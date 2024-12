Vazdušni udari u Siriji: Izrael „menja lice Bliskog istoka“

Izrael koristi haotičnu situaciju u Siriji za napade na vojnu infrastrukturu susedne zemlje. Prema Sirijskoj opservatorija za ljudska prava (SOHR), od svrgavanja bivšeg vladara Bašara el Asada Izrael je izveo oko 250 vazdušnih napada na Siriju. „Uništeni su najvažniji vojni objekti u Siriji“, uključujući istraživačke centre, skladišta oružja, brodove ratne mornarice, aerodrome i avione.

Kako prenose svedoci, lokalno stanovništvo prijavilo je jak miris gasa nakon napada na jedan vojni istraživački centar. Asad je više puta koristio bojne otrove protiv civila i pobunjenika tokom građanskog rata, navode mediji.

Sirijska protivvazdušna odbrana u Damasku, Homsu, Hami, Latakiji i Dari takođe je onesposobljena u napadima, navodi se. To su „najteži napadi (Izraela) u istoriji Sirije“, ocenio je šef centra SOHR Rami Abdel-Rahman za nemačku novinsku agenciju dpa.

Izraelski političari opravdavaju napade

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar rekao je u Jerusalimu da im nije u interesu da se mešaju u unutrašnje stvari Sirije. Radi se, kako je naglasio, o zaštiti izraelskih građana. „Napadamo sisteme strateškog oružja, kao što su preostala hemijska oružja ili projektili dugog dometa kako ne bi pali u ruke ekstremista“, rekao je Sar.

Izraelske premijer Benjamin Netanjahu rekao je da je Izrael u procesu „menjanja lica Bliskog istoka“ i zaključio da je Asadova Sirija bila je „najvažnija karika u iranskoj osovini zla“. „Izrael sada želi drugačiju Siriju, onu koja koristi i Izraelu i stanovnicima Sirije“, rekao je Netanjahu. „Država Izrael uspostavlja se kao centar moći u našem regionu onako kako to nije bilo decenijama.“

Benjamin Netanjahu sa saradnicima na Golanskoj visoravni početkom nedelje Foto: Kobi Gideon/Israel Gpo via ZUMA Press Wire/picture alliance

Izraelska vojska je prethodno pomerila delove tampon-zone na okupiranoj Golanskoj visoravni i drugim lokacijama, uključujući područja na sirijskoj strani planine Hermon. To je, kako je navedeno, privremena mera.

UN apeluju da se postigne sporazum o prekidu vatre

Ujedinjene nacije optužile su izraelsku vojsku za kršenje sporazuma o prekidu vatre iz 1974. nakon što je ušla u demilitarizovanu tampon zonu. Nakon rasprave Saveta bezbednosti UN u Njujorku, ruski ambasador pri UN Vasilij Nebenzja rekao je novinarima: „Savet se manje-više složio oko potrebe očuvanja teritorijalnog integriteta i jedinstva Sirije, kako bi se obezbedila zaštita civila i to da humanitarna pomoć dopire do stanovništva kojem je to potrebno.“

Prema informacijama iz Bele kuće, američki predsednik Džo Bajden istakao je svoju „punu podršku tranzicionom procesu pod rukovodstvom Sirije, a uz pokroviteljstvo Ujedinjenih nacija“ i u skladu s rezolucijom UN.

Politička tranzicija u Siriji već je u toku i njome se upravlja interno, citirao je američki časopis „Forin polisi“ četiri izvora povezana s pobunjeničkim savezom u Siriji.

Nemačka i Francuska otvorene za saradnju

Nemački kancelar Olaf Šolc i francuski predsednik Emanuel Makron složili su se u telefonskom razgovoru da su „spremni da sarađuju s novim vlastima na temelju osnovnih ljudskih prava i zaštite etničkih i verskih manjina“, preneo je jedan portparol nemačke vlade. „Važno je očuvati teritorijalni integritet i suverenitet Sirije“, saopšteno je nakon razgovora.

Britanski premijer Kir Starmer rekao je tokom posete Saudijskoj Arabiji da je „prerano“ preispitati stav njegove vlade o HTS, snazi koja stoji na čelu pobunjeničkog pokreta u Siriji. Velika Britanija, SAD i druge zapadne zemlje svrstavaju HTS među terorističke organizacije.

Američki ministar spoljnih poslova Entoni Blinken rekao je da su SAD odlučne da spreče džihadističku miliciju „Islamske države“ (IS) da u Siriji ponovo uspostavi bezbedno uporište. I SAD je proteklih dana izveo i vazdušne napade na ciljeve u Siriji.