 sati u blizini Cetingrada. „Policija je kasnije tvrdila da su me tamo ulovili sa grupom izbeglica. Već i ta tvrdnja je neistinita. Zapravo sam iz daljine video kako na podu sedi grupa migranata koje su okružili policajci. Jedna od tih osoba je bila devojčica koja je glasno plakala. Nakon toga sam prišao policajcima. Dakle: nije me policija uhvatila kod migranata, već sam se iz udaljenosti od više od sto metara približio migrantima i policajcima koji su ih okruživali.“

Leber između ostalog tvrdi da je hteo da zapiše registraciju policijskog vozila, te da ga je jedan od policajac odgurnuo. Na kraju je, kaže, morao policiji da preda i svoju beležnicu.

Kasnije policija, prema Leberovim navodima, nije htela da dokumentuje njegovu izjavu da je bio odgurnut. Umesto toga su, piše Leber, policijski službenici pokušali da ga nagovore da potpiše neki dokument kojim bi potvrdio da protiv njega nisu primenjene „nikakve prisilne mere“. On je odbio da potpiše papir.

Novinar kažnjen sa 3.600 kuna

Devet sati nakon hapšenja je saznao da ga policija sumnjiči za krijumčarenje grupe migranata – iste one koju je, po njegovim navodima, policija već uhvatila i pre nego što im se približio. Tada je saznao i da mu u najgorem slučaju preti kazna od osam godina zatvora.

U policijskom saopštenju ne navode se nikakvi detalji o okolnostima hapšenja, samo se potvrđuje da je nemački novinar uz optužni predlog doveden u Prekršajno odeljenje Opštinskog suda u Karlovcu koji mu je „zbog počinjenog prekršaja nezakonitog prelaska državne granice izrekao novčanu kaznu u iznosu od 3.600 kuna, dok je za prekršaj pomaganja u nezakonitom prelasku oslobođen krivice“.

Iz toga proizlazi da sud nije video dovoljno dobar razlog za proglašavanje Lebera krivim za krijumčarenje ljudi. Nadležna policijska stanica Cetingrad najavljuje da će u zakonskom roku uložiti žalbu zbog oslobađajućeg dela odluke.

Ostali zatečeni strani državljani (četiri punoletne i tri maloletne osobe) izrazili su nameru da podnesu zahtev za azil, piše MUP.

U policijskoj stanici u Cetingradu, nemački novinar je prema sopstvenim rečima doživeo „nekoliko poniženja i šikaniranje“. Tvrdi da mu prvo nije dozvoljeno ni da ode u toalet. „A onda su me poslali na poljski WC u dvorištu. Kada sam ih zamolio da mi dozvole da operem ruke, policijski službenik mi je predbacio da želim da špijuniram u zgradi. Sedam sati mi nije bilo dozvoljeno da obavim telefonski poziv na koji sam zakonski imao pravo.“

Leber ipak napominje da je među policajcima bilo i onih koji su mu signalizirali da smatraju apsurdnim optužbe za krijumčarenje ljudi, ali da ne mogu ništa učiniti: „Odluka koju moraju da sprovedu doneta je na višem nivou“, prenosi Leber.

Iskaz je, kako tvrdi, dao tek pred ponoć, snimljen je video-kamerom i „tokom noći poslat državnom tužiocu. A on je idućeg jutra odlučio da nema razloga za podizanje optužnice zbog krijumčarenja ljudi“.

Nemački novinar opisuje da policija u Cetingradu nije htela da odustane i da je sve prebačeno u nadležnost jednog sudije – umesto optužbi za krijumčarenje ljudi kao krivično delo, on kaže da je sve preinačeno u „krijumčarenje ljudi kao prekršaj“.

Pre odlaska na sud, Leber je, kako kaže, saznao da neće imati advokata „jer to nije ni predviđeno u slučaju prekršaja“, te da mu je rečeno da ima dva sata u kojima sam može da nađe pravnog zastupnika, ako želi.

Naručeni fotograf?

Leber dodaje i da su se dva policajca iz Cetingrada prilikom dolaska u Karlovac „ponašali drugačije nego inače“. Nakon izlaska iz vozila uhvatili su ga odjednom za ruke, kao da su hteli da spreče eventualni beg. Zbog čega?

Novinar pretpostavlja da je to bilo jer je „ispred ulaza na sud čekao jedan paparaco, i to u subotu u 13 sati, zgrada je bila pusta, on je napravio nekoliko fotografija i onda se izgubio. Očito je samo čekao na privođenje nemačkog novinara“. Leber pretpostavlja da je fotograf dobio informaciju od policajaca.

Ta fotografija se u međuvremenu masovno deli na društvenim mrežama u Nemačkoj – pogotovo se u desničarskim krugovima huška protiv nemačkog novinara, a hvali rad hrvatske policije. Leber se naziva „levičarskim krijumčarem ljudi“. Nemački novinar tvrdi da je dobio i pretnje smrću, da mu ljudi pišu kako žele da doživotno završi u zatvoru ili da ga „barem siluju izbeglice“.

No, sudski proces je, piše novinar, završio nešto drugačije nego što su se nadali policajci iz Cetingrada. Sudija je odbacila optužbe za krijumčarenje ljudi, te ga prekršajno kaznila zbog ilegalnog prelaska granice: „Ja sam stvarno prešao preko zelene granice na hrvatsku teritoriju. Ne znam gde se tačno nalazi granica, jer ne postoje nikakve oznake ili ploče.“

„Kao da zakoni ništa ne vrede…“

Berlinski Tagesšpigel je Leberova svedočenja objavio na svom portalu u opširnom članku – pod naslovom „Uhapšen od strane hrvatske policije – kako se na spoljnoj granici EU ne poštuje sloboda medija“. Slučaj je izazvao veliku pažnju i drugih medija koji su objavili vest o hapšenju i postupcima hrvatskih vlasti. Na društvenim mrežama se dosta o tome diskutovalo u novinarskim krugovima.

Poznati nemački autor Tim Ren, istraživački novinar lista Velt, napisao je da je hapšenje Lebera „razlog da ponovno otputuje“ u Hrvatsku. Ren je naime nekoliko puta istraživao rad hrvatske policije. Objavio je i veliku priču o okolnostima zaustavljanja kombija punog migranata kod Donjeg Lapca i hrvatskim policajcima „nemilosrdno“ love ljude.

Na Tviteru sada Ren piše: „I ja sam u više navrata za Velt bio na granici Hrvatske/Bosne. Hrvatska policija u zaštiti granici deluje bez milosti, kao da zakoni ništa ne vrede. I baš zato je važno da novinari tamo pomno istražuju. Siguran sam da će se prigovori na račun Sebastijana Lebera ispostaviti kao pogrešni.“

