Većina Nemaca protiv članstva Ukrajine u NATO

Prema anketi „Dojčlandtrend“, koja se redovno sprovodi za javni servis ARD, većina Nemaca odbija prijem Ukrajine u NATO. Više od polovine anketiranih (53%) je protiv članstva – od toga je 31 odsto protiv članstva u narednim godinama, dok je čak 22 odsto protiv toga da Ukrajina ikada postane članica tog vojnog saveza.

Istovremeno, 28 odsto ispitanih Nemaca s pravom glasa je protiv članstva te zemlje u NATO u trenutnoj situaciji, a 19 odsto ispitanih nije moglo ili nije htelo da komentariše to pitanje.

Pitanje članstva Ukrajine u NATO je centralna tačka u napetoj bezbednosnoj situaciji u Evropi. Kao garanciju bezbednosti, Rusija između ostalog zahteva da njena susedna država ne bude primljena u NATO.

Velika većina odobrava ukidanje pandmijskih mera

Istraživači su se bavili i odlukom nemačke savezne i pokrajinskih vlada o opsežnom ublažavanju mera protiv korone i utvrdili da to nailazi na jasno odobravanje nemačkih građana: 67 odsto smatra taj korak prikladnim, 27 odsto neprikladnim.

Ovakve table na kojima piše da je dozvoljeno samo za vakcinisane, testirane i sl, uskoro u Nemačkoj više ne bi trebalo da postoje

Savezna i pokrajinske vlade dogovorile su se da do kraja marta u velikoj meri ukinu aktuelne mere protiv korona virusa, a simpatije za to preovladavaju u svim slojevima stanovništva i glasača. Najviše zagovornika ima u redovima Liberala (FDP) – 72 odsto i Alternative za Nemačku (AfD) 83 procenata. Nešto oprezniji su Nemci stariji od 65 godina, ali i oni daju pretežno pozitivne ocene za ukidanje mera (57 do 34 odsto).

Vladajuća koalicija ima podršku 48 odsto Nemaca

Ispitavanje javnog mnjenja „Dojčlandtrend“ redovno postavlja pitanje: kako bi glasali da su u nedelju izbori? Ove sedmice odgovor glasi: Socijaldemokrate (SPD) bi dobili 24 odsto glasova, dva procentna poena više nego pre dve nedelje, a konzervativni Demohrišćani (CDU i CSU) ostali su najjača snaga sa 26 odsto, što je ipak za jedan procenat manje nego pre mesec dana. Zeleni (15%) i Liberali (9%) takođe su izgubili po jedan procentni poen, AfD ostaje na 12 odsto, ka i Levica na svojih pet procenata.

Sve u svemu, vladajuću koaliciju, SPD, Zeleni i FDP, podržava ukupno 48 odsto građana.

Istraživanje „Dojčalndtrend“ sprovedeno je 15. i 16 februara telefonom i onlajn na slučajnom uzorku od 1.202 osoba s pravom glasa u Nemačkoj.

dr/tagesschau

