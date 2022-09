Uoči sloma civilizacije: 4. sezona serije „Vavilon Berlin“

„Vavilon Berlin“ je priča o detektivu i inspektoru Gereonu Ratu, koji je 1929. prebačen iz svog rodnog Kelna u Berlin gde se, istražujući seksualne delikte, susreće sa svetom droge, korupcije i ilegalne trgovine oružjem i umetničkim predmetima. Gereon, veteran iz Prvog svetskog rata, pati od posttraumatskog stresnog poremećaja i zato koristi droge. U Berlinu upoznaje stenografkinju i prostitutku Šarlote Rihter i zajedno s njom razotkriva ilegalnu trgovinu oružjem koja se odvija usred „Krvavog maja“ (nemira u Berlinu od 1. do 3. maja 1929. kada je policija ugušila demonstracije Komunističke partije Nemačke, pri čemu su ubijena 33 civila, a brojni demonstranti i prolaznici ranjeni, prim.red.) i oružanog sukoba između dve komunističke grupe: trockista i staljinista.

U drugoj sezoni, Gereon je prebačen u Odeljenje kriminalističke policije i vodi istragu protiv desničarskih ekstremista – ali bezuspešno. Šarlote dobija posao pomoćnice policijskog detektiva. U trećoj sezoni oni zajedno vode istragu u poznatom berlinskom filmskom studiju „Babelsberg“, gde su snimljeni poznati filmovi poput „Plavog anđela“ u kojem glavnu ulogu ima Marlen Ditrih. Riter i Rat, inspektor i njegova zamenica, rešavaju slučaj, a sezona završava slomom berze 1929.

Nakon treće sezone usledila je pandemija korone, a s njom i polemika oko glavnog glumca Folkera Bruha. On se naime u martu 2021. priključio partiji „Baza“ (Die Basis), koja je bliska pokretu tzv. „kverdenkera“ (Querdenker), a nastala je kao otpor merama uvedenim tokom pandemije korone. Pojedine članove te grupe, inače, prati i nemačka Služba za zaštitu ustavnog poretka. U produkcijskoj kući „ARD Degeto“, koja je deo nemačkog javnog servisa, tu vest smatraju „čisto privatnom stvari samog glumca“ – kako je to rekao portparol produkcije.

Folker Bruh je tako ostao u ulozi glavnog policijskog inspektora Gereona Rata i u četvrtoj sezoni serije – koja je inače izdašno finansirana novcem nemačkih poreskih obveznika. Priča se bazira na romanu Folkera Kučera „Goldštajn“ (Goldstein), a događa se 1930/31. u jeku svetske ekonomske krize. Pripadnici paravojne oružane formacije SA (oružano krilo Hitlerove Nacionalsocijalističke partije) i komunistički Crveni front ratuju na ulicama Berlina, dok Gereona Rata angažuju, kao protivuslugu FBI-u, da prati američkog Jevrejina i gangstera Abrahama „Abea“ Goldštajna.

Pravi Berlin

To se podudara s pravim događajima u Berlinu 1931. Nakon Prvog svetskog rata u Nemačkoj su milioni demobilisanih vojnika bili nezaposleni i mnogi od njih pridružili su se različitim militantnim grupama. Crveni front bila je paravojni ogranak Komunističke partije, a SA (skraćenica za „Sturmabteilung“) bilo je borbeno krilo stranke NSDAP, odnosno Hitlerove Nacionalsocijalističke stranke. Zbog boje svojih uniformi, još 1920-ih su bili poznati kao „smeđekošuljaši“. Za razliku od komunista, izbegavali su da se sukobljavaju s državnim aparatom Vajmarske republike i umesto toga terorisali su Jevreje, socijaldemokrate i komuniste. Policija i pravosuđe gotovo uopšte nisu procesuirali njihova nedela i nasilje. Godine 1930. pripadnici SA su recimo napali „Varenhaus Varthajm“, poznatu robnu kuću u jevrejskom vlasništvu.

„Kada radnja stigne do 1933. – godine kada su nacionalsocijalisti pod Adolfom Hitlerom preuzeli vlast – serija bi trebalo da bude završena“, najavio je pre nekoliko godina režiser Ahim fon Boriz. Ali pisac Folker Kučer mogao bi da ispriča još mnogo toga: on sada planira da završi svoju knjigu koja pokriva vremenski period do 1938.

„Sa svojim likovima moram da stignem do sloma civilizacije 1938. godine, kada je i poslednji apolitičan čovek shvatio da nacionalsocijalistički vladari srljaju u svetski rat i Holokaust – veliku katastrofu za čovečanstvo“, rekao je taj pisac i istoričar 2020. godine. „Biće to gorka priča i neće dobro završiti za mnoge moje likove, ali to je jedini način na koji mogu da okončam seriju.“

Materijala dakle i za neke buduće sezone – ima napretek.

