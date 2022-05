Vazduh koji izdišemo otkriva da li smo seksualno uzbuđeni

Ubrzan rad srca, krv koja juri ka određenim delovima tela, proširene zenice… Sve su to dobro poznati znaci da je neka osoba seksualno uzbuđena. Ali sada su naučnici iz Istraživačke laboratorije za ljudsku seksualnost (SekLab) pri portugalskom Univerzitetu Porto, a u saradnji sa Maks Plank Institutom iz Majnca, otkrili da postoji još jedan jasan signal seksualne uzbuđenosti. Oni su, naime, u zajedničkoj studiji otkrili da se seksualno uzbuđenje primećuje i kroz – vazduh koji osoba izdiše.

Džonatan Vilijams, hemičar koji radi na ispitivanju vazduha u prašumama i velikim gradovima, zajedno sa naučnicima sa Univerziteta Johanes Gutenberg, 2018. godine otkrio je da ljudi, kada se plaše u bioskopu, izdišu veliku količinu takozvanog izopena. „ta studija je privukla mnogo pažnje“, kaže uz osmeh Vilijams za DW. Ta grupa naučnika za svoje otkriće dobila je 2021. takozvanu Šnobelovu (Ig Nobelovu), satiričnu nagradu odnosno parodiju Nobelove nagrade, koja se dodeljuje za otkrića koja najpre izazivaju osmeh i sumnjive su naučne vrednosti. Naučnici su, međutim, nastavili da istražuju hemiju ljudskih emocija.

Hemija seksualnog uzbuđenja

U želji da ispitaju hemiju seksualnog uzbuđenja, uradili su malu, pilot studiju, u kojoj je 12 muškaraca i 12 žena postavljeno ispred ekrana u „SekLabu“ na Univerzitetu u Portu. Učesnici su gledali različite desetominutne video-zapise u nasumičnom redosledu – najpre dokumentarac o prirodi, pa horor-film, pa fudbalsku utakmicu, pa zatim film za odrasle. Pritom je jedan deo naučnog tima ispitivao uzbuđenje u genitalijama koristeći različite senzore, a hemičari su analizirali vazduh koji izdišu ispitanici.

Dok su se video-klipovi smenjivali, nivoi glavnih hemijskih komponenti daha, poput acetona i metanola, nisu se menjali, bez obzira na emocionalno stanje učesnika. „Ali, neki elementi u tragovima divlje su fluktuirali“, kaže Vilijams. On dodaje da, iako je nivo seksualnog uzbuđenja veoma individualan, pronađeni su veoma jasni hemijski signali koji povećavaju koncentraciju kada neko oseća uzbuđenje.

U pitanju su supstance koje se zovu fenol, krezol i indol, i one su proizvodi razgradnje aminokiseline triptofana. Triptofan je jedna od ključnih aminokiselina koje organizam koristi za izgradnju serotonina, jednog od najvažnijih neurotransmitera koji je zadužen za dobro raspoloženje i opštu dobrobit.

Miris požude

Za Vilijamsa je naročito zanimljiv porast indola. „U visokim koncentracijama, to je supstanca koja prouzrokuje miris fekalija“, kaže Vilijams. Međutim, u malim dozama, poput onih koje se nalaze u ljudskom dahu, to jedinjenje miriše na cveće i zato je često sastavni deo parfema. „Parfemima to daje seksi notu“, objašnjava hemičar.

Nasuprot tome, nivo izoprena, mirisa straha, koji su Vilijams i njegove kolege pronašli u vazduhu bioskopske sale, primetno je opao dok su učesnici u novoj pilot studiji „SekLaba“ gledali film za odrasle.

Može li se osetiti uzbuđenje u dahu partnera?

Rezultati analiza daha bili su jasniji kod muškaraca nego kod žena. Povećanje hemijskih markera uzbuđenja u dahu bilo je manje izraženo kod žena, a merenja uzbuđenja genitalija senzorima takođe su pokazala da je ono manje izraženo kod žena, nego kod muškaraca tokom gledanja filma za odrasle.

„Studija je rađena na suviše malom uzorku da bi iz nje mogli da se izvode opšti zaključci“, kaže Vilijams, ali rezultati su, dodaje, dovoljno zanimljivi da bi se ispitivanje nastavilo sa eventualno 1.000 ili više učesnika. Ipak, kako dodaje, „nije baš jednostavno pronaći subjekte za istraživanje seksualnog uzbuđenja, jer mnogi ljudi ne žele da imaju senzore na genitalijama.“ Zato bi, kaže Vilijams, analiza daha mogla da bude pogodna alternativa. Naredne studije bi možda mogle da odgovore čak i na pitanje: Mogu li da osetim seksualno uzbuđenje svog partnera kroz vazduh koji izdiše?

Vilijams misli da je to sasvim moguće. „Znamo da ljudi reaguju na signale koje hemijske supstance u vazduhu izazivaju u našem mozgu. Miris pice, na primer, može da izazove krčanje u stomaku.“

Ipak, još uvek nije istraženo da li hemijski signali koje emituju naša tela utiču na ljude oko nas. Sve dok naučnici ne otkriju da li putem hemijskih supstanci signaliziramo svoje emocionalno stanje i na koji način, ostaje jedno važno pravilo – samo dišite mirno.

