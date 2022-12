Začarani krug siromaštva u nemačkim zatvorima

U Nemačkoj ima oko 45.000 ljudi u zatvorima. Pored besplatne osnovne ponude namirnica i proizvoda za svakodnevni život, oni jednom nedeljno mogu da izaberu nešto dodatno da kupe. I to po cenama koje su mnogo veće nego „napolju", iz razloga što jedna jedina kompanija snabdeva skoro svih 160 zatvora u Nemačkoj i samim tim ima monopol. Primera radi, flaša mineralne vode u zatvoru košta i do 34 centa umesto 19 centi u diskontu.

Zatvorenici retko tema u politici

Malo je političara u Nemačkoj koji se zalažu za interese zatvorenika i upozoravaju na ozbiljne posledice koje inflacija ima po ovu skoro zaboravljenu grupu.

Julijane Nagel

Julijane Nagel, koja član partije Levice u parlamentu pokrajine Saksonija, jedna je od retkih koja se interesuje za zatvorenike.

„Naknada za zatvorenike koji rade, koja je preniska, mora konačno da se poveća. Oko 2.000 od ukupno 3.500 zatvorenika u saksonskim zatvorima je zaposleno. Oni primaju platu od maksimalno 2,15 evra po satu i nisu čak ni uključeni u obavezno penziono osiguranje", kaže Nagel.

pročitajte još:Nemačka: U bogatoj zemlji svako peto dete je siromašno

Ova političarka prilično precizno opisuje realnost u zatvorima širom Nemačke. Većina zatvorenika radi, to je obaveza u 12 od 16 pokrajina. Oni rade u kuhinjama, stolariju ili kao bravari. I za to dobijaju jedan do tri evra na sat.

Inflacija pojede i to malo novca

Kroz radne obaveze, cilj je da se zatvorenicima pokaže "vrednost redovnog rada za život bez kazne". Radi se o resocijalizaciji zatvorenika i o njihovoj pripremi za život na slobodi, pošto se zatvorenici koji rade po zakonu ne smatraju zaposlenima. Zatvorenici, pak, to vide kao signal - da se pošten rad ne isplati.

U zatvoru u Vajterštatu

Zbog inflacije ljudi u zatvorima sada manje novca troše na sredstva za higijenu kao što su dezodorans, šampon ili brijač, za pozive ili za namirnice kao što su voće, jogurt ili mineralna voda, dakle stvari koje prevazilaze osnovne potrebe.

Zatvorenici se zato sada zalažu s jedne strane za odgovarajuću platu, koja se zasniva na minimalnoj zaradi, ali i za adekvatne cene hrane.

Savezna vlada želi da uvede pravo na penziju

Ljudi koji su prekršili zakon često ulaze u zatvor sa dugovima, a iz njega izlaze sa još više. Osim toga, rad u zatvorima se ne računa za penziju, te ove ljude čeka bauk siromaštva u starosti. Stručnjaci sumnjaju da je stopa povratnika u zatvor visoka, upravo zbog nedostatka prava na penziju. Gotovo svaki drugi zatvorenik u prve tri godine slobode počini još jedno krivično delo.

Manuel Macke

Uključivanje zatvorenika u penziono osiguranje je u koalicionom sporazumu semaforske vlade. Davno zakasneli korak, kaže nacionalni portparol sindikata zatvorenika Manuel Macke.

pročitajte još:Nemački studenti – zaboravljeni u krizi

„Dugovi onih koji su u zatvoru rastu dok su oni na odluženju kazne. A čak i da bi bili prevremeno pušteni, u većini slučajeva moraju da imaju izveštaj veštaka što košta između 5.000 i 6.000 evra. Zatvor je začarani krug iz kojeg nema izlaza"

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.