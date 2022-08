Uzbudljiva Bundesliga – ali ne i na vrhu tabele

Da li stvarno postoji neko ko ozbiljno računa s tim da na kraju sezone Bajern neće opet da osvoji titulu prvaka Bundeslige? Da li postoji neko ko misli da bi opet mogla da se vodi tesna trka za nacionalnu titulu? Da su Borusija iz Dortmunda, Lajpcig ili neki treća ekipa zaista u stanju da pariraju bavarskom klubu tokom čitave sezone i da ga na jkraju sruše s trona? Ako neko zaista tako misli, onda bi se toj osobi trebalo diviti zbog njenog optimizma. Ili bi je možda ipak trebalo sažaljevati zbog bezgranične naivnosti.

Vrhunski golgeter Robert Levandovski jeste doduše napustio Minhen, ali to za druge klubove ne znači da imaju veće šanse. Rupa koju je u napadu Borusije iz Dortmunda iza sebe ostavio Erling Haland nakon odlaska u Englesku, još je veća od rupe zvane Levandovski u Bajernu – ako ta rupa tamo uopšte postoji. Uverljiv nastup u DFL-Superkupu bila je prva mala demonstracija moći – i dokaz da nema razloga za brigu kada je reč o ofanzivnom redu bavarskog tima. U defanzivi doduše ne „štima“ baš sve, ali tako je to bilo i u prošloj sezoni, pa kraju to uopšte nije uticalo na ishod prvenstva.

Kakav uticaj ima Svetsko prvenstvo u Kataru?

Čini se da su top-transferi kao što su Sadio Mane i Matijs de Ligt – za koje zasluge s pravom za sebe može da prisvoji sportski direktor Hasan Salihamidžić – dokaz ambicija Bajerna u Ligi šampiona, gde opet žele da dođu bar do finala. To su Bajernovi standardi. Neugodno, rano ispadanje iz Lige šampiona kao prošle sezone protiv Viljareala ne sme da se ponovi. S tako pojačanim kadrom, Bajern bi onako usput trebalo i da osvoji novu titulu prvaka Nemačke, jedanaestu u nizu. Oko toga se u Minhenu niko preterano ne uzbuđuje.

Andreas Šten-Cimons, sportska redakcija DW

Jedini faktor nesigurnosti, faktor koji za sada niko ne zna da proceni, jeste pitanje kako će na formu i rezultate Bajerna uticati zimsko Svetsko prvenstvu u Kataru. U prošlosti je često znalo da se dogodi da Bajern počne da posrće nakon nekog svetskog prvenstva. Odnosno dešavalo se da u sezoni nakon tog velikog turnira na kraju ne završi na prvom mestu Bundeslige.

Sada se Svetsko prvenstvo po prvi put igra u sred sezone. Tek će se videti kako će s tim izaći na kraj Kimih, Gorecka i ekipa. Ali, na kraju krajeva, to ne pogađa samo Bajern. I Dortmund i drugi bundesligaši u svojim redovima imaju reprezentativce koji će da nastupe u Kataru.

Borba za opstanak

Na vrhu tabele će dakle opet da vlada dosada, ali teši to što neće biti dosade i u kompletnoj ligi. Uzbudljiva bi mogla da bude borba za tri preostala mesta preko kojih kvalifikuje za Ligu šampiona. Osim standardnih kandidata kao što su Dortmund, Lajpcig ili Leverkuzen, u tu borbu mogla bi da se umeša i Borusija iz Menhengladbaha, s novim trenerom Danijelom Farkeom. A tu je i Ajntraht iz Frankfurta, klub koji je u prošloj sezoni osvojio Ligu Evrope i tako se plasirao za nastup u Ligi šampiona. Jaku ekipu iz prošle sezone pojačao je svetski prvak Mario Gece.

Brojni klubovi će se boriti za plasman u evropska takmičenja. To su na primer ekipe poput Frajburga, Kelna ili Union iz Berlina – klubovi koji su sve do kraja prošle sezone imali realne šanse za plasman u Ligu šampiona, što je toj sezoni dalo dodatnu draž.

Očekuje se i tesna borba za opstanak, odluka bi mogla da padne na samom kraju sezone. U elitni razred nemačkog klupskog fudbala vratili su se Šalke i Verder iz Bremena, dva kluba s velikom tradicijom. Oni tamo žele i da ostanu. Pitom na vidiku nema nekog kluba koji bi već unapred bio „otpisan“, poput hrabrog Firta koji u prošloj sezoni nije imao nikakvih šansi za opstanak u prvoj ligi.

Sve u svemu, Bundesliga je i dalje uzbudljiva. Ali, ni u novoj sezoni među tim uzbuđenjima neće biti trka za titulu. Nažalost.

