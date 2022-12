Vesprem 2023: šarm provincije na jezeru

Vesprem je jedan od najstarijih gradova Mađarske, star je skoro koliko država i hrišćanstvo u njoj. U 11. veku tu je bilo prvo biskupsko sedište. Tu je i prvi univerzitet u Mađarskoj, a u gradu su vekovima krunisani mađarski kraljevi. Danas u tom gradu živi oko 60.000 ljudi i mesto je prožeto industrijom i kulturom. Zbog muzičke raznolikosti tog regiona, Unesko je Vesprem proglasio „gradom muzike“.

„Što se tiče sociografije, postoji sloj takozvanih ’belih kragni’ i sloj ’plavih kragni’ – inženjeri koji rade u brojnim fabrikama i koji su studirali na ovdašnjem univerzitetu, kao i radnici koji rade u fabrikama“, objašnjava Zoltan Mesaroš, bivši rukovodilac projekta Vesprema kao evropske prestonice kulture.

Vesprem je imao dva velika konkurenta u zemlji – Đer i Debrecin: „Postojao je za nas jasan cilj, ali to je istovremeno bila borba Davida i Golijata. Bili smo najmanji, ali smo imali najveći entuzijazam“, objašnjava Mesaroš razloge pobede. Postoji još jedan razlog. Vesprem se prijavio za titulu glavnog grada kulture na kontinentu zajedno sa regionom Balatona. Severna obala jezera je nadomak grada i grad je bez Balatona nezamisliv: „Ja sebe smatram i stanovnikom Balatona i Vesprema. Stanovništvo ovde ima dvostruki identitet. Najveći broj njih provodi letnje mesece na jezeru, a ostatak godine u gradu. Ta blizina jezera je i blagoslov i prokletstvo, pošto jezero privlači brojne turiste – ali ih tako uzima gradu“, dodaje Mesaroš uz obešenjački osmeh.

Zoltan Mesaroš: Bili smo najmanji, ali smo imali najveći entuzijazam

On zajednički nastup grada i regiona posmatra kao interesantan izazov: „Mene zanima kako Vesprem može da preispita svoje veze sa okolinom i da ih ponovo uspostavi. To je zadatak za narednih deset do dvadeset godina. Balaton, na primer, ima ekološki problem – a taj problem se ne može rešiti za godinu dana. Ali mi našim posetiocima možemo skrenuti pažnju na to“.

Sanacija i održivost

Jedno od važnijih nastojanja organizatora je da postojeće zajednice grada i regiona bolje poveže. Cilj je da se zaustavi odseljavanje mladih ljudi i studenata, da se podstakne doseljavanje. Brojni kulturni događaji ukazivaće na postojeće probleme i doprineće tome da ovaj kraj bude na održiv način vredan življenja.

Samo 26 kilometara od Vesprema je Inota sa bivšim rudnikom smeđeg uglja koji je ugašen posle pada komunističkog režima. Napušteni visoki dimnjaci će poslužiti kao mesto održavanja festivala svetla kao i elektronske i eksperimentalne muzike. Danijel Bešnje je na čelu projekta: „Ovo je najveći industrijski relikt u Mađarskoj. Nama je važno da dopremo do stanovnika. Elektrana im je prirasla za srce, jer su im roditelji ili dedovi i bake ovde radili. Oni imaju odnos prema tom mestu. Mi dajemo dobar primer jer ovaj prostor ispunjavamo životom. Hoćemo da napravimo održivi program i da ga organizujemo svake godine.“

Nekadašnja termoelektrana na lignit postala je mesto održavanja svetliosnih festivala i koncerata elektronske muzike

U jugozapadnom delu grada godine 1903. je izgrađeno sirotište koje je danas napušteno. 2023. će obnovljena zgrada postati centar za kulturu i slobodne aktivnosti. Centar ActiCity nudi odlične uslove za vežbanje i nastupanje grupa na istom mestu, a do sada su bile rasejane po gradu. Klasični balet, narodne igre, različite društvene igre, moderni oblici kretanja mogu konačno da posluju ekonomski održivo na jednom mestu.

Kuća Rutner koja je izgrađena početkom 19. veka bukvalno je u zadnjem času izbegla rušenje. Ovo je dobar primer ponovnog integrisanja u grad nekada opasne okoline u kojoj su živeli samo beskućnici. Kuća je mogla da postane luksuzni hotel, ali organizatori su imali drugu viziju. Preispitali su smeštajne kapacitete u gradu i nisu našli ništa pogodno za đačke ekskurzije. Zbog toga ovde nastaje hostel za đake.

Iz dvorišta se liftom stiže do bivšeg zatvora u tvrđavi iznad grada. Već su pronađeni investitori za obe građevine.

Oronulo nekadašnje sirotište pretvoreno je u kulturni centar

Pas od papira i druge zanimljivosti

„Nikad više dosadno veče utorkom“, glasi moto restorana „Papirkutya“ u starom gradu. Do sada je gradu nedostajalo mesto na kojem se objedinjavaju gastronomija, ponuda regionalnih vina i zanimljive manifestacije. U starom gradu naveče nije bilo živo, pa su oko 2.000 studenata radije ostajali u kampusu. Ovaj lokal – u prevodu „Papirni pas“ – namerava to da promeni jer utorkom naveče priređuje koncerte. Promeni slike će doprineti i brojni novi kafei, barovi, kafići.

Posetioce očekuje 3.000 manifestacija. Podrobnije informacije i orijentacija u programu nudi i nova aplikacija. Projekat će zvanično biti otvoren 21. januara uličnom žurkom, u februaru će se održati festival savremene književnosti, u aprilu je festival bluza, a u maju međunarodni festival plesa. Za juni je planiran festival mađarskog filma, u julu sledi operski festival. U avgustu će se održati festival „svetske muzike“, a spomenuti festival svetla u Inoti planiran je za septembar. Uslediće festival džeza u novembru. Neće biti nekog spektakularnog završnog festivala, ali će biti organizovana solidna gradska proslava.

„Nikad više dosadno veče utorkom“, glasi moto restorana „Papirkutya“

Celi projekt podržala je mađarska Vlada sa 70 milijardi forinti (175 miliona evra). Trećina je predviđena za manifestacije i upravne troškove, a dve trećine su ulaganja u infrastrukturu.

Promućuran koncept, organizacija puna entuzijazma i dovoljno sredstava – na taj način će grad sa svojom okolinom dospeti u centar evropske pažnje. Vesprem se izgleda dobro pripremio.

