Uragan Milton: „Pitanje života i smrti“

U saveznoj državi Floridi užurbano se pripremaju za dolazak Miltona. Milioni ljudi su pozvani da potraže neko mesto na kojem će biti bezbedni. Mnogi građani doslovno su se zabarikadirali u svojim kućama i spremni su za najgori mogući scenario.

Uragan koji će, kako se previđa, u sredu uveče (po lokalnom vremenu) da pogodi zapadnu obalu Floride, mogao bi da bude jedan od najopasnijih u istoriji te savezne države. Vlada Sjedinjenih Država pokrenula je čitav niz mera s ciljem da se pomogne stanovništvu.

Nakon što je Milton protutnjao obalom poluostrva Jukatana u Meksiku, u pogođenom području je oko 90.000 domaćinstava ostalo bez struje. Zabeleženo je i nekoliko poplava. Nije, međutim, bilo ljudskim žrtava, potvrdio je guverner meksičke savezne države Jukatan, Hoakin Dijaz.

Gužve, nestašica goriva, bukirani hoteli…

Milton je uragan najviše, pete kategorije. Spasilačke ekipe očekuje težak zadatak. Sudeći po prognozama, za očekivati je da će njegov intenzitet nešto oslabiti do trenutka u kojem bude stigao do kopna. Ipak, s obzirom na to da je područje kojim se kreće dosta široko, potencijal razaranja je ogroman, pogotovo u regionu oko priobalne metropole Tampe. Nacionalni centar za uragane SAD saopštio je da se Milton trenutno kreće brzinom vetra i do 257 kilometara na sat.

Pentagon je potvrdio da su mobilisane hiljade pripadnika Nacionalne garde. Helikopteri i vozila koja mogu da se kreću i po vodi spremna su za akcije spasavanja. Brojni centri za vanredne situacije koji se nalaze na području Floride opremljeni su zalihama hrane, vode, lekova i svih drugih potrepština kako bi neposredno nakon uragana mogli da pruže pomoć ljudima.

Guverner Floride Ron Desantis obratio se stanovnicima s apelom da ozbiljno shvate uputstva o evakuaciji. Mnogi građani koji žele da napuste to područje, suočavaju se pak s problemima. CNN javlja o gužvama na putevima, o problemima sa snabdevanjem gorivom, odnosno o hotelima u kojima više nema slobodnih soba.

Gužve na putevima... Foto: Mike Carlson/AP/picture alliance

Brojni aerodromi u međuvremenu su obustavili saobraćaj. Američka vlada objavila je upozorenje avio-kompanijama, i to nakon što je na društvenim mrežama počelo da se govori o lihvarskim cenama letova. Ministar saobraćaja Pit Butidžidž najavio je da će pažljivo da prati o čemu se tu radi. I zabavni parkovi na području Floride, Dizni vorld, Juniverzal i Sivorld, najavili su da će zatvoriti vrata za posetioce.

Bajden: „Pitanje života i smrti“

Milton ima potencijal da postane jedan od najrazornijih uragana ikada zabeleženih u tom regionu, upozorio je Centar za uragane. Izričito je napomenuto da u mnogim priobalnim područjima preti privremeni rast nivoa mora, odnosno poplave. Za očekivati je olujne udare, odnosno talase visoke i do pet metara, razorne udare vetra i obilne padavine,. Osim toga, kako se navodi, preti i opasnost od tornada.

„To je pitanje života i smrti“, upozorio je i američki predsednik Džo Bajden. Gradonačelnica Tampe, Džejn Kastor, na CNN-u je dramatičnim rečima upozorila građane na ono što preti: „Ako se odlučite da ostanete u nekom od pogođenih područja, vi ćete umreti.“

Suze američkog meteorologa

Društvenim mrežama proširio se viralni video jednog američkog meteorologa sa stanice NBC6, koji se u programu uživo bori sa suzama: „To je jednostavno neverovatan, neverovatan, neverovatan uragan“, rekao je vidno potreseni Džon Morales. Drhtavim glasom je zatim opisao meteorološke karakteristike uragana, pa je dodao: „Oprostite mi. To je jednostavno užas.“ Nekoliko sati nakon te scene, Morales je dao izjavu za NBC6. Kaže da ga je promenilo ekstremno (ne)vreme koje, kako kaže, prouzrokuje glogablno zatopljavanje. „Iskreno, i vi bi trebalo da budete potreseni.“ Morales je pozvao ljude da se angažuju u borbi protiv klimatskih promena.

Predsednik Bajden odložio je put u Nemačku Foto: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Nedavno olujno nevreme Helena, a sada i uragan Milton, postali su sastavni deo američke predizborne kampanje. Bajden je odložio državnu posetu Nemačkoj, kako bi mogao da se fokusira na krizu kod kuće. Donald Tramp, predsednički kandidat Republikanske stranke, optužio je vladu da je suviše sporo reagovala na Helenu, nevreme koje je pogodilo šest saveznih država i u kojima je prouzrokovala veliku štetu.

Tramp je na svojim predizbornim nastupima optužio potpredsednicu Kamalu Haris da je „sav novac, milijarde dolara“ povukla iz Državne agencije za zaštitu od katastrofa (FEMA), kako bi njime, kako kaže, izgradila smeštajne kapacitete za ilegalne migrante.

Haris, predsednička kandidatkinja Demokratske stranke, na TV-stanici NBC uzvratila je rekavši da Tramp takvim „političkim igricama“ pokazuje da sebe smatra važnijim od problema koji muče ljude. Tramp uopšte nema ni najmanju dozu empatije, rekla je Haris. I Bajden i Haris su u nekoliko navrata obišli pogođena područja, kako bi se na licu mesta informisali o aktuelnoj situaciji. Pritom su građanima obećali da će im savezne vlasti pružiti pomoć.